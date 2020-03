Muusikot ja musiikintekijät ovat taloudellisesti kurjassa tilanteessa koronaepidemian vuoksi, kun kaikki keikat ja konsertit on peruttu keväältä. Eikä kukaan tiedä, kuinka kauan poikkeusolosuhteet tulevat jatkumaan.

Keikkojen lisäksi toinen merkittävä tulonlähde muusikoille ovat radiosoitosta saadut tekijänoikeuskorvaukset.

Keskiviikkona adressit.com-sivustolle ilmestyikin Suomen musiikkialan vetoomus radiokanaville: painottakaa kotimaisen musiikin esittämistä toistaiseksi.

”Koronaviruksen aiheuttaman inhimillisen kriisin myötä musiikkialalta on vedetty matto alta – elävään musiikkiin perustuva ansainta on peruutettu. Tulot katosivat, mutta elinkustannusmenot jatkavat juoksuaan (--) Näissä poikkeusoloissa on perusteltua suunnata tekijänoikeuskorvauksia mahdollisimman paljon kotimaahan. Se olisi teiltä ansiokas ja ymmärrystä osoittava kädenojennus sekä tulevaisuuteen katsova päätös”, vetoomuksessa muun muassa todetaan.”

Adressin takana ovat Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät, Suomen Musiikkikustantajat, Muusikkojen Liitto, Music Finland ja Indieco.

Sen käynnistäjä on listan ensimmäisenä mainittu Suomen Musiikintekijät. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Aku Toivonen sanoo, että ajatus adressista syntyi pian sen jälkeen, kun koronaepidemian vaikutus koko musiikkialaan valkeni kaikessa karuudessaan.

Aku Toivonen Kuva: Nina Lith

”Kyse ei ole pelkästään keikkaliksoista. Keikkojen peruunnuttua niistä saatavat tekijänoikeuskorvaukset menevät myös nollille”, hän toteaa.

”Siitä tuli ajatus, että kun radioilla on nyt tekijänoikeuskorvauksiin niin suuri vaikutus, niin löytyisikö ymmärrystä ja tuen mahdollisuutta niiltä suunnilta.”

Toivosen mukaan ennen adressin käynnistämistä hän oli jo laittanut sähköpostia Yleisradion luovien sisältöjen johtajalle Ville Vilénille ja ”tunnustellut maaperää”, millainen mahdollisuus suomalaisen musiikin radiosoiton lisäämiseen olisi.

”Hän sanoi jotenkin, että ’se olisi radiossa ehkä mahdollista, mutta ei kategorisesti.’ Koska sähköpostivastaus ei ollut sen lupaavampi, näin tärkeäksi kertoa kaikille koko musiikkialan olevan tässä takana.”

Toivonen pyysi muita musiikkialan yhdistyksiä mukaan. Kaikki olivat hänen mukaansa sitä mieltä, että vetoomukseen haluttiin mukaan myös niin sanottu ääni kentältä – siis muiltakin kuin organisaatioilta.

”Adressi näyttää parhaiten sen viestin vahvuuden.”

Vetoomus sai nopeasti suuren suosion. Perjantaina iltapäivällä allekirjoituksia oli jo yli 5 000. Sosiaalisessa mediassa sitä on jaettu myös hurjasti: esimerkiksi Facebook-jakoja oli samana ajankohtana reilusti yli 9 000.

Yle tiedotti jo torstaina lisäävänsä suomalaisten artistien tekemää musiikkia radiokanavillaan. Tiedotteessa ei mainittu vetoomusta, mutta Toivonen uskoo sen vaikuttaneen.

Hän sanoo myös luottavansa radioiden musiikkipäälliköihin, niin Ylen kuin kaupallisten kanavienkin.

Ja ymmärtävänsä myös niiden realiteetit. Siksi vetoomuksen sanavalinnoissa haluttiin esimerkiksi olla tarkkoja.

”Siksi siinä ei tietenkään vaadittu, että soittakaa vain suomalaista musiikkia, vaan että painottakaa suomalaisen musiikin esittämistä. Ja toistaiseksi: normaaliin päiväjärjestykseen voidaan palata tämän tilanteen jälkeen.”

”Luotan heidän arvostelukykyynsä ja kunnioitan sitä. Yhteiseen hiileen tässä ollaan puhaltamassa”, Toivonen sanoo.

