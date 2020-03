Hyvistä juhlista palataan kotiin hymy huulilla. On tavattu ystäviä ja tuntemattomia. On sanottu käsipäivää ja tutustuttu. On kuultu kiinnostavia juttuja ja naurettu yhdessä.

Tämä ei juuri nyt vaan oikein onnistu.

Koronaviruksen tuottamien poikkeusolojen epämukavuuksia sietää, kun tietää varotoimenpiteiden olevan tärkeitä. Ollaan yhteisellä asialla suojelemassa riskiryhmään kuuluvia. Hyvällä tuurilla tilanne tasaantuu kesään mennessä.

Ihminen on silti sosiaalinen otus. Ajatus teatteri-, konsertti- ja ravintolailtojen sekä muiden yhteisten tapahtumien rajoittamisesta tai jopa alasajosta tuntuu musertavalta. Ihminen tykkää hälistä ja kuulla puheensorinaa. On kivaa vaeltaa juhlatilassa, kun parfyymi leijuu ilmassa ja jäät kilisevät lasissa. Moi! Säkin täällä! Kiva nähdä!

Ystäväni keksi ratkaisun eristäytymisongelmaan puolivahingossa.

Hän oli suunnittelut järjestävänsä kotonaan 43-vuotispäivävastaanoton, mutta koronavirus ehti väliin. Haasteita pelkäämätön Riku (nimeä ei muutettu) päätti muuttaa juhlansa kahden tunnin Facebook-tapahtumaksi.

Hän laati muutamassa päivässä komean ohjelman: ystävät lupautuivat muun muassa soittamaan, laulamaan, pitämään esitelmän ja lähettämään videotervehdyksiä. Kokonaisuuden kruunasivat sormentaivutusesitys ja juhlapukukilpailu.

Kellään järjestäjällä ei ollut aavistustakaan, miten kotibileet onnistuisivat Facebookissa, joka on alun perin suunniteltu toisenlaista käyttöä varten.

Juhlatilan ovet aukesivat sovitusti tiistai-iltana kello 21. Riku pyysi vieraat sisään, näytti naulakon ja vessan sekä esitteli kämpän. Tämä näytettiin livelähetyksenä.

Tilaisuuteen oli kutsuttu pari sataa ihmistä, joista ainakin puolet oli virtuaalisesti paikalla. Ihmiset kohottelivat etämaljoja kotisohvillaan ja lähettivät kuvia juomistaan, hiukopaloistaan ja juhla-asuistaan. Itse olin valmistautunut tunnelmankohotukseen hassulla hatulla.

Meininki oli hilpeä alusta saakka.

Juhlien rytmi ja logiikka löytyivät tilaisuuden aikana. Konstikkaan sivunavigoinnin vuoksi osa näki ohjelmanumerot suorana lähetyksenä, osa vasta jälkikäteen. Järjestäjät kuitenkin linkkasivat 5–10 minuutin esityksiä tapahtumasivun ylälaitaan sitä mukaa kun ne olivat ohi. Odotellessa ihmiset höpöttelivät kommenttiketjuissa.

Kaikkiin esityksiin oli ja on yhä mahdollisuus palata. Itse olen katsonut syntymäpäiväsankarin heilan akustisen Sukkula Venukseen -esityksen pariinkin kertaan.

Kaaoksesta ja siihen sopeutumisesta tuli juhlien punainen lanka. Tästä on helppo vetää analogia epidemiaoloihin.

Kahdesta tunnista tuli absurdi, lämminhenkinen ja liikuttava tilaisuus.

Vastaanotto oli hurmaavan sekava yhdistelmä kotibileitä sokkeloisessa kämpässä ja jättifestareita, joilla kymmenen pääesiintyjää esiintyy eri puolilla samanaikaisesti. Jatkotkin järjestettiin.

Olisin halannut kaikkia, jos olisin voinut.