Arkkitehti Kari Järvinen on vetäytynyt vähitellen päivittäisestä suunnittelutyöstä. Hän viihtyy kotikirjastossaan. Kuva: Sabrina Bqain

Omakotitalossa Käpylässä soi Arvo Pärtin Spiegel im Spiegel. Arkkitehti Kari Järvinen kertoo innoissaan, kuinka hän pääsi kättelemään Pärtiä viimeisellä visiitillään helmikuussa Virossa, Pärt-keskuksessa Laulasmaan kylässä. Se oli arkkitehtuuri­ekskursio, ja kohtaaminen oli puhdas sattuma.

”Minä olen sillä lailla tunteellinen, että Pärtin musiikki vaikuttaa minuun voimakkaasti”, hän tunnustaa.

Järvinen ja hänen vaimonsa Merja Nieminen matkustavat paljon. Tilakokemus paikan päällä on edelleen ylittämätön tapa tutustua arkkitehtuuriin. Valokuvat ja piirustukset eivät sitä korvaa. Italian kieli ja kulttuuri on Järviselle tärkeä harrastus, ja jonkin aikaa perheellä oli talo Toscanassa.

Viro tuli Järviselle erityisen tutuksi, kun Arkkitehtitoimisto Järvinen-Nieminen suunnitteli Paavalin kirkon restaurointia ja lisärakentamista Tarttoon. Tämä Eliel Saarisen suunnittelema kirkko valmistui 1917, mutta vahingoittui pahasti tulipalossa sodan aikaan.

Restauroinnin suunnittelu oli salapoliisityötä, ja suuri osa alkuperäispiirustuksista onnistuttiinkin jäljittämään. Kirkko vihittiin uudelleen käyttöön vuonna 2015. Sen jälkeen työ on saanut paljon ansaitsemaansa huomiota sekä Virossa että Suomessa ja oli myös EU:n Mies van der Rohe - ja arkkitehtuurin Finlandia -palkintojen ehdokkaana.

Järvinen arvioi, että lapsuusvuodet Vaajakoskella ovat vaikuttaneet hänen visuaaliseen tajuntaansa huomattavasti. Isä työskenteli taloushallinnossa tehtailla ja perhe asui SOK:n funkis-virkailijatalossa. ”Ainakaan minulla ei ole ollut mitään vaikeuksia suhtautumisessa modernismiin koskaan”, hän naureskelee.

Kun kansakoulussa piti piirtää kuva kodista, muilla lapsilla oli harjakattoisia punaisia tupia, mutta hänen kuvassaan oli valkoinen laatikko neljine ikkunoineen.

Järvinen syntyi Helsingissä juuri talvisodan loputtua. Perhe asui Oulunkylässä, ja Järvinen uskoo, että hänellä on jatkosodasta omia muistikuvia, esimerkiksi ratapihan pommituksista. Sodan jälkeen muutettiin isän työn perässä ensin Vaajakoskella, sitten Mikkeliin, jossa Järvinen tuli ylioppilaaksi.

”Monet muistavat sodanjälkeisen köyhyyden, mutta eivät sitä, että niukkuus koski kaikkia”, Järvinen sanoo.

Perheessä oli neljä lasta, ja Järvinen luonnehtii korkeakoulun käyneitä vanhempiaan ”valkokaulusköyhälistöksi”. Sodan jälkeen koettiin myös suurta epävarmuutta, ja lapsetkin aistivat vanhempien huolestuneisuuden.

Järvinen haaveili lääketieteen opinnoista lukiossa Mikkelissä. Kuvaamataidon opettaja alkoi kysellä, eikö hän ole ajatellut arkkitehdiksi ryhtymistä.

”Otin yksityistunteja piirustuksen opettajalta ja pääsin arkkitehtiosastolle ensimmäisellä yrittämällä vuonna 1959. Sitä ennen en ollut edes nähnyt yhtään elävää arkkitehtiä. Näin tein ajopuuna uravalintani”, Järvinen kertoo, muttei vaikuta katuvalta.

Järvinen valmistui Teknillisestä korkeakoulusta arkkitehdiksi vuonna 1967. Sen jälkeen hänellä oli useita opetusjaksoja koulussa, mutta pääosan arkkitehdin työstään Järvinen teki aktiivisena suunnittelijana.

Hänen ensimmäinen tärkeä työpaikkansa oli Bertel Saarnion toimistossa. Sen jälkeen hänellä oli oma toimisto Timo Airaksen kanssa. Nykyisessä toimistossa Merja Niemisen kanssa päävastuu suunnittelusta on Niemisellä. Järvinen itse on halunnut vähitellen vetäytyä päivittäisestä suunnittelutyöstä. Tarton kirkon lisäksi pariskunta on tunnettu Laajasalon kirkosta, joka valmistui 2003.

Järvinen-Airas-toimiston tuotanto oli suuri ja esillä ovat olleet varsinkin asuntosuunnittelu, esimerkiksi Sofianlehdon mäeltä Mäkelänkadulle asti näkyvä komea talorivi sekä monet koulut ja päiväkodit.

Arvostettu työ toi Järviselle rakennustaiteen valtionpalkinnon vuonna 1986 sekä taiteilijaprofessuurin vuosiksi 1998–2003.

Korjausrakentaminen ja restaurointi ovat olleet yksi Järvisen erikoisalueista, ja tähän varsinkin yhteistyö Niemisen kanssa on keskittynyt. ”Yksi töistäni on suojeltu ja yksi on purettu”, Järvinen summaa varsin suurta tuotantoaan.

Sitä on myös julkaistu paljon alan lehdissä sekä esitelty näyttelyissä, esimerkiksi Venetsian biennaalissa. Häntä surettaa, että purkupäätöksiä tehdään ny­kyään liian kepein perustein.

Asuntotuotannosta hän to­teaa, että alkaa kaivata takaisin arava-säännöksiä. Ne määrittivät jähmeydestään ja sitovuudestaan huolimatta kuitenkin kunnollisen asumisen minimitason.

”Ei olisi tullut kuuloonkaan, että tehdään esimerkiksi ikkunaton makuuhuone kuten ny­kyään. Nykyinen säännöttömyys tuottaa säädyttömiä ratkaisuja”, hän puuskahtaa ja lisää, ettei pidä banaalista, sijoittajavetoisesta suunnittelusta.

”Oliko siinä jotain pahaa, että annettiin määräyksiä, jotka tekivät asunnoista asuttavia” hän kysyy ja lisää, että hyvä lopputulos vaatii sivistyneen tilaajan ja hyvät avustajat.

”Ja meidän 150 vuotta vanha kilpailumenettelymme on kansainvälisestikin arvostettu ja oikeudenmukainen systeemi”, hän lisää.