Yleisradion julkaisujen johtaja Ismo Silvo sanoo, että suomalaisen musiikin esittämisen lisäämisestä Ylen kanavilla tehtiin päätös jo ennen vetoomusta – jo silloin kun koronaepidemian vaikutukset musiikkialaan alkoivat ilmetä.

”Radio Suomessa suomalaista musiikkia on jo lisätty ennen sitä, jo muutaman viikon ajan. Onhan tämä tilanne hankala sekä muusikoille että muillekin taiteilijoille, ja se on tiedostettu.”

Yksi osa tilanteeseen vastaamista ovat myös Ylen Olohuone-livekonsertit, jotka alkavat tänään perjantai-iltana Yle TV2:ssa ja Areenassa. Ensimmäisinä esiintyjinä nähdään Anssi Kela ja Elastinen.

Ylen radiokanavista musiikin kannalta keskeisimmät ovat Radio Suomi, YleX ja Yle Radio 1. Suomalaisen musiikin osuuden nostaminen koskee näitä kaikkia kanavia, Silvo sanoo.

Kun musiikkialan vetoomusta on jaettu sosiaalisessa mediassa, monissa keskusteluissa on toivottu, että radiossa saisivat huomiota nyt myös sellaiset artistit, joiden musiikki ei ole jo ennestään ollut tiuhassa radiosoitossa. Vetoomuksessakin huomautetaan kotimaisen musiikin olevan ”rikasta, monipuolista ja monimuotoista.”

Silvon mukaan esimerkiksi Ylellä Radio Suomi soittaa muutenkin kaiken aikaa sellaista musiikkia, joka ”normaalisti” ei radioissa soi.

”Radio Suomessa on 13–14 000 kappaletta joka vuosi soitossa, siis jo ennen tätä tilannetta. Niistä luonnollisesti suurin osa on sellaisia, jotka missään muualla eivät soi. Se on meidän julkisen palvelun tehtävämme muutenkin.”

”Mutta varmaan sellaisen soittaminen lisääntyy nyt entisestään, kaikkien kanavien osalta: kaiken musiikin, joka on suomalaisyleisön ja yleisradiotoiminnan kannalta julkaistavissa”, Silvo sanoo.

Nelonen Median radiokanavien musiikkiosaston esimies Jussi Mäntysaari sanoo, että vetoomus on yhtiössä noteerattu.

”Asia on tärkeä ja täällä mietitään, mikä olisi kaikkia osapuolia parhaiten palveleva ratkaisu. Tietenkin myös mietimme kuulijoitamme ja tiedämme hyvin tarkasti, mitä he haluavat kuulla.”

Mäntysaari muistuttaa, että Nelonen Median kanavista Radio Suomipop on tähänkin mennessä soittanut nimensä mukaisesti pelkästään suomalaista musiikkia. Vuoden alussa lanseeratun Aito Iskelmä -kanavan musiikistakin noin 95 prosenttia on hänen mukaansa suomalaista.

Radio Rockilla päiväsoitostakin noin kolmannes on ollut suomalaista, mutta siellä Mäntysaaren mukaan kotimaisen musiikin osuutta aiotaan nyt vetoomuksen inspiroimana lisätä.

”Sinne perustetaan ensi maanantaista alkaen jokailtainen ’Kotimainen koronatunti’, jossa tulee pelkästään suomalaista musiikkia. Ja muutenkin musiikkilinjan kotimaisuutta pidetään kanavalla silmällä. Nämä ovat ainakin konkreettisia toimia, joihin nopealla aikataululla lähdetään.”

Kotimaisessa koronatunnissa aiotaan Mäntysaaren mukaan soittaa uudehkoa musiikkia sellaisilta nimiltä, jotka eivät jo valmiiksi ole Radio Rockilla kovassa soitossa.

Bauer Median sisältöjohtaja Hermanni Seppälä sanoo myös, että heidän kanavillaan kotimainen musiikki on jo ennestään ollut todella tärkeässä asemassa.

”Kaikkien kanavien osalta soitamme noin 40 prosenttia suomalaista musiikkia. Radio Suomirock ja Iskelmä soittavat jo pelkästään kotimaista.”

Muita Bauerin kanavia ovat esimerkiksi Radio Nova, Kiss ja Radio City, joissa kaikissa kuuluu niin ikään myös suomalainen musiikki muun ohella, Seppälä sanoo.

”Mutta tärkeä asia tämä tietysti on. Vetoomus on huomattu, siitä ollaan keskusteltu ja ensi viikolla keskustellaan varmaan lisää.”

Nelonen Media ja Helsingin Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.