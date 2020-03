Kirja tiesi tulevaisuuden jo ennalta, vaikka kirjailija ei tiennyt.

Tuo kirja on Yhdysvaltojen henkistä äkkikäännöstä kuvaava Kultainen talo, joka ilmestyy juuri suomeksi, ja kirjailija vanha tuttu velmuilija Salman Rushdie. Amerikkalaistunut brittikirjailija oli juuri viimeistelemässä romaania, kun kävi ilmi, että kaikista epäilyistä, ennakkoveikkauksista ja varmoista vihjeistä huolimatta Donald Trumpista oli tulossa Yhdysvaltojen 45. presidentti.

Monista eri ihmiskohtaloista kutoutuva Kultainen talo porautuu juuri Barack Obaman toiseen presidenttikauteen ja vallanvaihtoon.

”Kun tajusin yllättäen, että Donald Trump valitaan presidentiksi, halusin saada tämän tiedon mahdutettua myös romaaniini”, Salman Rushdie kertoo puhelimitse New Yorkista.

”Palatessani tekstin pariin hämmästyin aika lailla, sillä selvisin vain muutamalla lisäyksellä. Hämmentävintä oli, että kirja oli minua viisaampi: Se tiesi, että Trumpista tulee presidentti.”

Kultaisessa talossa Donald Trump esiintyy nimellä Gary ’Green’ Gwynplaine, jolla on ollut syntymästään asti räikeänvihreät hiukset. Kaikki kutsuvat tätä taikinanaamaista, vulgaarina moukkana pidettyä miestä sarjakuvamaailmasta tunnetulla lempinimellä Jokeri.

Hänen vastaehdokkaansa on Lepakkonainen.

Uudessa romaanissaan Salman Rushdie (s. 1947) tekee poliittisen ja henkisen ruumiinavauksen tämän päivän kahtia jakaantuneelle Yhdysvalloille. Hän paljastaa, että hän halusi nimenomaan tutkia, kuvata ja tarkastella niitä muutoksia ja tapahtumia, jotka ylipäänsä mahdollistivat Trumpin valtaan nousun.

”Trump on romaanissa tietynlainen lisuke, ekstra. Tähtäin oli ottaa jotenkin satiirisesti haltuun se Barack Obaman aika, joka päätyy Donald Trumpin valintaan. Tietenkin henkilökohtaisesti en toivonut, että hän nousisi valtaan. Yritin vangita romaaniin juuri sen tärkeän hetken, joka on tulevaisuuden kannalta oleellinen, relevantti”, Rushdie sanoo.

Rushdie rusikoi Yhdysvaltoja Philip Rothin hengessä ja vinoilee sarkastisesti niille epäterveille ilmiöille, jotka sairastuttavat maan henkisen ilmapiirin ja saavat ihmiset heimoutumaan omiin sosiaalisiin ja kulttuurisiin kupliinsa.

”Tietenkin Kultainen talo on poliittinen romaani, satiiri. Silti yhtä paljon se on suuri sosiaalinen romaani New Yorkista ja yleisemminkin Yhdysvalloista tiettynä ajanjaksona, joka tiivistyy Barack Obaman kahdeksaan vuoteen vallassa. Halusin näyttää, miten ihmiset elivät ja mitä he ajattelivat tuon historiallisen jakson aikana.”

Kultainen talo ei ole mikään poliittinen manifesti tai pamfletti vaan täysiverinen romaani, jonka rushdiemaisen maaginen ja vuolas kerronta paljastaa hitaasti henkilöhahmojen ja tapahtumien salaiset motiivit ja avaa näkymän kulissien taakse.

”Kultaisessa talossa henkilöhahmot ovat kaikkein tärkeimmällä sijalla. Romaani on vahvasti henkilövetoinen. Itse asiassa ennen kuin minulla oli mitään tietoa romaanin juonesta, minulla oli mielessäni henkilöhahmo, joka tavallaan etsi tarinaa, johon kuului. Tämä majesteetillinen hahmo on Manhattanilla isossa kartanossa asuva eksentrinen monimiljonääri Nero Golden, joka piilottelee omaan intialaista taustaansa”, Rushdie kertoo.

Vihreähiuksisen Gary ’Green’ Gwynplainen lisäksi monet ovat nähneet myös Nero Goldenissa etäisiä yhtymäkohtia Donald Trumpiin.

Tyylikkäissä vetimissään huonosti viihtyvä Nero Golden ei ole Kultaisen talon kertoja, vaikka monet toisiinsa limittyvät tapahtumat kietoutuvat juuri hänen mystiseen hahmoonsa.

Rushdie etsi lukuisien henkilöhahmojen joukkoon kertojaksi jotakuta, joka joutuu todistamaan Nero Goldenin korruptoituneen valtakunnan laajentumisen ja oman intialaisen menneisyyden kieltämisen rahaa palvovassa nyky-Yhdysvalloissa, joka ahmii isolla ruokahalulla yhtä hyvin roskaruokaa kuin roskalainoja.

”Aluksi ajattelin luoda kertojaksi kirjailijan, joka imeytyy Nero Goldenin ja hänen poikiensa taikapiiriin. Pystyin torjumaan tämän houkutuksen, kun älysin tuoda tarinan taltioijaksi nuoren elokuvakäsikirjoittajan. Minulla on hyvä tuntuma tällaisten ihmisten maailmankuvasta, peloista ja toiveista, koska olen itse opettanut elokuvaa yliopistossa New Yorkissa.”

Kirjailijan mukaan yhdellä tasolla Kultainen talo kasvaakin klassiseksi kehitysromaaniksi, joka tunnetaan kirjallisuus­tieteessä eri kielirajat ylittävällä nimellä bildungsroman. Se kuvaa kertojan minän psykologista, moraalista ja yhteiskunnallista muotoutumista.

