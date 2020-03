Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa myös kameratuotantoihin voimakkaasti. Tv-sarjojen kuvauksia järjestetään uudestaan ja siirretään eteenpäin, kuvauspaikkoja vaihdetaan ja myös uusia ohjelmia ryhdytään ideoimaan.

Esimerkiksi helsinkiläinen tuotantoyhtiö Fire Monkey on joutunut siirtämään draamasarjansa kuvauksia. Uutta Mädät omenat -sarjaa piti kuvata huhtikuusta alkaen Virossa. Sen ohjaajina ovat Marja Pyykkö ja Pamela Tola.

”Tällä hetkellä tilanne on se, että tuotannon aloitus venyy. Suunnittelemme sarjan kuvauksia nyt myöhemmin kesällä”, tuottaja Roope Lehtinen Fire Monkey -yhtiöstä kertoo. Sarjan ovat tilanneet Elisa Viihde ja Nelonen.

Pamela Tola on toinen uuden Mädät omenat -sarjan ohjaajista. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Muuttuneessa tilanteessa television suorana lähetettävissä show-ohjelmissa kuten Talent Suomessa live-yleisöä ei enää kutsuta studioon. Sunnuntaisin esitettävää kykykilpailua juontavan Mikko Leppilammen mukaan yleisön puuttuminen on tehnyt ohjelman teosta erilaisen ja oudonkin kokemuksen.

”Nyt kun yleisö, aplodit ja muut reaktiot Talentin studiosta puuttuvat, yleisön merkityksen ohjelmalle vasta todella tajuaa. Ilman yleisöä kaikki tuntui todella erikoiselta. Yleisö on rytmittänyt minunkin esiintymistäni”, Leppilampi kertoo.

Omasta terveydestään juontaja Leppilampi ei ole niinkään huolissaan, vaan koronaviruksen riskiryhmistä ja yhteiskunnan tilasta laajemmin. Leppilammen mukaan artisteilla on poikkeuksellisessa tilanteessa paikka näyttää.

”Nyt on meidän mediatyöntekijöiden paikka kantaa kortta kekoon, etenkin kun konsertit ja muut ovat jäissä. Me voidaan tuoda nyt viihdettä koteihin ja samalla työllistää tekniikkafirmoja, muusikoita ja muita esiintyjiä. Meidän työllä on nyt enemmän merkitystä kuin koskaan.”

Leppilammen mukaan Talent Suomen studiolla on huolehdittu koronaviruskaudella turvallisuudesta monella tapaa. Tuomari Krista Siegfrids jäi pois tuomaristosta kahdeksi viikoksi, koska oli vastikään ollut ulkomailla.

”Talentissa työryhmä on nyt normaalia pienempi, ja väen studioon tuloaikoja on porrastettu. Studiossa ei myöskään halailla tai kätellä. Tämä on tällaista palapeliä ja vuorottelua, eräänlaista mikrokaranteenia. Ruudussakaan emme yritä olla kuin ei tätä tilannetta olisi. Emme ole halunneet käyttää yleisöääniä nauhalta vaan päinvastoin kamera välillä näyttää tyhjää katsomoa”, Leppilampi kertoo.

Sami Uotila (vas.), Esko Kovero, Maarit Poussa, Tommi Taurula ja Maija-Liisa Peuhu Salattujen elämien uuden kauden lehdistötilaisuudessa tammikuussa. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Suomen pitkäikäisin päivittäisdraama Salatut elämät on jatkanut kuvauksia studiolla Helsingissä kuten normaalisti, kertoo sarjan viestinnästä vastaava Susanna Jyllinmaa. Draamasarjaa tuottaa MTV:lle tuotantoyhtiö Fremantle.

”Me jatketaan toistaiseksi ja mennään viranomaismääräysten mukaan”, tiedottaja Jyllinmaa kertoo.

”Sanotaan, että taiteilijat tulisivat pää kainalossa töihin, mutta me olemme vetäneet nyt tiukkaa linjaa, eli jos on ollut yhtään sairas, niin töihin ei ole saanut tulla. Käsidesiä ja saippuaa on meillä joka paikassa kuten varmaan muuallakin”, Jyllinmaa sanoo.

Salatuissa elämissä on normaalistikin suunnitelmat siltä varalta, että näyttelijä sairastuu.

”Meillä on jo entuudestaan prosessit sitä varten. Me emme tarkkaan halua kertoa liiketoiminnasta, mutta osaat varmaan laskea, että jos joku sairastuu, niin silloin palapeliä käännetään toisinpäin. Eli kun sarjaa on suunniteltu pitkälle ja käsikirjoitusta riittää kuukausiksi eteenpäin, meillä on puskuria siirtyä tarinassa toisiin henkilöihin.”

Näyttelijät Iina Kuustonen ja Antti Luusuaniemi Syke-sarjan kulisseissa vuonna 2018. Kuva: Terhi Ylimäinen

Myös maan suurimpiin tuotantoyhtiöihin kuuluvassa Yellow Film & Tv:ssä tv-sarjojen kuvaukset jatkuvat normaalisti. Yellow’n ryhmät kuvaavat parhaillaan muun muassa Syke-sairaalasarjaa sekä uutta poliisisarjaa nimeltä Karkurit.

