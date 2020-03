Vielä Ruissalon vanha veneveistämö on täynnä talviteloilla olevia veneitä, mutta heinäkuun lopussa Jussi Fredriksson aikoo järjestää siellä ensimmäisen Turku Sea Jazz -festivaalin. Kuva: Ville-Veikko Kaakinen

Ruissalon vanhan veneveistämön tiloja mittaili viime viikon perjantaina tyytyväinen toiminnanjohtaja, Jazz City Turun Jussi Fredriksson. Takana oli vastikään päättynyt loppuunmyyty Turku Jazz Festival ja edessä heinäkuun lopussa aivan uusi Turku Sea Jazz – juuri veneveistämön komeassa salissa.

Huoli koronaviruksen vaikutuksista on tosin syventynyt päivä päivältä. Kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu ennen heinäkuun loppua.

”Meillä oli tuuri, että vuoden valmistelutyö ei mennyt uhka­kuvista huolimatta hukkaan ja muusikot saivat soittaa kaikki keikkansa”, Fredriksson sanoo Turku Jazz Festivalista.

”Tosin lohtu on pieni laajemmassa kuvassa. Nyt muusikkojen työt on peruttu pitkälle kevääseen ja myös tapahtumajärjestäjät ovat pahassa pulassa.”

Toiminnanjohtajana Fredrikssonin on täytynyt perua jo kymmenkunta Turkuun kevääksi sopimaansa konserttia. Ja häneltä itseltään – jazzpianistina – katosi juuri yhdeksän keikan kiertue.

Kalvava epävarmuus ei ole Fredrikssonille uusi kokemus. Osittain siksi hänestä sukeutui opiskeluaikana myös tapahtumajärjestäjä ja tuottaja, levyjen julkaisija.

”Huomasin, että työllistymiseni ei kohenisi merkittävästi, vaikka harjoittelisin vuorokaudet ympäri. Piti siis yrittää vaikuttaa ympäristöön eli rakenteisiin”, sanoo Turussa syntynyt ja varttunut Fredriksson, joka aloitti opiskelut Sibelius-Akatemian jazzosastolla vuonna 2000.

Hän sai tilaisuuden kokeilla ideoitaan kunnolla kymmenen vuotta myöhemmin, kun Euroopan kulttuuripääkaupungiksi valittu Turku tarvitsi ohjelmaansa jazzia.

Tehtävän saanut Fredriksson perusti yhdistyksen, jonka järjestämät kolmisenkymmentä konserttia keräsivät viisituhatta kuuntelijaa ja työllistivät kolmatta sataa muusikkoa. ”Lähtö oli erinomainen ja vielä hyvin pienellä julkisella sijoituksella, noin 50 000 eurolla.”

Kulttuuripääkaupunkivuoden avulla Fredriksson sai sytytettyä Turkuun edelleen liekehtivän Flame Jazzin. Se ei ole klubi, tapahtuma tai yhteen paikkaan sidottu konserttisarja vaan moneen tarkoitukseen taipuva jaz­zin tuotemerkki.

”Jazzin ja jazzmuusikkojen kannalta on oleellista, että tavoitetaan uusia kuuntelijoita ja lisätään näkyvyyttä.”

Todelliseen tulikokeeseen Fredriksson joutui heti kulttuurivuoden jälkeen, sillä ilman turvaverkkoa Flame Jazzia uhkasi hiipuminen. Sitten hän keksi soittaa varustamolle ja ehdottaa jazzille omistettua 23 tunnin miniristeilyä. Niin syntyi Flame Jazz Cruise, joita yhdistys on järjestänyt yhteistyössä jo kuusitoista ja joilla on esiintynyt noin sata suomalaista yhtyettä.

”Risteilyn menestys on ollut mukava yllätys ja työllistävä vaikutus todellinen”, Fredriksson sanoo. Hän korostaakin moneen kertaan sekä jazzin eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä että yleisempää yhteistyötä kuntien, valtion ja yritysten kanssa.

”Kyse on vastavuoroisuudesta, jonka tavoite on jazzin elinvoima: me annamme teille jotain, te annatte meille jotain.”

Turussa yhteistyössä on päästy niin pitkälle, että noin 70 vuotuista tapahtumaa tuottavat Flame Jazz, Turku Jazz Orchestra ja Turku Jazz Festival ovat olleet viime syksystä Jazz City Turku. Se on rekisteröity yhdistys, jonka tavoite on ”valovoimainen eurooppalainen jazzkaupunki”.

Talkooluonteiset työt ja muut toimet ovat vieneet aikaa Fredrikssonin omalta musiikilta. Jazzia kolmetoistavuotiaasta soittanut Fredriksson lähti kuitenkin opiskelemaan ”vain” jazzpianistiksi ja valmistuikin maisteriksi 2010.

Kiireistään huolimatta hän on ehtinyt kohtuullisesti. Omia levyjä on kertynyt eri yhtyeillä kymmenessä vuodessa kymmenen. Niiden lisäksi hänen perustamansa levy-yhtiöt, Fredriksson Music ja Flame Jazz Records, ovat julkaisseet kaksikymmentä muuta jazzalbumia.

”Nautin oikeasti siitä, että työt etenevät ja joskus visiot jopa toteutuvat. Se on todella se suurin palkkio”, Fredriksson sanoo.

Hänen uusin visionsa on ensi kesän Archipelago Sea Jazz. Se on neljän merellisen ja peräkkäisen tapahtuman – Korppoo, Taalintehdas, Turku, Maarian­hamina – löyhä markkinallinen yhteenliittymä.

”Yksin olemme pieniä, yhdessä suurempia. Yhteistyö on voimaa myös jazzissa, muuten se jää helposti piperrykseksi.”