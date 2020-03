Aksel Kankaanranta ehti pitää harteillaan Suomen euroviisuedustajan viittaa vain vajaat kaksi viikkoa, kun tuli tieto, että kilpailu perutaan koronaepidemian leviämisen estämiseksi.

Ääni puhelimessa ei kuulosta kuitenkaan lainkaan niin pettyneeltä kuin voisi olettaa, kun euroviisu-unelma on juuri romahtanut.

”Totta kai ensin harmitti ja ketutti, mutta sitten ajattelin, ettei tälle asialle voi mitään. Koko maailma jyllää nyt koronaviruksen mukaan, joten Euroviisujenkin peruminen oli odotettavissa”, sanoo Kankaanranta, joka on ehtinyt sulatella uutista kaksi päivää.

Kankaanrannan aamu Turussa on kulunut juuri niin kuin pääministeri Sanna Marin (sd) on kansalaisia opastanut: hän on käynyt aamukävelyllä ystävänsä Topi-koiran kanssa, nauttinut aurinkoisesta säästä ja vetäytynyt ”hengailemaan” ystävänsä kotiin.

”Minulle on urallani osunut niin paljon satunnaisia onnistumisia, etten ajattele, että maailma nyt potkisi erityisesti minua päähän.”

”Ajattelen yleensäkin, että elämässä tulee vastaan hyvää ja tulee pahaa, ja niin asiat pysyvät balanssissa.”

Jo Suomen UMK-karsinnan voitto oli Kankaanrannalle iso yllätys, ja se näkyi nuoren miehen hämmentyneestä ilmeestä sen jälkeen, kun kansainvälisen tuomariston ja yleisön pisteet oli julkistettu.

”Olin šokissa, sillä kuvittelin tulevani toiseksi tai kolmanneksi. Mutta olin samalla myös innoissani siitä, että pääsisin esiintymään suuren yleisön eteen”, hän kertoo.

Kaikki eivät pitäneet valintaa oikeana. Heidän mielestään kansainvälisen raadin pisteet painoivat tuloksessa liikaa, ja voittajaksi olisi pitänyt valita yleisön suosikki Erika Vikman. Kankaanranta kertoi suhtautuneensa häntä koskevaan kalabaliikkiin rauhallisesti.

”En ota anonyymiä nettikirjoittelua itseeni. Ne ihmiset eivät voi minua satuttaa. Mutta saatoin harrastaa vähän vastatrollausta kyllä”, hän myhäilee.

Yksi iso askel Kankaanrannan uralla oli The Voice of Finlandiin osallistuminen vuonna 2017. Tuolloin 19-vuotias Kankaanranta tuli kisassa toiseksi ja hurmasi tuomariston. Esimerkiksi Anna Puu kertoi rakastavansa Kankaanrannan ääntä ja kuvaili hänen tapaansa olla lavalla ”aseistariisuvaksi”.

Aksel Kankaanranta kilpaili vuonna 2017 The Voice of Finlandissa. Kuva: Saku Tianen / Nelonen

Kärkisijoille sijoittuminen ei ollut kuitenkaan Kankaanrannalle tärkeintä. Kilpailuun osallistuessaan hän oli ylittänyt itsensä tavalla, johon ei itsekään vähän aiemmin olisi uskonut.

”Se oli huoneeseensa vetäytyneelle, yksinäiselle ja masentuneelle pojalle tietynlainen tulikoe, että pystyi menemään yleisön eteen”, hän kertoo.

Kankaanranta oli vähän aiemmin muuttanut äitinsä kanssa uudelle paikkakunnalle ja tunsi itsensä uudessa koulussa yksinäiseksi ja ulkopuoliseksi.

”Minua pidettiin outona ja ujona, mikä tietenkin vaikeutti kontaktin ottamista.”

”Se vaikutti psyykeeseeni niin paljon, että jätin koulun kesken.”

Ei ehkä olekaan liioiteltua sanoa, että musiikki pelasti Kankaanrannan.