”Toistaiseksi kuvaukset jatkuvat suunnitelmien mukaan, mutta suhtaudumme äärimmäisellä vakavuudella tilanteeseen ja olemme tehneet varotoimenpiteitä jokaiseen tuotantoon erikseen. Jos joku sairastuu tai altistaa muita, se voi katkaista tämän nopeasti. Kyllä tämä yhdenlaista rulettia on siinä mielessä, ja tätä asiaa käsitellään päivittäin”, kertoo vastaava tuottaja Marko Talli Yellow Filmiltä.

”Tuottajat ja käsikirjoittajat voivat työskennellä etänä, mutta kuvausryhmissä tehdään kaikki pandemiatoimenpiteet: Ei siellä olla poski poskea vasten. Moni suhtautuu hyvinkin pelokkaasti tilanteeseen, mutta samaan aikaan ilmassa on myös joustavuutta ja ymmärrystä”, Talli sanoo.

Tallin vetämistä tuotannoista on siirtymässä eteenpäin dokumenttielokuva onnettomista valkokaulustyöläisistä. John Websterin The Happy Workeria piti lähteä kuvaamaan keväällä muun muassa Hollantiin ja Etelä-Koreaan.

Elokuvatuotantoihin koronaepidemia ei Suomessa vaikuta ainakaan tällä haavaa yhtä voimakkaasti kuin tv-projekteihin, sillä maaliskuu on perinteisesti elokuva-alalla hiljaisempaa aikaa, koska alkukevät on sääolosuhteiltaan vaihteleva, ja koska rahoituspäätökset tulevat vasta alkuvuodesta. Korona on kuitenkin vaikuttanut muun muassa tekeillä olevan Tove Jansson -elämäkertaelokuvan kuvauksiin.

”Tovea piti kuvata myös Pariisissa. Se osuus joudutaan nyt kuvaamaan pariisissa pienellä peellä, eli tekemään digitaalisia ratkaisuja”, kertoo tuottaja Aleksi Bardy Helsinki-Filmistä.

Tuotantoyhtiö Bufo on siirtänyt hamaan tulevaisuuteen eli ainakin kesään Veden vartija -elokuvan kuvaukset. Saara Saarelan ohjaaman fiktioelokuvan pohjana on Emmi Itärannan kirja Teemestarin kirja. Samoin yhtiö on siirtänyt eteenpäin lähitulevaisuuteen sijoittuvan Next of kin -sarjan kuvaukset. Yhtä lailla eteenpäin on siirretty Rabbit Filmsin tv-sarja Munkkivuoren kuvauksia. Se on M/S Romanticin tehneen ohjaaja-käsikirjoittaja Jani Volasen uusi sarja.

Shanti Roney (vas.), Alma Pöysti ja Krista Kosonen näyttelevät tulevassa Tove-elokuvassa. Kuva: Markku Ulander / Lehtikuva

Toimitusjohtaja Eero Hietala tv-tuotantoyhtiö Aito Mediasta sanoo, että heillä on päällä 15 eri televisiotuotantoa.

”Tämä on varmasti kaikkien tuotantoyhtiöiden historiassa suurin kriisi, mitä on ollut. Tämä vaikuttaa kaikkeen – myös kanavilla mainostajiin jotka eivät uskalla mainostaa vaikka toisaalta katseluhan on nyt huipussaan. Mutta tiimien turvallisuutta ei haluta mitenkään vaarantaa”, Hietala sanoo.

Aito Media -yhtiö on tehnyt muun muassa Ennätystehdasta ja Au pairit maailmalla -sarjoja.

”Ei ole tuotantoyhtiötä johon tämä ei vaikuta. Meillä esimerkiksi Huutokauppakeisari on ohjelma, jossa huutokaupat kuuluvat näihin yli 10 hengen tilaisuuksiin. Eli ohjelma joudutaan miettimään konseptiltaan uusiksi tai lykätä kuvauksia. Ohjelman esitys ei välttämättä siirry”, Hietala kertoo.

”Jos mennään ulkonaliikkumiskieltoihin, se on sitten pahin tilanne. Silloin ei voi tehdä mitään. Meillä on yksi dokumentaarinen sarja, jota kuvataan parhaillaan ulkomailla. Ollaan tultu siihen lopputulokseen, että jäävät sinne toistaiseksi”, Hietala kertoo.

Hietala nostaa esiin yhden valopilkun vaikeassa tilanteessa.

”Olemme tekemässä ennätyksellisessä ajassa Kaikki kotona -liveä Ylen viikonloppuun. Ohjelmassa on eturivin artisteja ja ideana on se, että yhdessä me selviämme tästä. Ensimmäisenä viikonloppuna esiintyvät muun muassa Anssi Kela, Elastinen sekä Pyhimys.”