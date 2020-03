”Valeuutiset ovat hyvä tapa viedä tarinaa eteenpäin”, kertoo salaliittotehtailija ja lobbari Jack Berkman. Hän vertaa valeuutisia kemiallisiin aseisiin ja sanoo samalla, että käyttäisi niitä itse.

HBO:n After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News -dokumentin katsoja saa nähdä, että Berkman myös tekee niin. Hän yrittää lavastaa Robert Muellerin seksuaalisesta häirinnästä. Mueller johti tutkimusta Venäjän vaikutusyrityksistä vuoden 2016 presidentinvaaleihin ja nosti esiin kiusallisia kysymyksiä Venäjän ja Trumpin suhteesta.

Berkman ei ole ainoa salaliittoteoreetikko, joka dokumentissa saa tilaa. Dokumentti väistää kuitenkin viisaasti tasapuolisuusharhan, jossa valeuutisia levittävät henkilöt asetettaisiin samalle viivalle dokumentissa esiintyvien toimittajien ja asiantuntijoiden kanssa.

Valeuutistehtailijat näytetään sellaisina kuin he ovat: epäluotettavina hahmoina, jotka vääntävät totuutta poliittisiin ja taloudellisiin päämääriinsä sopiviksi valheiksi.

Puhe valeuutisista on globaalisti erityisen ajankohtaista, kun ihmiset etsivät luotettavaa tietoa koronapandemiasta. Tänä vuonna valmistunut After Truth keskittyy kuitenkin Yhdysvaltoihin ja kertaa valheellisen tiedon levittämiseen liittyvistä tapauksista synkimpiä.

Yksi niistä on Pizzagate. Internetin pahamaineisilla kuvalaudoilla kehiteltiin demokraattien hakkeroitujen sähköpostiviestien ympärille salaliittoteoria, jonka mukaan demokraatit pyörittävät pedofiliarinkiä washingtonilaisesta pizzaravintolasta.

Teoria levisi ja kulminoitui siihen, kun toisesta osavaltiosta paikalle ajanut mies käveli ravintolaan rynnäkkökiväärin kanssa.

Valaiseva dokumentti kertoo esimerkkien kautta, kuinka valheellinen informaatio leviää internetin pohjamudissa, sosiaalisessa mediassa ja perinteisissä uutiskanavissakin.

Elokuvan on ohjannut Andrew Rossi, joka tunnetaan muun muassa Ylelläkin esitetystä Etusivu uusiksi: New York Times -dokumentista (2011).

Hän ei pyri kattavaan yleisesitykseen aiheestaan. Ilmiön historia jää sivuun, samoin hienovaraisemmat tapaukset.

Sen sijaan Rossi painottaa tärkeää näkökulmaa: valeuutisilla on uhrinsa. Ne johtavat vihaan, oman käden oikeuteen ja keskinäisen luottamuksen rapautumiseen, mitä osa poliitikoista mielellään lietsoo.

Yhdysvalloissa näkyvin esimerkki näistä poliitikoista on Donald Trump, joka nähdään dokumentissa syyttämässä mediaa valeuutisista. Opportunistit ovatkin ottaneet termin omaan asearsenaaliinsa, sillä yksi dis­informaation päämäärä on hämmentää keskustelua. Rossin dokumentti pyrkii sen sijaan kiitettävästi selkeyttämään sitä.

