Kun sosiaalisia kontakteja pitää koronan vuoksi välttää, nousevat tv-kanavien ja suoratoistopalveluiden katsojaluvut taatusti.

Katsottavaa riittääkin. Aivan viime viikkoina on ilmestynyt runsaasti kiinnostavia tv-sarjoja ja lisää tulee myös huhtikuun aikana. HS poimi niistä muutaman kiinnostavan.

Alla uusia sarjoja sekä vanhojen sarjojen uusia kausia, jotka ovat äskettäin alkaneet tai alkavat tällä viikolla.

Muumilaakso, 2. kausi (Yle TV2 ja Yle Fem, Yle Areena)

Suomalais-brittiläisen Muumilaakso-animaatiosarjan toinen kausi käynnistyi maaliskuussa Ylellä. Marika Makaroffin ja Steve Boxin luoma tietokoneanimoitu sarja perustuu Tove Janssonin alkuperäistarinoihin. Toisen kauden ensimmäisestä viidestä jaksosta on nyt ilmestynyt neljä.

Näyttelijä Tilda Swinton toimii Women Make Film -sarjan kertojana. Kuva: Yle

Women Make Film (Yle Teema ja Yle Areena)

14-osainen dokumenttisarja käy läpi koko elokuvahistorian, pelkästään naisten ohjaamien elokuvian kautta. Sarjan on ohjannut brittiläinen Mark Cousins, jonka aiempiin elokuva-aiheisiin töihin kuuluu vuoden 2011 Story of Film -sarja. Women Make Filmin kertojana toimii ensimmäisen neljän jakson ajan Tilda Swinton. Maaliskuun alussa Yle Teemalla alkanut sarjaa esitetään 24.3 alkaen tiistai-iltaisin ja siitä eteenpäin keskiviikkoisin. Jaksot tulevat nähtäville myös Yle Areenaan.

Suomen Masked Singerissä nähdään 12 naamioitua suomalaisjulkkista. Kuva: MTV

Masked Singer Suomi (MTV)

Etelä-Koreassa alkunsa saanut viihdeohjelmaformaatti on levinnyt nopeasti ympäri maailman, ja suomalainen versio alkoi MTV:llä lauantaina 14. maaliskuuta. Sarjassa julkkikset esiintyvät laulaen ja päästä varpaisiin naamioituina, ja katsojat sekä ohjelman raati joutuvat arvuuttelemaan, keitä he ovat. Suomen Masked Singerissä nähdään 12 naamioitua suomalaisjulkkista. Ohjelmaa juontaa Ilkka Uusivuori ja vakiopanelisteina toimivat Janne Kataja, Jenni Kokander sekä Maria Veitola.

Farmi Suomi (Nelonen, Ruutu)

Nelosen uusin realitysarja taas perustuu ruotsalaiseen The Farm -formaattiin. Farmi Suomessa lauma julkkiksia lähetetään Pieksämäellä sijaitsevalle farmille ja seurataan kuinka he pärjäävät maatöissä, ilman moderneja apuvälineitä ja yhteydet ulkomaailmaan katkaistuna. Kisassa ovat mukana muun muassa Sara Chafak, Jari Isometsä, Niko Saarinen, Alina Voronkova, Anu Saagim ja Juha Mieto. Ohjelmaa juontaa Juuso Mäkilähde. Sarja alkaa torstaina 19. maaliskuuta.

Vettä sakeampaa, 3. kausi (Viaplay)

Vuonna 2014 alkaneen ruotsalaisen draamasarjan kolmas kausi käynnistyy perjantaina 20. maaliskuuta Viaplaylla. Ahvenanmaalle sijoittuva sarja kuvaa Waldemarin sisarusten välisiä ristiriitaisia suhteita. Kolmas kausi alkaa, kun sisarukset kokoontuvat yhteen kolmen vuoden jälkeen perustaakseen perustaakseen hotellin. Näyttelijäkaartiin kuuluvat Jessica Grabowsky, Saga Sarkola ja Tobias Zilliacus.

Evan Rachel Wood on Westworldin Dolores. Kuva: HBO

Westworld, 3. kausi (HBO Nordic)

HBO:n suurisuuntainen tieteissarja alkoi 2016, ja toinen kausi ilmestyi 2018. Kaksi vuotta odoteltu kolmas kausi alkoi tällä viikolla 16. maaliskuuta. Lisa Joyn ja Jonathan Nolanin luoma sarja alkoi tulevaisuuden elämyspuistossa, jota kansoittivat ihmisen kaltaiset androidit – ja joita rikkaat asiakkaat saivat kohdella miten halusivat. Kun androidien tietoisuus heräsi, ne ryhtyivät kapinaan. Kolmannen kauden ensimmäinen jakso alkaa vuoden 2058 Los Angelesista, jonne androidi Dolores (Evan Rachel Wood) on paennut.

Devs (HBO Nordic)

Maaliskuun alussa alkanut tieteissarja on lajityypin taiturin Alex Garlandin luoma. Devsin tarina pyörii kuvitteellisen suuren teknologiayrityksen Amayan ympärillä: mitä Forestin (Nick Offerman) johtaman firman kampuksella – ja etenkin sen ”devaajien” eli ohjelmistokehittelijöiden salaisessa keskuksessa – oikein tapahtuu? Sitä alkaa selvitellä koodari Lily (Sonoya Mizuno) poikaystävänsä katoamisen jälkeen. Sarjasta on julkaistu kolme jaksoa.

