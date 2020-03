Suomessa tällä hetkellä yli kymmenen hengen kokoontumiset on kielletty 13. huhtikuuta saakka, ja viime viikolla hallitus ilmoitti suosittelevansa peruttavaksi yli 500 hengen tapahtumat toukokuun loppuun asti, jotta koronaviruksen leviäminen saataisiin kuriin. Samanlaisia rajoituksia on tehty ympäri maailmaa.

Mutta koronaepidemian ja siitä johtuvien poikkeusolosuhteiden kestoa ei tiedä kukaan.

Nyt esimerkiksi kesän suurten musiikkifestivaalien kohtalo alkaa olla jo kysymysmerkki, vaikka festivaalikesä alkaa kunnolla vasta kesäkuun puolella.

Keskiviikkona uutisoitiin, että Britannian Glastonbury-festivaali on tältä vuodelta peruttu, vaikka se oli määrä järjestää vasta kesäkuun lopussa – ja vaikka tapahtuma olisi täyttänyt tänä vuonna 50 vuotta.

Somersetissä pidettävä Glastonbury on yksi maailman suurimmista ulkoilmafestivaaleista, jossa käy vuosittain noin 200 000 ihmistä.

”Toivomme että tilanne täällä Britanniassa on parantunut valtavasti kesäkuun loppuun mennessä. Mutta vaikka olisikin, me emme voi viettää seuraavaa kolmea kuukautta rakentaaksemme täällä tarvittavaa infrastruktuuria tuhansien ihmisten voimin”, festivaali muun muassa ilmoitti lausunnossaan.

Glastonbury-festivaali oli tarkoitus järjestää tänä vuonna 50. kerran. Kuva viime vuoden festarilta. Kuva: Oli Scarff / Reuters

Miten käy Suomen kesäfestivaalien?

Glastonbury on luonnollisesti kooltaan omaa luokkaansa. Suomessa esimerkiksi suosituimpiin musiikkifestivaaleihin kuuluva Ruisrock on viime vuosina kerännyt päiväkohtaisesti 30–35 000 kävijää.

HS kysyi kesä–heinäkuussa järjestettävien suurten musiikkifestivaalien – Sidewaysin, Provinssin, Nummirockin, Tuskan, Ruisrockin, Ilosaarirockin ja Pori Jazzin – edustajilta, miltä tilanne niiden suhteen nyt näyttää.

Kaikkien kommentit ovat samankaltaisia: järjestelyt etenevät toistaiseksi sillä ajatuksella, että festivaalit pidetään normaalisti. Mutta tilannetta seurataan herkeämättä ja hallituksen sekä viranomaisten linjauksia noudatetaan.

”Odotetaan lisätietoja, miten tilanne kehittyy. Seurataan miten Euroopassa ja maailmalla asiat menee ja puhutaan muiden kotimaisten sekä kansainvälisten festivaalien kanssa tilanteesta”, kertoo Helsingin Sidewaysia ja Seinäjoen Provinssia järjestävän Fullsteam Agency Oy:n Johannes Kinnunen.

Sideways järjestetään 11.–13. kesäkuuta ja Provinssi 25.–27. kesäkuuta.

”Samalla edistetään festivaalien järjestelyitä niin normaalisti, kuin se tässä tilanteessa on mahdollista.”

Töitä festivaalin eteen tehdään tietysti vuoden ympäri, mutta esimerkiksi Provinssin tapauksessa varsinaiset pystytys- ja rakennustyöt alkavat noin kolme viikkoa ennen tapahtuman alkua.

”Mutta totta kai joka päivä, mitä lähempänä festivaali on, sitä enemmän syntyy kuluja. Sitä enemmän tehdään tilauksia ja varauksia, sitä vaikeampi on perua asioita. Vastaavasti ulkomaiset artistit buukkaavat tässä vaiheessa matkojaan Suomeen”, Kinnunen sanoo.

