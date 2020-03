Taneli Mustosen mielestä elokuvantekijällä pitää olla sanottavaa. Samalla on tärkeää naurattaa. ”Elämä on aika kaoottista”, Mustonen sanoo. Kuva: Heidi Piiroinen / HS

Elokuvaohjaaja Taneli Mustonen on ohjannut kriitikkojen lyttäämät mutta yleisön rakastamat Luokkakokous-elokuvat ja tuoreen Se mieletön remppa -hitin, Nyt hän kertoo omin sanoin tiestään Outokummun Kino Maritasta menestykseen.

Julkaistu: 2:00

Elokuvaohjaaja Taneli Mustonen:

”Minulta on kysytty, mikä suomalaisia naurattaa. Olen ohjannut Luokkakokous ykkösen ja kakkosen ja komedian Se mieletön remppa, joka on nyt elokuvateattereissa. Niillä on ollut yhteensä lähes miljoona katsojaa. Ei minulla silti ole selvää vastausta, mikä suomalaisia naurattaa.

Jos olisi, edessäni olisi helppo ura.