Masali Baduza ja Jack Rowan BBC:n uudessa Noughts + Crosses -sarjassa. Kuva: Ilze Kitshoff / BBC

Noughts & Crosses (HBO Nordic)

Malorie Blackmanin kirjoihin perustuva sarja kertoo kuvitteellisesta yhteiskunnasta, jossa valtasuhteet ovat tosielämään verrattuna nurinkuriset: musta yläluokka eli ”ristit” pitävät valtaa ja valkoiset ”nollat” ovat alistetussa asemassa. Näihin eri ryhmiin kuuluvat Sephy ja Callum rakastuvat toisiinsa ja taistelevat oikeudestaan olla yhdessä. BBC:n brittisarja sai ensi-iltansa maaliskuun alussa ja on Suomessa HBO:lla katsottavissa kokonaisuudessaan.

Breeders (HBO Nordic)

Martin Freeman ja Daisy Haggard esittävät uudessa brittiläis-amerikkalaisessa komediasarjassa pariskuntaa, joka tuskailee lapsiperhearjen kanssa. Freeman on yksi Breedersin luojista, ja sarja pohjautuu osin hänen omiin kokemuksiinsa. Maaliskuun alussa alkaneesta sarjasta on Suomessa HBO:lla julkaistu neljä jaksoa.

The English Game (Netflix)

Perjantaina 20. maaliskuuta Netflixille ilmestyvä brittidraamasarja kertoo eurooppalaisen jalkapallon alusta 1800-luvun lopun Britanniassa. Sarja on odotettu siksikin, että sen takana on suurmenestys Downton Abbeyn luoja Julian Fellowes. Pääosissa nähdään muun muassa Edward Holcroft, Kevin Guthrie ja Charlotte Hope.

Pikku naisia (C More)

Louisa Alcottin klassikkokirjasta tehtiin hiljattain Greta Gerwigin ohjaama uusi elokuva, mutta C Morelle ilmaantui maaliskuun alussa myös kolmiosainen minisarjaversio. BBC:lle 2017 tehdyn sarjan pääosia esittävät Emily Watson, Maya Hawke, Willa Fitzgerald ja Kathryn Newton.

Nämä sarjat taas alkavat lähiviikkoina:

Bäckström (C More)

Leif GW Perssonin suosittuihin kirjoihin perustava ruotsalaissarja pyörii muita sietämättömästi kohtelevan rikosetsivä Evert Bäckströmin (Kjell Bergqvist) ympärillä. Sivuosassa nähdään myös suomalainen Pekka Strang. Kuusiosainen jännityssarja alkaa C Morella maanantaina 23. maaliskuuta.

Kevyttä yläpilveä (Elisa Viihde)

Taavi Vartian ohjaama Kevyttä yläpilveä sijoittuu Nurmijärvelle ja Holmin suvun maatilalle. Perheen tytär Vivian (Elsa Saisio) saapuu sinne Espanjasta ja päättää pystyttää tilan paikalle hotelli, mikä ei hänen sisarelleen, tilasta huolehtivalle Lindalle (Vuokko Hovatta) sovi. Draamakomedia alkaa Elisalla 26. maaliskuuta.

Joonas Nordman Show (MTV)

Koomikko Joonas Nordmanin uusi talk show alkaa MTV:llä lauantaina 28. maaliskuuta. Hyväntuuliseksi ja humoristiseksi kuvaillussa keskusteluohjelmassa Nordman kutsuu vieraakseen viikoittain kolme julkisuuden henkilöä ja haastaa heitä myös erilaisiin tehtäviin. Musiikista vastaa Katja Lapin housebändi.

Madventures Suomi (Nelonen, Jim)

Rakastettu Madventures-matkaohjelma palaa pitkän tauon jälkeen ruutuun – mutta nyt juontajat Riku Rantala ja Tunna Milonoff tutkimusmatkailevat pelkästään Suomen kamaralla. Sarjan kuvauksen mukaan matkalla tavataan ainakin muun muassa biohakkereita, kullankaivajia, hylkeenpyytäjiä ja samaaneita. Madventures Suomi alkaa Nelosella 31. maaliskuuta.

Paras vuosi ikinä (C More)

Muun muassa Hobbyhorse Revolution- ja Tottumiskysymys -elokuvista tutun kotimaisen Tuffi Filmsin uusin tuotanto on komediasarja Paras vuosi ikinä. Se kertoo kahdesta aikuisesta naisesta (Lotta Kaihua ja Ella Lahdenmäki), jotka päättävät pitää ”välivuoden elämästään” ja viettää, no, parhaan vuoden ikinä. C Morella 2. huhtikuuta alkavan sarjan ovat käsikirjoittaneet Kirsikka Saari ja Jenni Toivoniemi, ohjaajina toimivat Saari sekä Selma Vilhunen.

Tales from the Loop (Amazon Prime Video)

Amazonin uusi tieteissarja on poikkeuksellisesti kuvataiteen inspiroima: sen ”pohjana” ovat ruotsalaisen Simon Stålenhagin maalaukset, jossa tavalliset maalaismaisemat ja futuristiset elementit yhdistyvät. Nathaniel Halpernin luoma sarja kertoo ihmisistä, jotka asuvat mystisen ”loopiksi” kutsutun koneen yläpuolelle rakennetussa kaupungissa. Sarja ilmestyy 3. huhtikuuta.

Pihla Viitala ja Lauri Tilkanen esittävät Karpissa poliiseja. Kuva: Dionysos Films

Karppi, 2. kausi (Yle TV1 ja Yle Areena)

Kehuttu kotimainen rikossarja Karppi saa jatkoa. Maailmallekin Deathwind-nimellä levinneen sarjan toisella kaudella etsivä Sofia Karppi (Pihla Viitala) tutkii jälleen murhavyyhtiä Sakari Nurmi (Lauri Tilkanen) apunaan. Ohjaaja-käsikirjoittaja Rike Jokelan mukaan kauden teemana on omankädenoikeus. Karpin toinen kausi alkaa Ylellä 5. huhtikuuta.