”Musiikin ansiosta itsetuntoni on kasvanut. Musiikki on myös aina elämässäni ollut terapeuttista. Kitaraa soittamalla ja laulamalla olen pystynyt purkamaan tunteitani.”

”Jos minua surettaa, kuuntelen Muumien Taikatalvi-jakson japaninkielistä kappaletta Muumin Tani Fuyu, joka löytyy Youtubesta.”

Ehkä vielä Suomen euroviisukarsintojen voittoa suurempana asiana Kankaanranta pitää sitä, että pääsi laulamaan Pyhimyksen kappaleella Jättiläinen. Kankaanranta lauloi kertosäkeen kappaleessa, joka valittiin vuoden 2019 Emma-gaalassa vuoden biisiksi ja sai myös vuoden striimatuimman biisin palkinnon.

Siinäkin sattumalla oli osansa.

Kankaanranta ei ollut kuullutkaan Pyhimyksestä eli Mikko Kuoppalasta, mutta Kuoppala vaikuttui Kankaanrannan äänestä, kun hänen yhtyeensä Teflon Brothers esiintyi The Voice of Finland -lähetyksessä.

”Mikko kuuli lauluani ja ajatteli, että hän haluaa minut albumilleen. Kaikki studiolla sujui nopeasti, siihen riitti muutama otto”, hän kuvailee hitin syntymistä.

Kankaanranta kertoo olevansa musiikinkuuntelijana kaikkiruokainen. Kuulokkeissa soi välillä klassinen, välillä Queen ja vaikka raskas metalli.

Tällä hetkellä hänen suosikkiteoksensa on Sibeliuksen viides sinfonia.

”Se on jollain tapaa niin herättävä. Lempikohtani Allegro Molto tuo mieleen suomalaisen järvimaiseman ja sen kuuleminen rauhoittaa välittömästi.”

Kankaanranta kasvoi perheessä, jossa kaikki soittivat vähintään yhtä instrumenttia. Hänen viulisti-isänsä kuului moniin yhtyeisiin, joista parhaiten tunnetaan luultavasti Vilperin perikunta.

Nelivuotiaana Akselillekin annettiin viulun jousi käteen, ja myöhemmin poika opetteli soittamaan myös kitaraa.

”Laulamisen löysin vasta myöhäisemmällä iällä, ja se on minulle nyt ykkösjuttu”, sanoo Kankaanranta, joka peri isältään myös absoluuttisen sävelkorvan.

Aksel Kankaanranta oli yllättynyt UMK-voitostaan. Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Kukaan ei vielä tiedä, miten Euroviisut ensi vuonna järjestetään. Kankaanranta kertoo, että Yleisradiosta tilannetta on hänelle pahoiteltu ja kerrottu, että siihen yritetään löytää ratkaisua.

”Kaikki on auki. Olisi kyllä kiva päästä Euroviisuihin vaikka uudella biisillä”, hän sanoo.

Tänä keväänä Kankaanrannan kalenteri on kuitenkin mennyt uusiksi.

”Euroviisujen takia en ottanut kesäksi mitään keikkoja. Voi tulla vähän tylsää, sillä kalenterissani on iso aukko”, hän sanoo.

Hän haaveilee siitä, että saisi tehdä omaa musiikkia ja elättää itsensä sillä.

”Uuden Musiikin Kilpailun tiimin kanssa meillä on jo alustavia suunnitelmia englanninkielisen musiikin tekemiseksi. Se voisi olla vaikka indiepoppia”, Kankaanranta kertoo.

Saattaa olla, että korona-eristyksen aikana muusikko myös tarttuu uudelleen lapsuutensa instrumenttiin. Edellisen kerran hän koski viuluun yli viisi vuotta sitten, mutta nyt olisi aikaa harjoitella.

”Sain juuri ystävältäni yhdistettynä syntymä- ja ystävänpäivälahjana viulun. Sen virittäminen on vielä kesken ja vähän jännittää, saanko siitä enää äänen.”

”Taitava viulunsoitto saa kylmät väreet menemään kropassa, mutta huonosti soitettuna viulu kuulostaa siltä kuin tapettaisiin sikaa jossain luodolla.”