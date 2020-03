Halki maailmanhistorian ajattelijat ovat pohtineet, mihin yhteiskunnat päätyvät ja mikä siis on ”historian loppu”. Karl Marxille vastaus oli tuotantovälineiden siirtyminen työläisille ja kommunismi.

Sdp:n puheenjohtajaksi 1975 valittu Kalevi Sorsa näki historian loppuna ”demokraattisen sosialismin”.

”Ei se kummempaa ole. Kotoinen, turvallinen asia”, Sorsa selitti Helsingin Sanomissa (HS 9.6.1975) ja jatkoi pari vuotta myöhemmin melkein samoin sanoin Uudessa Suomessa: ”Me olemme jo demokraattisessa sosialismissa. Tämä sosialismi ei ole lopullinen asia, joka yhtenä päivänä toteutuu ja sitten on. Vaan se on kehityssuunta, jossa me jo elämme. Ei se tämän kummempaa tule koskaan olemaan.”

HS:lle tänään laajan haastattelun antanut yhdysvaltalainen professori Francis Fukuyama oli omalla tavallaan ”myöhempien aikojen Kalevi Sorsa” pitäessään liberaalia demokratiaa hegeliläisessä mielessä ”historian loppuna”.

Tänään suomeksi julkaistussa Identiteetti-kirjassaan hän tosin täsmentää, että ”loppu” tarkoittaa ”päämäärää” eikä ”päättymistä”.

”Minä nyt vain ehdotin, että Hegelin versio, jossa kehitys seurasi liberaalissa valtiossa harjoitettua markkinataloutta, olisi uskottavampi seuraus”, hän kirjoittaa.

Kaikki alkoi helmikuussa 1989, kun Neuvostoliittoa tutkinut vain 36-vuotias Fukuyama esitelmöi Chicagon yliopistossa muutoksesta, jonka Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatšov käynnisti vakuutellessaan, että hänen valtionsa ei enää puutu Itä-Euroopan valtioiden asioihin.

Fukuyaman esitelmä vakuutti levikiltään vain 6 000 kappaleen neokonservatiivisen The National Interest -lehden päätoimittajan, joka julkaisi sen kesällä 1989 nimellä ”The End of History?”

Fukuyaman mielestä fasismin vaihtoehto liberalismille eliminoitiin toisessa maailmansodassa ja nyt kommunismin pelikin oli pelattu.

Ihmiskunnan parhaaksi malliksi pyörittää yhteiskuntaa – ja jopa ideologiseksi perinnöksi – näytti seuloutuvan liberaali demokratia. Tässä mielessä voitiin puhua kysymysmerkin kera jopa ”historian lopusta” hegeliläisessä mielessä.

Ajoitus oli täydellinen. Pian itäeurooppalaiset valtiot vapautuivat rautaesiripusta, Berliinin muuri murtui ja Neuvostoliitto hajosi.

Jokaisen käänteen myötä Fukuyaman maine nousi, ja vuonna 1992 hän julkaisi kirjansa The End of History and the Last Man, joka suomennettiin samana vuonna nimellä Historian loppu ja viimeinen ihminen.

Fukuyaman ajattelu on sen jälkeen muuntunut ja kehittynyt kirja kirjalta. Hän ennakoi Yuval Noah Hararin Homo deus -kirjaa jo vuonna 2001 omalla kirjallaan Our Posthuman Future (Consequences of the Biotechnology Revolution).

Kirja muistutti, että biolääketieteen aiheuttamat muutokset voivat jyrkentää luokkaeroja niin, että eliitit eivät ole vain rikkaampia ja suuremman sosiaalisen statuksen omaavia vaan myös biologisesti erilaisia kuin muut.

Identiteetti-kirjassa hän lähtee antiikin filosofeista ja kuljettaa identiteetin käsitettä Lutherin ajasta Rousseaun, Kantin ja jälleen erittäin keskeisesti Hegelin kautta nykyaikaan suuria ajattelijoita yksinkertaistaen vähän kuin professori aloittelevien yliopisto-opiskelijoiden ensiluennoilla.

Samalla näytetään kehityskulku vahvan kirkon ja valtion vuosi­sadoista ekspressiivisen individualismin kulta-aikaan, joka jättikin monet vieraantuneiksi ja valmiiksi palaamaan kapeaan nationalismiin.

Fukuyamaa on kutsuttu neokonservatiiviksi, mutta virnistyttävän paljon hänessä tuntuu tässä kirjassa olevan myös sorsalaista so­siaalidemokraattia: markkinavoimat eivät riitä, vahvaa ja ohjaavaa valtiota tarvitaan. Hänen mukaansa tämä unohtui, kun oikeisto jätti liikaa asioita markkinavoimien armoille ja vasemmisto keskittyi liikaa fragmentoituneiden identiteettiryhmien hoivaamiseen.

Pohjimmaisen uskomuksensa Fukuyama on samalla säilyttänyt. ”Jos halutaan tunnustaa kansalaiset tepsivästi tasavertaisiksi aikuisiksi, joilla on kyky tehdä poliittisia valintoja, minimiehtona on liberaali demokratia”, hän kirjoittaa.