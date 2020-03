The Book of Henry -elokuvassa Henry (Jaeden Lieberher) haluaa auttaa naapurin tyttöä. Kuva: Alison Cohen Rosa / Focus Features

Kun elokuvakäsikirjoituksia kaupataan Hollywoodissa, keskeisessä asemassa on logline. Sanalla tarkoitetaan virkkeen tai joskus kahden mittaista juoni­tiivistelmää.

Koska käsikirjoituksia on tarjolla valtava määrä, melkein kaikista luetaan vain logline. Siksi sen on parasta olla vetävä. Loglinen kirjoittamista pidetäänkin omana taiteenlajinaan.

The Book of Henry -elokuvan kohdalla tässä on onnistuttu: ”Sinkkuäiti saa nerokkaalta pojaltaan huolellisesti laaditut ohjeet, joiden avulla hän lähtee pelastamaan nuorta tyttöä tämän julmalta isäpuolelta.”

Virke esittelee päähenkilöiden keskeisen päämäärän – nuori tyttö pitää pelastaa – ja keskeisen konfliktin – isäpuoli täytyy päihittää. Lisäksi herää kysymyksiä, jotka synnyttävät tunnun laajemmasta tapahtumamaailmasta: Miten poika on ohjeet laatinut? Miksi hän ei itse lähde pelastustehtäviin?

Loglinesta on kuitenkin vielä todella pitkä matka kuljettavaksi. Gregg Hurwitzin käsikirjoittamasta ja Colin Trevorrow’n ohjaamasta elokuvasta valitettavasti tuli kaikin puolin falski.

