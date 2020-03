Romaani

Ville-Juhani Sutinen: Liha. Into. 431 s.

Harvinaisen herkulliset ainekset!

Uutuuden avainvirke on tämä: ”Eihän ihminen, jonka mukaan miljoonat lapset kutsuivat rakastamiaan nakkeja, voi olla kovin paha?”

Lapset ovat neuvosto­liittolaisia, ja he puhuvat miko­janeista.

Mahdollisen pahuutensa pohtija sekä nakkien isä puolestaan on Anastas Mikojan (1895–1978), elintarviketeollisuuden kansankomissaari. Hän saa vuonna 1936 tehtäväkseen matkustaa Yhdysvaltoihin ottamaan mallia sikäläisestä ruuantuotannon teollisesta edistyksellisyydestä, jotta myös kaikkien työläisten kotimaassa pystyttäisiin samaan.

Vallankumouksen jälkeisen sotakommunismin sekä metalli- ja muun raskaan tuotannon perustamisen kausi on ohitse. Kuten generalissimus Josif Stalin julistaa: ”Elämä on parantunut, toverit. Elämästä on tullut iloisempaa!”

Käytännössä iloisuus tarkoitti kuitenkin esimerkiksi laajoja vainoja, jotka Stalin käynnisti vuonna 1937. Ilo oli kokonaan hänen puolellaan.

Suomalaisten ja muiden vähemmistökansalaisten lisäksi vainoharhaisen johtajan uhreiksi joutui monia keskeisiä bolševikkijohtajiakin, esimerkiksi vanhat toverit Nikolai Buharin ja Aleksei Rykov.

Samaan aikaan Mikojan seurueineen retkeili läpi Amerikan ihmemaan, idästä länteen, perehtyen muun muassa hot dogeihin, majoneesiin ja samppanjaan.

Oli aika työläisten paratiisin näyttää paitsi omilleen myös muulle maailmalle, miten Suuri ja mahtava nousee myös elämän ylellisyyksien alalla kapitalismin kehdon rinnalle ja ohi. Stalinin määräämän pakkokollektivisoinnin aiheuttamaa ja miljoonia ihmisiä surmannutta nälänhätää ei tietenkään koskaan ollut edes ollut olemassa.

Ville-Juhani Sutisella on käsissään maailmanluokan aihepiiri, ja hän tuntee sen perinpohjaisesti.

Joten on lupa odottaa vaikkapa jotakin David Pownallin näytelmän Mestariluokka (1983) kaltaista tiivistymää rajattoman vallankäytön vaikutuksesta yksilöön, ajatteluun ja tekoihin. Näytelmässä Stalin opettaa Shostakovitshille ja Prokofjeville säveltämistä – ja syntyy jotakin käsittämätöntä: pelottava farssi.

Törttöilyn ja pelon samanaikaisuudessa kulkee paljolti myös Sutisen Liha, mutta vereviin kohtauksiin siinä päästään vain harvoin. Kerronta junnaa, esitelmöi, huokailee, kertaa, kansan­taruilee, arvuuttelee ja leikkaa­liimaa silkkaan uuvuttavuuteen saakka.

Niinpä kirjallinen unelmanakki jymähtää monesti poikittain lukijan kurkkuun.

Armenialaissyntyinen Mikojan oli Vjatšeslav Molotovin lisäksi ainoita Stalinin puhdistuksista selvinneitä bolševikkijohtajia. Luultavasti henki olisi mennyt 1950-luvulla myös heiltä, ellei isä aurinkoinen olisi itse ehtinyt kuolla ensin.

Ville-Juhani Sutinen

Sutisen romaanissa yli kahdeksan­kymppinen, unohdettu ja raihnainen Mikojan istuu yksin ränsistyneellä datsallaan, huonot housussa, odottamassa kuolemaa. Hänen ajatuksensa karkailevat ennen muuta Amerikan-matkaan, jossa mukana oli myös vaimo – mutta etenkin ”Soso” eli Stalin, joka oli aina läsnä kaikkialla, Lihan päähenkilön tapauksessa pelonsekaisena rakkautena.

Nadežda Allilujevan itsemurhaa vuonna 1932 kirjan Mikojan pitää valitettavana. Vaikka toisaalta: ”Ehkä Soso oli enemmän minun, kun hänellä ei enää ollut edes muodollista vaimoa.”

Omaa vaimoaan kirjan mies pystyy naimaan vain silloin, kun puoliso suostuu laittamaan kasvoilleen Stalin-naamarin.

Juuri henkilötason kärjistyksiin Lihan pitäisi pystyä liki jatkuvalla syötöllä, jotta se toimisi romaanina.

Nyt reilut 400 sivua täyttyvät enimmäkseen aikakauden Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton analysoinnista. Sinänsä havainnot räikeistä eroista ja yllättävistä yhtäläisyyksien ovat tarkkanäköisiä ja jopa mojovia. Tähän tapaan toveri reissumiehen tajunnanvirrassa:

”Ainoa ero neuvostoliittolaisen ja amerikkalaisen advertisementin välillä oli, että idässä todella uskottiin kuvan voivan tulla toteen, kun taas lännessä oli jo luovuttu niin naiivista ajatuksesta. Täällä mainosten haavemaailma sai kehittyä omaehtoisesti, ihmisistä riippumatta, kohti yhä hiotumpaa täydellisyyttä.”

Vaan eihän tuollaista ylätason fundeerailua edes aihepiiristä kiinnostunut jaksa loputtomiin. Taivun käsitykseen, että Ville-Juhani Sutinen punnertaa väkisin vaikkapa jonkinlaisen esseekokoelman aineistoa romaaniksi.

”Kun hallitsee ruokaa, hallitsee ihmisiä”, Mikojan tuumii.

Hän tietää elävänsä valtakunnassa, jossa ”isät söivät poikiaan, äidit tyttäriään” ja hallitsijat alamaisiaan. Allekirjoittaessaan tyynesti vanhojen aatetovereidensa teloitusmääräyksen Armeniassa hän saattaa näyttää hallitsijalta mutta on myös alamainen, joka odottaa omaa vuoroaan.

Siispä takaisin alun peruskysymykseen: voiko ihminen, jonka mukaan miljoonat lapset kutsuivat rakastamiaan nakkeja, olla kovin paha?

”Eihän”, romaanihenkilö torjuu loppunsa kynnyksellä.

Joohan.

Kysymys asettuu tähän muotoon: miten syrjäkylän hyväntahtoisen pikkupojan koko myöhempi elämä saattoikin kääntyä yhdeksi suureksi erehdykseksi miljoonien ihmisten hengen ja ruumiin kustannuksella?