Simo Aalto on viettänyt melkein koko ikänsä taikuuden maailmassa ja tullut television ja taikurinesitystensä kautta tutuksi suomalaisille. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Kaikkihan tietävät, että taikureiden temput perustuvat sorminäppäryydelle, katsojan hämäämiselle ja silmää nopeammille liikkeille. Mutta onko maailmassa ihan oikeaa taikuutta?

”Kyllä on, ehdottomasti”, ­Simo Aalto sanoo painokkaasti.

”Mutta miten se ilmenee, onkin sitten mutkikkaampi kysymys – vähän samanlainen kuin onko satuja olemassa. Niille on, jotka pääsevät satujen maailmaan. Se onkin ihana maailma, jossa voi viettää laatuaikaa. Sama se on taikuuden kanssa. Sitä on hetkissä elämisessä.”

Aallon pitäisi tietää. Hän on viettänyt kuusikymmenvuotisesta elämästään suurimman osan taikuuden maailmassa. Hän on esittänyt sitä sekä lapsille että ­aikuisille. Moni ikäluokka muistaa taikasanat jokeri pokeri box.

”Jotkut saavat kitaran elämään, taikuri herättää eloon vaikka korttipakan. Se vaatii töitä, mutta kun harjoittelee, ihme tapahtuu”, taikuri Simo Aalto sanoo. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

”You­tubessa nuoret kysyvät, onko tämä feikkiä. Ei ole, koska teen oikeasti kaiken, mitä yleisö näkee”, Aalto sanoo.

”Jotkut saavat kitaran elämään, taikuri herättää eloon vaikka korttipakan. Se vaatii töitä, mutta kun harjoit­telee, ihme tapahtuu.”

Aalto soittaa kotona kitaraa ja rumpuja. Veljen kanssa oli nuorena Sodoma-bändi, joka soitti rockklassikkoja ja Markus-veljen biisejä.

Aalto on soittanut pitkään Annette Tuomisen yhtyeessä ja rummuttanut kilpaa Riku Niemen kanssa.

Hän arveleekin, että olisi muusikko, ellei taikuus olisi vienyt mukanaan. Mutta telkkarissa seitsemänvuotiaana nähty taikuri lähetti Simon mielikuvituksen lentoon, josta se ei ole laskeutunut.

Aalto esiintyi ensimmäisen kerran julkisesti 16-vuotiaana koulunsa joulujuhlassa – ennen kuin näki toisen taikurin elävänä. ”Taikuudessa on rajaton luovuus. Vaikea löytää toista alaa, jossa olisi enemmän vapautta. Teen itse tarinan, lavasteet, puvustuksen ja osittain välineetkin”, Aalto sanoo ja kuulostaa innostuneelta kuin vasta alan löytänyt.

Aalto keikkaili lastentarhatöiden ohella, kunnes jättäytyi päätoimiseksi taikuriksi vuonna 1989. Pitkä ura lastentaikurina tv-ohjelmissa, kuten Veturi ja Simon taikateltta, on nostanut hänet laajaan suosioon.

”Usein minut haluttaisiin panna lastentaikurilaatikkoon, mutta sitten aikuiset yllättyvät, kun viihtyvätkin esityksissäni”, Aalto kehaisee.

Taikuutta tehdään lavalla tai lähellä. Aalto tekee molempia mutta on erikoistunut lähitaikuuteen. Siinä taikuri kiertää yleisön joukossa vaikkapa juhlissa ja temppuilee muutamalle katsojalle tai jopa vain yhdelle kerrallaan.

”Lähitaikuus voi mennä tosi lähelle, se voi tapahtua jopa katsojan omalla kädellä. Tekniikka on vaikeaa ja vaatii huikeaa harjoittelua, mutta haastavuus siinä kiehtookin.”

Aalto verryttelee sormiaan joka päivä pari tuntia. Vuonna 2000 hänet valittiin Lissabonissa lähitaikuuden maailmanmestariksi.

Voitokkaassa tempussa hän käytti Rovaniemellä valettuja pieniä porokulkusia, jotka kulkevat yhä mukana. Niiden katoaminen olisi kova isku.

Muusikon taustasta periytyy temppu, joka on Aallon tietämän mukaan maailman ainoa rummuilla tehtävä taika. Varsinkin kansainvälisissä huippu­ammattilaisten kokoontumisissa omaperäisyyttä tarvitaan. Aalto on yksi harvoja suomalaisia, joka saa kutsuja huippuammattilaisten taikapiireihin.

”99 prosentissa tapauksista tiedän heti, kuinka temppu tehdään. Siksi onkin ihanaa, kun joku mestari onnistuu joskus jymäyttämään minutkin!”

Voisi ehkä luulla, että 30 vuodessa väsyy esiintymään lapsille, mutta aikuisten kanssa voi olla raskaampaa.

”Lapset innostuvat heti, kun näkevät taikurin hahmon. Aikuisten kanssa jään rikkominen vaatii enemmän. Heidät pitää voittaa puolelleen – paitsi ne, jotka ovat nähneet minut lapsina. Heille nostalgia tasoittaa tietä.”

Myös Aallon tytär Sari Aalto on alalla. Hän on erikoistunut vatsastapuhumiseen ja nukketeatteriin ja työskennellyt ammattilaisena vuodesta 2013. Isä kehuu tyttären pärjänneen hyvin.

”Olin sekä ylpeä että huolissani, kun Sari lähti alalle. Yrittäjän elanto on tiukassa. Tässä ei voi hellittää vielä kuusikymppisenäkään, vaikka nimeäkin on tullut. Mutta ei tämä ole ammatinvalinta vaan pakkomielle, joka vain vie mennessään.”