Esseet

Merete Mazzarella: Emmekö voisi elää sovussa? Esseitä ajastamme (Skulle vi alla kunna samsas. Essäer om vår samtid). Suom. Raija Rintamäki. Tammi. 288 s.

Pitkän linjan kirjallisuudentutkijana Merete Mazzarellalla on perspektiiviä siihen, miten ihmiset ovat eri aikoina maailmaa tulkinneet. Kirjoissaan hänkin tekee niin, kaikkea asiantuntemustaan käyttäen. Siihen kuuluu paitsi akateeminen ekspertiisi, myös omien kokemusten rehellinen tarkastelu.

Kirjallisuus välittää kulttuuriperintöä, jonka varaan monet asenteemme, viime kädessä myös moraalimme rakentuu. Rinnastamalla sen arjen ilmiöihin Mazzarella saa tekstiinsä harvinaista tarttumapintaa.

Uuden teoksen isot aiheet ovat polarisaatio, globalisaatio ja digitalisaatio. Lisäksi on pienempiä, tyhjänpäiväisiäkin. Nettideittailua käsittelevän esseen olisin voinut jättää lukematta.

Aiheitaan Mazzarella tarkastelee avoimesti omasta asemastaan. Sen tiedän loitontaneen toisia hänen kirjojensa parista: äänessähän on etuoikeutettu suomenruotsalainen naistutkija, töölöläinen, jolla on kakkosasunto Tammisaaressa ja into tehdä pitkiä lentomatkoja.

Hän on myös 75-vuotias, ns. 60-lukulainen. Se on vahvasti muokannut elämänarvoja ja näkyy myös suhtautumisessa nykymenoon. Tätä avataan viisaasti heti kirjan alussa, kun pohditaan aikaa, käsitettä ”aikansa lapsi” ja sitä monien ikääntyneiden kokemaa ajatusta, että aika on jollain lailla kulkenut ohi.

Mazzarella ei tätä itse myönnä, mutta kun hän kautta kirjan kritisoi ajan ilmiöitä, ei voi välttyä ajatukselta, että hänestäkin toisinaan tuntuu siltä.

Ehkei Mazzarellalla ole kovin tiivistä suhdetta itseään 50 vuotta nuorempiin ihmisiin?

Jos olisi, hän ei kenties kirjoittaisi kulttuurisesta omimisesta tai tarpeesta turvallisiin tiloihin siten kuin kirjoittaa. Tai käyttäisi termiä sukupuolen vaihtaminen.

Kokoelman pääajatus on, miten yhteiskunta voisi toimia paremmin, huomioida kaikki jäsenensä, elää sovussa.

Sen suurimpina vastuksina Mazzarella näkee uusliberalistiset johtamisopit ja digitalisaa­tion, jotka käsi kädessä vievät yhteiskuntaa epäinhimilliseen suuntaan. Tämä näkyy kaikissa esseissä, samoin väliin sijoitelluissa omakohtaisissa teksteissä, jotka havainnollistavat sanomaa.

Kokemukset Tammisaaren palvelujen karsimisesta ovat korutonta kertomaa, samoin tarina taksiajelusta Helsingissä, kielitaidottoman kuljettajan kanssa.

Se on esimerkki myös globalisaatiosta, joka liittyy vahvasti uusliberalistiseen talousajatteluun – niin kuin pakolaisuuskin.

Siitä Mazzarella kirjoittaa pitkään ja henkilökohtaisesti toimittuaan aktiivisesti kirjekampanjassa, jossa koetettiin lähestyä päättäjiä ja tuoda esiin ongelmia turvapaikkahakemusten käsittelyssä.

Surullinen lopputulema on, ettei Mazzarella enää täysin luota valtiovaltaan tai Suomeen oikeusvaltiona. Sen moraali on joustavampi kuin ennen, arkinen pahuus enemmän läsnä.

Toisaalta hän pohtii, olisiko itse voinut tehdä toisin. Olisiko keskustelua pitänyt käydä eri tavalla, jotta pakolaismyönteisten ja pakolaisskeptisten suomalaisten välinen kuilu ei olisi revennyt niin suureksi?

Lopullista vastausta Mazzarella ei anna, niin kuin ei muihinkaan kysymyksiin siitä, mikä synnyttää polarisaatiota Suomessa ja koko maailmassa.

Mutta ei niin tarvitsekaan. Riittää, että esseet saavat lukijan – Mazzarellan sanoin – tarkistamaan käsityksiään.

Lopetusesseessä Kansallismielisyydestä näin tehdään suomalaisuuden suhteen, ja lukija saa miettiä, onko kansakuntaa yhdistäviä tekijöitä sittenkin enemmän kuin sitä jakavia.

Esimerkkinsä Mazzarella hakee Topeliukselta, Runebergilta ja Sibeliukselta ja, kuinka ollakaan, on yhtäkkiä keskellä sekä kansallistuntoa että globaalin pakolaiskriisin syitä.

Näin mennyt kohtaa modernin, pieni suuren, kansallinen universaalin. Sulassa sovussa.