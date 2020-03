Lauantaiessee

Marraskuun alussa vuonna 1957 Sotkamossa elettiin dramaattisia aikoja. Tuolloin Kiinasta alkunsa saanut virus oli levinnyt ensin Etelä-Suomeen ja saavuttanut lopulta Kainuunkin.

Matkallaan Aasiasta virus oli tappanut valtavan määrän ihmisiä.

Nyt kuumeen kourissa oli samaan aikaan ollut kainuulaisperheen perheen 1-vuotias Jarmo, 4-vuotias Riitta ja 9-vuo­tias Anja. Aiemmin kuumeessa oli ollut myös 13-vuotias Anneli. Lisäksi tauti oli kaatanut petiin perheen äidin, kotiapulaisen ja tilapäisesti talossa asuneen serkunkin.

Muutenkin Kainuu oli jännityksen vallassa. Edellisenä vuonna valtaan noussut presidentti Urho Kekkonen oli tulossa vierailulle maakuntaan, ja tarkoitus oli käydä Sotkamossakin.

Erityisen innostunut vierailusta oli samalla viikolla kymmenen vuotta täyttävä Anja.

”Torstaina tulee Presitentti käymään. Anja hyvillään kun Hänen 10 v. syntymäpäiville tulee. Emäntäkoululla, vanhainkodilla, kirkkoa katselee, Keskuskoululla ja Yhteiskoululla käypi ja sitten menee Ristijärvelle”, kirjoitti perheen isoäiti kirjeessään lasten tädille.

10.11.1957 päivätyssä kirjeessään hän kertoi ”aasialaiseksi” kutsutun taudin sairastuttaneen pitäjässä paljon ihmisiä, kuten pastori Rissasen ja kanttorin.

Nelivuotiaalle Riitalle isoäiti kirjoitti hakeneensa ajankuluksi kyliltä aapisen. Hän myös pahoitteli käsialaa; huoneessa oli hämärää ja mustekin loppumassa.

Aasialainen influenssa oli vuosina 1957–1958 pandemiaksi laajentunut in­fluenssaepidemia, joka sairastutti arviolta 900 miljoonaa ihmistä. Arviot kuolleista vaihtelevat suuresti, mutta yhden arvion mukaan uhreja oli ainakin kaksi miljoonaa.

Helsingin Sanomissa ja Ilta-Sanomissa taudin etenemistä eri maissa seurattiin kesäkuun alusta 1957 lähes päivittäin. 12. kesäkuuta päivätyn uutisen mukaan tukholmalaislaboratoriossa epidemian ei uskottu leviävän vielä kesäsäiden aikana, mutta ”syksyn tullen voi tuskin Ruotsikaan välttyä epidemialta”.

Seuraavina päivinä Aasiasta kuitenkin kantautui yhä huolestuttavampia tietoja. Japanin terveydenhoitoministeriö ilmoitti, että influenssa-aalto oli levinnyt koko maahan. Noin 130 000 oppilasta oli sairastunut ja yli 1 300 koulua oli suljettu.

Pian alettiin puhua myös kuolonuhreista. Indonesiasta tuli uutinen 43 ihmisen kuolemasta. Formosalla epidemia taas oli vaatinut yli sata uhria. Uutisia oli myös eri puolilla maailmaa karanteeniin joutuneista aluksista ja sairastuneista lentomatkustajista, ja monissa maissa alettiin puhua rajojen sulkemisesta.

Epidemian alkuvaiheessa epäilyt taudin alkuperästä lietsoivat salaliittoteorioita.

”Ei ole lainkaan mahdotonta, että Aa­siassa raivoava influenssaepidemia on Tyynellämerellä ja Siperiassa toimeenpantujen ydinasekokeiden uusi, epämiellyttävä seuraus”, kirjoitettiin Ilta-Sanomien siteeraamassa brittiläisessä lääkärijulkaisussa Lancetissa.

Farmaseutti Maija-Liisa Karjalainen siirsi juuri saapunen rokote-erän maahantuojan jääkaapista toimitettavaksi Valtion seerumilaitokselle elokuussa 1957. Kuva: Aarre Ekholm / Lehtikuva

Kesän edetessä viruksen kerrottiin tappaneen ihmisiä sellaisissakin eksoottisissa paikoissa kuin Monrovia, New Delhi, Karachi ja Bagdad. Heinäkuun lopussa IS uutisoi, että sairaus on leviämässä eskimoiden joukossa. HS taas kertoi sen saavuttaneen 7 000 ”alkuasukasta” kaivoksissa Etelä-Afrikassa.

