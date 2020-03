Helsingin uusista rakennuksista Oodi, Löyly ja Tripla ovat keränneet suitsutusta eri tavoin.

Sen sijaan talo, joka mielestäni on Helsingin uusista rakennuksista kaikkein tyylikkäin, on jäänyt vaille suurempaa huomiota.

Ylistämäni rakennus ei ole noussut puheenaiheeksi ehkä siksi, että sen käyttötarkoitus on tylsän tavallinen. Rakennus on senioritalo Gull­kronan. Paikka on kyllä ihan keskeinen: helmi seisoo pääkaupungin valtaväylällä osoitteessa Mannerheimintie 95. Se on valmistunut vuonna 2018 ja viereisellä tontilla on talo, jossa on sotalottien perustama perinteikäs White Lady -ravintola.

Gullkronan on rakennettu pienelle tontille, jossa aiemmin oli vain vähän pusikkoa ja koirapuisto. Kyse on siis täydennysrakentamisesta, jossa kaupungin koloja otetaan tehokäyttöön. Gullkronan onkin tehokas: asuntoja on yli 80.

Tehoneliöistä huolimatta talo on kaunis, paikkaansa istuva, ja antaa vahvan kansainvälisen vaikutelman. Arkkitehtien omassa Ark-lehdessä taloa onkin kuvailtu ”maamerkiksi” ja sen eteläpäätyä ”elegantiksi”.

Sitä koko talo on. Tai kuten Arkkitehti-lehden kriitikko Jonas Malmberg asian laajemmin muotoili: ”Pääkaupungin valtasuonen varrelle saatiin hienoa nykyarkkitehtuuria”.

Gullkronan tuntuu myös kodikkaalta, koska tiilenkeltainen väri huokuu lämpöä.

Talon erityispiirteisiin kuuluvat myös ikkunat. Ne ovat niin korkeita, että syntyy vaikutelma, että ikkunat alkaisivat asuntojen lattiatasosta.

Kaikkein mieleenpainuvinta Risto Huttusen, Gunilla Björkqvistin ja Uula Kohosen suunnittelemassa talossa on tietenkin sen eteläpäädyn korostunut kolmiomaisuus.

Kolmio tuo mieleen Ullanlinnassa Vuorimiehenkadulla sijaitsevan niin sanotun ”silitysrautatalon”. Sen ja Mannerheimintien senioritalon kaukaisena esikuvana on toinen silitysrauta eli Flatiron Building, maailman tunnetuin ”kolmiotalo” New Yorkin Manhattanilla. Molemmat ovat tuttuja elokuvista: Ullanlinnan talo Kuutamolla-elokuvasta ja Flatiron Building useistakin elokuvista, muun muassa Batman-filmatisoinneista.

Koska kuvausryhmät löytävät Gullkronaan? Siellä on kahvilakin.