Hallituksen koronaviruksen leviämisen estämiseen liittyvät rajoitukset ovat astuneet voimaan, mutta sisäministeriön uuden tulkinnan mukaan Suomen elokuvateatterit voisivat pitää ovensa auki ja jatkaa toimintaansa kuten normaalisti.

Tiistaina lähes kaikki Suomen elokuvateatterit olivat jo ehtineet sulkea ovensa aiemman laintulkinnan pohjalta.

”Sisäministeriö on tänään tulkinnut, että elokuvateatterit ja ravintolat on rajattu valmiuslain soveltamisalan ulkopuolelle. Tätä pitää huomenna selvitellä vielä lisää”, ylijohtaja Merja Ekqvist Etelä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo HS:lle.

Aiempi tulkinta oli perjantailta, jolloin elokuvateattereita koski yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltäminen. Kun maanantaina kokoontumiset yli kymmenen hengen ryhmiltä kiellettiin, tämän uskottiin koskevan myös elokuvateattereita. Nyt tilanne on toinen.

Aluehallintovirastojen viestintäyksikön päällikön Jaana Lehtovirran mukaan elokuvateattereiden toiminta rinnastuu uudessa tulkinnassa pihapeleihin ja ravintoloihin, jotka myös saavat pitää ovensa auki normaalisti.

”Tietenkin oletamme, että elokuvateatterit toimivat vastuullisesti ja että ei ole vastuullista pitää auki 800 hengen salia”, viestintäpäällikkö Lehtovirta sanoo.

Suomessa on elokuvateattereita yhteensä 176 kappaletta ja saleja teattereissa on yhteensä 350. Suurimmat alan ketjut, Finnkino, Cinamon ja Savon kinot ovat sulkeneet kaikki salinsa samoin kuin lähes kaikki teatterit. Vain muutama teatteri aikoi jatkaa toimintaansa tilanteessa, jossa teattereihin yleisömäärä oli rajattu kymmeneen. Elokuvateattereita toimii 130 eri paikkakunnalla.

Avataanko Suomen elokuvateatterit nyt uudelleen?

”Ei tiedä vielä. Tilanne on hankala”, sanoo toimitusjohtaja Tero Koistinen elokuvateattereita edustavasta Filmikamarista. Filmikamari tiedotti jäsenteattereitaan muuttuneesta laintulkinnasta myöhään tiistai-iltana eivätkä teatterit ole vielä kaikin osin reagoineet uuteen tilanteeseen.

”Tästä on nyt viestitetty teattereille, ja toistaiseksi ainoat vastaukset ovat olleet, että ei ole mielekästä käynnistää toimintaa. Elokuvateatterit päättävät asiasta itsenäisesti”, Koistinen sanoo.

”Tänään saatiin selville, että teatterit voivat järjestää normaalisti näytöksiä, mutta muunlaisten yleisötapahtumien järjestäminen on kielletty. Elokuvateattereiden pitää nyt katsoa mikä on järkevää. Monet haluavat olla eristyksissä ja kun valmiuslaki on astunut voimaan ja sekin tietenkin vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin”, Koistinen sanoo.

Poikkeuksellisessa tilanteessa yleisö on kaikonnut elokuvateattereista. Kävijämäärät putosivat viime viikonloppuna 60 prosenttia edellisestä viikonlopusta. Moniin teattereihin myytiin lippuja rajoitetusti.