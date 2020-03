Viulisti Pekka Kuusisto on valittu Norjalaisen kamariorkesterin seuraavaksi taiteelliseksi johtajaksi syksystä 2021 alkaen.

”Orkesterilla on ollut noin 12 konserttiperiodia vuodessa Oslossa, ja minun vastuullani on siitä noin puolet”, Kuusisto sanoo.

”Hauska sattuma on, että Klaus Mäkelä aloittaa Oslon filharmonikkojen ylikapellimestarina, ja kamariorkesterimme käyttää paljon filharmonikkojen, Norjan radion sinfoniaorkesterin ja Norjan Kansallisoopperan orkesterin muusikoita.”

Kuusisto ”liidaa” viulistina kamariorkestereita ilman erillistä kapellimestaria ja niin hän tekee myös Norjalaisen kamariorkesterin johtajana.

Freelance-pohjainen kamariorkesteri on esiintynyt useimmin Oslon yliopiston aulassa. Se koostuu muusikkopoolista, jossa vaihtuvuus on ollut suurta.

”Kysyin saisiko orkesteriin vakituisemman ytimen, ja he muodostivat 21 hengen ydinporukan”, Kuusisto kertoo.

Uudeksi konserttipaikaksi orkesteri on saamassa Munch-museon uuden rakennuksen konserttisalin aivan Norjan Kansallisoopperan rakennuksen viereen.

”Tavoitteena on uudistaa ohjelmistopolitiikkaa niin, että säveltäjäniminä on muitakin kuin kuolleita valkoisia äijiä. Tilaamme paljon uusia sävellyksiä ja yritämme etsiä myös historiasta naispuolisia säveltäjiä, joilla on kamariorkesterille sopivaa ohjelmistoa.”

Kuusisto lopetti juuri australialaisen ACO Collective -kamariorkesterin johtotehtävät. Hän on edelleen myös Saint Paulin kamariorkesterin ja Mahler-kamariorkesterin taiteellinen partneri, Skotlantilaisen kamariorkesterin residenssitaitelija, Deutsche Kammerphilharmonien vakituinen yhteistyökumppani sekä Esa-Pekka Salosen kutsumana San Franciscon sinfoniaorkesterin taiteellinen yhteistyöpartneri.

”Tämä ala on lipsahtanut siihen, että ihmiset tykkäävät nyt vakituisemmista kuvioista. Myös Zürichin Tonhalle-orkesterin kanssa on fokustaiteilijan status ja Frankfurtin radio-orkesterin kanssa tulee residenssi”, Kuusisto kertoo.

Kapellimestarinakin säännöllisesti työskennellyt pianisti ja säveltäjä Olli Mustonen on puolestaan nimitetty Turun filharmonisen orkesterin taiteelliseksi johtajaksi vuoden 2021 alusta lähtien kolmeksi vuodeksi kahden lisävuoden optiolla.

Mustonen seuraa tehtävässä Leif Segerstamia, jonka kaudella orkesteri teki toistaiseksi ehjimpiä levytyksiään esimerkiksi Beethovenin teoksista.

Mustonen johtaa Turussa kuusi konserttia vuodessa.

”Päälle tulevat kiertueet ja levytykset. Nämä viikot sisältävät myös mahdollisuuden, että hän toimii samalla solistina”, intendentti Maati Rehor kertoo.