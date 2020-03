Olin halunnut jo pidempään katsoa elokuvan Sinulle on postia eli You’ve Got Mail (1998). Se väikkyi mielessäni täydellisenä vanhan ajan – eli 1990-luvun – romanttisena elokuvana, jossa New York kehystää Meg Ryanin ja Tom Hanksin kehittyvää romanssia niin kuin vain New York voi.

Elokuvista kirjoittavalle kollegallekin mesosin, miten tuollaisia elokuvia ei enää tehdä. Hän oli, kohteliaasti, samaa mieltä. Nora Ephronin ohjaama leffa on lajinsa aatelia.

Viime lauantaina tuli sopiva hetki ja etsin leffan suoratoistopalvelusta. En ole varma, oliko se ihan järkevää.

Moneen seikkaan olin varautunut ennalta.

Tiesin, että elokuvan asetelma – iso kirjakauppaketju syö kulman suloisen pienen kirjakaupan – on jo ainakin tuplannut nostalgiansa. Kuka vielä muistaa 2000-luvun huumaavan alun ja sen, kun esimerkiksi Lontoossa saattoi viettää tuntikausia vaikkapa jossakin Borders-kirjakauppaketjun valtavassa mutta tunnelmallisessa myymälässä?

Elokuva alkoi, ja huomasin, että vaikka tiesin senkin, että Tom Hanks vaimoineen on sairastunut Australiassa covid-19-tautiin, en ollut sittenkään turvassa.

Nostalgialla – katkeransuloisella kaipuulla menetettyyn – on todellakin keinonsa.

Katsoin tapahtumia tavanomaiseen tapaan aina kohtaukseen, jossa Tom Hanksin esittämä Joe pyytää kustannusalan juhlissa tarjoilijalta drinkkiä avovaimolleen: ”Vodkaa jäillä puhtaaseen lasiin, kiitos.”

Puhtaaseen lasiin. Joe tarkoittaa uutta lasia, hän ojentaa samalla tyhjäksi juodun drinkkilasin pois – mutta minulle merkitys oli muuttunut.

Sen jälkeen en muuta nähnytkään kuin suloista, typerää huolettomuutta. Ihmiset kättelivät toisiaan suin päin, puhuivat aivan naamatuksin, ottivat buffet-pöydästä noin vain ruokaa, koskettivat alituiseen kasvojaan pesemättömillä käsillään, vetivät kättään porraskaiteella monen kerroksen matkan. Ja täysien hyllyjen ihmisiä kuhisevassa ruokakaupassa Meg Ryanin esittämä Kathleen huolehti vain siitä, ettei Joe huomaisi häntä!

Yritin pyristellä katsantokannastani irti, vakuutella itselleni, että tuo kaikki huolettomuus tulee vielä takaisin, että sille ei käy kuten kirjakauppaketjuille. En onnistunut, ainakaan kovin hyvin.

Mutta, toistelen itselleni, vielä tulee kesä. Kun Joe ja Kathleen elokuvan lopuksi saavat toisensa, kukat kukkivat ja aurinko paistaa. Mikään ei ole ennallaan, mutta kaikki on hyvin.