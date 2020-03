Juha Lehti on tehnyt elämäntyönsä Sir Elwoodin hiljaiset värit -yhtyeessä. Kuva: Milla von Konow

Laulaja-lauluntekijä Juha Lehti istuu Lohjan ABC:n nurkkapöydässä ja hörppii teetä. Kello on kaksi iltapäivällä, mutta Lehti on ollut hereillä vasta toista tuntia. Kyse ei ole kuitenkaan mistään boheemielämän lieve­ilmiöstä.

”Rytmini on yörytmi, ja niin se on ollut aina. Muistan, miten kouluaikanakin otin paljon iltapäivänokosia. Olin aikaisten kouluaamujen jälkeen yleensä niin uupunut, että kotiin päästessä laitoin Lynyrd Skynyrdin soimaan ja nukahdin Free Birdin aikana.”

Takavuosina aamu-unisuutta ja yökyöpeliyttä saatettiin pitää laiskuutena. Lehti kertoo ymmärtäneensä vasta vanhemmalla iällä, että taipumus epätyypilliseen vuorokausirytmiin on yksi hänen ominaisuuksistaan.

”Luin aihetta käsittelevän jutun, jossa kerrottiin, että muutama prosentti ihmisistä elää juuri näin. Silloin kaikki kävi järkeen.”

Nuorempana Lehti teki vuorokausirytminsä vuoksi iltapainotteista duunia. Hän opiskeli Mikkelissä nuoriso-ohjaajaksi ja teki niitä töitä ennen jättäytymistään täyspäiväiseksi muusikoksi. Rockmuusikon työssä jos jossain joutuu valvomaan.

Vuonna 1988 perustetusta ja 90-luvulla suosioon nousseesta Sir Elwoodin hiljaiset värit -yh­tyeestä tuli Lehden elämäntyö. Bändin karheassa keskiolut­jatsissa ja Lehden sanoituksissa välähtelevät usein tuokiokuvat Helsingin kaduilta ja kortteleista.

Siksi voi tulla yllätyksenä, että Lehti on itse asunut jo pidemmän aikaa Lohjalla. Vielä jotain vuosia sitten häntä olisi ollut vaikea kuvitella tänne, sillä elämä oli asettunut niin tiiviisti Helsinkiin ja Kallioon, jossa vierähti parikymmentä vuotta.

”Se oli hyvää aikaa. Isoisä asui aikoinaan Kalliossa, ja se tuntui itsestäkin heti kotoisalta. Nuorempana reissasin esimerkiksi Kööpenhaminassa, ja 90-luvun Kalliossa oli just samanlainen boheemi moodi.”, Lehti kertoo.

”Kipuilin poismuuton kanssa aikani, mutta se oli lopulta ainoa oikea vaihtoehto. Huomasin jauhavani paikallani.”

Käänteentekevä tapahtuma oli, kun Lehti tapasi nykyisen puolisonsa, ja hänestä tuli 47-vuotiaana ensi kertaa isä.

”Soittajan elämä on ollut sellaista, että minulla ei aikoinaan ollut halua, mahdollisuutta eikä oikein edes tilannettakaan, että olisin voinut saada perhe-elämän niin sanotusti normaalissa ajassa. Elän nyt tavallaan sitä ensimmäistä kierrosta, vaikka ikäni puolesta pitäisi olla jo toisella kierroksella.”

Lapsen myötä omaa elämää oli alettava miettiä uudelta kantilta.

”Muistan hyvin, miten kerran lastenvaunuja työnnellessä yhtäkkiä iski hirveä pelko, mitä tästä maailmasta tulee. Tajusin, että sen rakkauden toinen puoli on mieletön pelko ja ahdistus siitä, että pärjääkö lapsi, osaanko antaa kaikki asiat.”

Tarvittiin lisää tilaa ja rauhaa. Niin Helsinki vaihtui Lohjaan.

”Muuttaminen oli minulle ehdottoman tärkeää, että löysin tasapainon. En ehkä olisi muuten pystynyt laittamaan poikki niitä valmiiksi rakennettuja popparipolkuja, jotka kulkivat kotiovelta baariin ja keikkabussiin”, hän myöntää.

Jos haluaa tehdä elämässään isoja muutoksia, kannattaa aloittaa perusasioista, Lehti sanoo.

”Täällä olen saanut tyyneyttä, rohkeutta ja viisautta, joita olen elämääni kaivannut. Olen oppinut ottamaan asiat rauhallisemmin. Ehkä se liittyy myös kuuteenkymppiin ja ikääntymiseen”, hän aprikoi.

Maisemanvaihto on tarkoittanut irroitautumista tietystä elämäntavasta, mutta musiikista Lehti ei ole luopunut. Viime vuosiin on kuulunut keikkailua pienempien Sir Elwood -projektien kanssa. Samalla on kuitenkin syntynyt uutta musiikkia koko bändin voimin.

Edellisestä varsinaisesta Sir Elwood -albumista on jo kymmenisen vuotta.

”Varmaan viisi vuotta tehtiin kaikessa rauhassa levyä, kerättiin oikeat biisit kasaan. Emme kertoneet kenellekään, missä vaiheessa levy on. Ja nyt viimein ollaan siinä pisteessä, että tehdään kansia.”

Levyllä on pari isompaa teemaa, joista yksi on aika. Kulunut aika, harteilla oleva aika.

”Yllätyin itsekin, kuinka monessa kappaleessa se kääntyi ajatukseen, että olet tässä kohtaa elämässäsi. Ja samalla siihen, että ikä tuo myös mahdollisuuksia.”

Oma bändi saa vielä 30 vuoden jälkeenkin ylpeäksi.

”En ole oikein missään erityisen hyvä, mutta olen parhaimmillani ryhmätyössä. Kun on hyvä bändi ympärillä ja kaikki tuovat sen oman soundinsa, niin se soundi pysyy. Se on säilynyt kaikki vuodet”, Lehti sanoo.

Se, että musiikki on jäänyt elämään, tekee onnelliseksi.

”Ja se, että mulle kotona toivotettiin tänne lähtiessä, että ’puhu sit fiksusti, isi’”.

Sir Elwoodin hiljaiset värit -yhtye kuvattuna vuonna 1999. Etualalla Juha Lehti. Kuva: Jouko Lehtola