Kertojalla on niin ikään vahvat siteet kirjallisuuteen. Hän esittelee itsensä toteamalla: Kutsu minua Renéksi. Se on viittaus Herman Melvillen klassikkoromaaniin Moby Dick – valkoinen valas, joka alkaa juuri lauseella: Kutsu minua Ismaeliksi. René on kuka tahansa, yksi meistä.

Oman tehtävänsä Nero Goldenin uskomattoman elämän tal­tioijana René määrittää samoin kuin Christopher Isherwood luonnehti omaaa tehtäväänsä natsien valtaantulon kuvaajana Berliinissä. Hän kirjoitti: Minä olen kamera, suljin avoinna, täysin passiivinen, tallentava, en ajatteleva.

Tässä mielessä Renéssä on paljon samaa kuin F. Scott Fitzgeraldin Kultahatun kertojassa 29-vuotiaassa Nick Carrawayssa. Salman Rushdie ei kiellä yhtymäkohtia.

”Varsinkin romaanin alussa René pitäytyy aika puhtaasti Nick Carrawayn roolissa, mutta tilanne muuttuu vähitellen kerronnan edetessä ja hänestä tulee sitä aktiivisempi toimija, mitä enemmän hän sekaantuu Nero Goldenin perheen elämään”, Rushdie lisää.

Näin tarkkailijasta tulee osapuoli. Orvoksi jäänyt René saa uuden perheen.

Kirjan yhteiskunnallinen kasvutarina on päinvastainen kuin Renén kasvu mieheksi, koska romaani kuvaa poliittista taantumista kiukettevaksi naperoksi.

Yli 500-sivuinen Kultainen talo on ovela sekoitus faktaa ja fiktiota. Välillä on vaikea erottaa, missä tarkalleen ottaen piirtyy niiden välinen ero, siksi maagisesti Salman Rushdien realismi peilaa todellisuutta.

Hyvästä esimerkistä käy Nero Goldenin kartano salaperäisine puutarhoineen Greenwich Villagessa Macdougal Streetillä ­Manhattanilla. Rushdien mukaan kartanon takana aukeavalla puutarhalla on vastineensa todellisuudessa. Se on Sulliva­nin salainen puutarha, joka jää ­parinkymmenen uusklassi­sen ­talon rivistön taakse piiloon.

Bob Dylan muutti yhteen näistä taloista vuonna 1969. Naapurustossa asuvat myös italialainen taidemaalari Francesco Clemente ja elokuvaohjaaja Baz Luhrmann.

MacDougal Street South Villagessa vuonna 2011. Kuva: Beyond My Ken / Wikimedia Commons

”Sullivanin historiallinen puutarha-alue on aivan uskomaton paikka. Sellaista keidasta ei uskosi löytävänsä Greenwich Villagesta. Halusin ehdottomasti hyödyntää sitä Kultaisessa häkissä. Ongelma oli vain se, että talorivistöön ei osunut sopivaa mahtipontista kartanoa, jonka tarvitsin Nero Goldenin renessanssityyliseksi kotitaloksi, villaksi. Löysin sopivan talon Upper West Sidelta ja siirsin sen romaanissa Sullivanin puutarha-alueelle”, Rushdie kertoo.

2000-luvun New York hengittää voimakkaasti Kultaisessa talossa. Kaupunki on ollut Salman Rushdien koti jo kaksikymmentä vuotta. Äärimmäisen monikulttuurinen kaupunki antaa hänelle mahdollisuuden tarkastella maahanmuuttoa, sen merkitystä ja ilmenemismuotoja.

”Kaikki romaanin henkilöhahmot ovat maahanmuuttajia. He ovat osa New Yorkin etnistä kudelmaa, jota ilman New York ei olisi New York. Maailmat vaihtuvat kortteleittain. Tämä etninen tilkkutäkki myös luo perustan populaarikulttuurin ja korkeakulttuurin vuorovaikutukselle”, Rushdie korostaa.

Intiassa syntynyt kirjailija ei kuitenkaan halua nimetä it­seään minkään tietyn maan kansalaiseksi: hänen kotimaansa on kirjallisuus ja kieli.

”Kaupungit määrittävät minua. En osaa kuvitella, millainen minusta olisi tullut, jos en olisi jakanut aikaani ja elämääni Bombayn, Lontoon ja New Yorkin kesken.”

Hän muistuttaa, että yksi romaanin keskeinen teema kohdistuu siihen, että ihmisillä on taipumus keksiä itsensä ja minuutensa uudestaan Yhdysvalloissa.

Suurkaupungin kuhinan ja sykkeen vastapainoksi Salman Rushdie on saanut kokea myös eristyksen ja yksinäisyyden, joka on tulossa nyt monille tutuksi koronaviruksen riehuessa maailmalla. Hän joutui sen uhriksi, kun Iranin silloinen uskonnollinen johtaja Ajatollah Khomeini määräsi Rushdien murhattavaksi helmikuussa 1989, koska tämä oli muka pilkannut islamia.

Rushdie joutui pakenemaan maan alle ja elämään yli kymmenen vuotta eristyksissä turvasäilössä.

”Sen jälkeen kun muutin Yhdysvaltoihin vuonna 2000, olen pystynyt elämään normaalia, vapaata elämää. En enää vilkuile taakseni.”

Silti hän myöntää, että uskonnollisen ajolähdön aiheuttanut Saatanalliset säkeet jakaa hänen uransa kahteen jaksoon, ennen ja jälkeen. Suurimman osan tuotannostaan hän on kuitenkin tehnyt Saatanallisten säkeiden jälkeen.