”Meidänkin toiveenamme on, että mikäli hallitus tai viranomaiset suunnittelevat kesän festivaalien kieltämistä koronan vuoksi, tieto siitä saataisiin niin aikaisin kuin mahdollista. Niin ikävää kuin se olisikin, tässä kohtaa voitaisiin esimerkiksi vielä peruuttaa monia asioita ilman kustannuksia.”

Maustetytöt esiintyivät viime vuonna Sideways-festivaalilla. Kuva: Arttu Kokkonen

Asiakkaille liput hyvitetään joka tapauksessa ajankohdasta riippumatta, mikäli festivaali peruuntuisi.

”Enemmän meitä huolettaa koko maailman tilanne kuin pelkästään meidän festivaalimme tilanne. Mutta seuraamme tilannetta ja toivomme parasta”, Kinnunen sanoo.

Juhannusviikonloppuna eli 17.–19. kesäkuuta järjestettävän metallifestivaali Nummirockin järjestäjä Tero Viertola sanoo, ettei järjestelyjen suhteen ole alettu vielä jarruttelemaan, vaan kesää kohti mennään kuten aiemminkin.

Tilanne kuitenkin jännittää, hän myöntää. Ja on se myös todella poikkeuksellinen: Viertola ottaa siitä esimerkiksi Nummijärven juhannusjuhlat, joiden ”jatke” Nummirock tavallaan on. Paikalla on järjestetty juhannusjuhlia 1930-luvulta asti ja ne ovat jääneet Viertolan mukaan viimeksi pitämättä sotien aikaan.

”Mutta ei tässä auta muu kuin puskea eteenpäin. Päivä kerrallaan”, hän sanoo.

Viranomaisten määräysten mukaan mennään. Niin sanovat sekä kesäkuun viimeisenä viikonloppuna pidettävän Tuska-festivaalin tuottaja Niklas Nuppola että heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Turussa järjestettävän Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä.

”Niin kauan kunnes viranomaiset toisin käskevät, lähdetään siitä, että toivoa on”, toteaa Niemelä.

Tilannetta seurataan Niemelän mukaan silti herkeämättä ja muiden festivaalikollegoiden kanssa ollaan yhteydessä.

”Toki Glastonburyn peruuntuminen on iso juttu. Katsotaan nyt, mitä tästä seuraa. Kaikkia skenaarioita käydään läpi.”

”Eihän tällainen epätietoisuus helppo tilanne ole. Mutta kai tästäkin jotain oppii”, Niemelä sanoo ja naurahtaa.

Pori Jazz järjestetään 10.–18. heinäkuuta ja Ilosaarirock valtaa Joensuun viikonloppuna 17.–19. heinäkuuta.

Mikäli siis asiat menevät toivotulla tavalla.

”Kellään maapallolla ei varmaan ole varmaa tietoa, millainen tilanne tulee kesällä Pori Jazzin aikaan olemaan. Samassa epävarmuudessa eletään kuten kaikki muutkin. Edistetään niitä valmisteluita, joita tässä kohtaa maaliskuuta muutenkin edistettäisiin”, toteaa Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro.

Samat valmistelut ovat käynnissä myös Ilosaarirockin suhteen, sanoo festivaalin vastaava tuottaja Petri Varis. Paitsi että ne työt, mitkä tehtäisiin normaalisti toimistolla, tehdään nyt kotoa käsin etänä. Tilannetta ja uutisointia seurataan.

Ilosaarirockin lipunmyyntiin epävarma tilanne vaikuttaa jo selkeästi, Varis kertoo.

”Ei lippuja ole tässä viikon mittaan myyty samoja määriä, kuin normaalina keväänä olisi.”

Katsoi asiaa miltä kantilta hyvänsä, olisi perinteisten kesäfestivaalien peruuntuminen todella surullinen juttu. Varis sanoo hänellekin tulleen kylmiä väreitä, kun hän luki uutisen Glastonburyn kohtalosta.

”Ja kun samalla katsoin jonkun videopätkän sieltä viime vuodelta. On nämä festarit aika tärkeitä juttuja, ne herättävät isoja tunteita.”