”Aasialaiskauhun” edettyä Eurooppaan syntyi myös epäilyjä siitä, että tauti olisi jo levinnyt Suomeen.

”Lääkintöhallituksella ei ole mitään syytä salata tosiasioita. Jos vain saamme todella luotettavan todisteen siitä, että tauti on ehtinyt maahamme, tulemme myöntämään tämän tosiasian”, totesi tohtori Mauri Parmala syyskuun alussa Ilta-Sanomissa.

Tutunoloisesti lehdet kertoivat myös sairastuneiden oireista ja neuvoivat, miten sitä vastaan kannattaisi suojautua. Usein kerrottiin myös eri maiden ponnisteluista rokotteen kehittämiseksi.

Suomeen aasialainen saapui lopulta elokuun lopussa 1957. Tuolloin lehdissä seurattiin lähialueita tarkasti: sekä Hesarissa että Ilta-Sanomissa kerrottiin Moskovassa pidetyistä festivaaleista, joiden jäljiltä kymmenkunta kuumeista suomalaista oli päätynyt sairaalahoitoon.

Englannissa partiolaisten Jamboree-leirillä puolestaan oli sairastunut ainakin viisi epäonnista partiolaista.

”Näin ollen ei ole ainoastaan mahdollista, vaan hyvinkin todennäköistä, että tauti on tullut Suomeen”, Ilta-Sanomissa kirjoitettiin.

IS oli oikeassa. Kun partiolaisten höyrylaiva saapui Turkuun, paikalla oli toimittajia.

Nykyisestä poiketen lehdissä kerrottiin sairastuneiden nimet, kuten myöhemmin usein kuolleidenkin.

Syksyllä eteläinen Suomi oli jo saanut osansa pandemiasta. Satoja varusmiehiä oli asetettu lomakieltoon tartuttamisen estämiseksi, ja lehdissä julkaistiin mainoksia joissa kaupattiin vitamiineja, appelsiineja ja käsidesiä vastustuskyvyn parantamiseksi.

Turun kansakouluissa sairaana oli joka kuudes oppilas. Helsingin Sanomissa haastateltu kaupunginlääkäri oli kuitenkin sitä mieltä, että koulujen sulkeminen ainoastaan pitkittäisi epidemian kestoa.

Samalla sivulla kerrottiin myös Kainuun maanviljelysseuran esittäneen presidentille kutsun saapua vierailulle. Se oli se sama vierailu, jota 9-vuotias Anja niin kovasti odotti.

”Tauti on nyt matkalla kohti pohjoista”, kertoi Helsingin Sanomat.

Tilastokeskuksen mukaan lopulta Suomen noin 4,3 miljoonasta ihmisestä kolmisenkymmentä prosenttia sairastui ­aasialaiseen.

Suomeen saatiin rokotetta Saksasta, ja sitä kokeiltiin sairaaloiden henkilökuntaan. Se ei kuitenkaan antanut toivottua suojaa. Kaikkiaan Suomessa tautiin kuoli noin 1 800 ihmistä.

Sotkamolaisperheen sairastuneet lapset, Jarmo, Riitta, Anja ja Anneli selvisivät. Tiedän sen siitä, että Jarmo on enoni, Riitta ja Anneli tätejäni ja synttäreitään odottanut Anja äitini.

Nyt, yli 60 vuotta myöhemmin he ovat seitsenkymppisiä ja kuuluvat koronan riskiryhmään. Kaikilla on lapsia ja lapsenlapsia, ja jotkut jälkeläisistä asuvat Euroopan pahimmissa tautikaupungeissa. Ja taas on tauti ottanut suunnan pohjoiseen.

Yhteistä huolta eri puolilla maata asuvat sisarukset torjuvat isoäidin opeilla: jakamalla ajatuksia kirjoittamalla. Ei tosin musteella kirjoitetuissa kirjeissä vaan sosiaalisessa mediassa.

Äitini muuten pääsi kuin pääsikin näkemään Kekkosen tämän Kainuun-vierailulla, tosin vasta tammikuussa 1958.

Hän vilkutti presidentille siniristilipulla. Se oli tehty koulussa paperista.