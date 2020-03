Minecraft soveltuu moneen. Nyt koronaviruksen tyhjentäessä kouluja eri puolilla maailmaa, oppilaat ovat alkaneet käyttää hyväkseen peliä, jossa on mahdollista luoda rakennelmia kuutioiden avulla kolmiulotteisessa maailmassa.

Japanissa evakkoon joutuneet oppilaat pitivät valmistujaiset itse rakentamassaan juhlasalissa, joka oli virtuaalinen kopio heidän koulunsa vastaavasta. Paikalla olleiden mukaan seremonia oli koskettava.

Newyorkilaiskoulun oppilaat puolestaan ovat rakentaneet virtuaalisesti koko koulun, missä tavata, ja näin torjuneet pakkoloman aiheuttamaa ikävää.

Vielä paljon merkittävämpi hanke on kuitenkin valmistunut kaikessa hiljaisuudessa yli kahdenkymmenen tekijän voimin. Kyseessä on kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön ja Blockworks-studion yhteishanke, joka on luonut Minecraftiin ainutlaatuisen virtuaalisen kirjaston.

Se on täynnä tekstejä, joita maailman diktaattorit eniten pelkäävät.

Ruotsalaistaustaisella Minecraftillä on nykyään lähes 150 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää.

”Valitsimme Minecraftin sen saavutettavuuden takia”, Toimittajat ilman rajoja -järjestön Saksan-johtaja Christian Mihr sanoo BBC:n haastattelussa.

”Se on saatavissa maissa ympäri maailman, eikä sitä sensuroida, kuten joitain muita poliittisiksi epäiltyjä pelejä.”

”Sensuurin porsaanreiäksi” kutsutussa kirjastossa on tekstejä maista, joissa lehdistönvapaus on kyseenalainen, kuten Venäjällä ja Egyptissä. Artikkeleita on monilta henkensä menettäneiltä toimittajilta, kuten Saudi-Arabian murhaamalta Jamal Khashoggilta ja meksikolaiselta Javier Valdezilta.

Tekijöiden mukaan tekstien kirjoittajiin ollaan yhteydessä ennen julkaisua, jos nämä olivat elossa.

”Halusimme kunnioittaa kuolleita ja varmistaa heidän perheidensä turvallisuus. Jamal Khashoggin tapauksessa keskustelimme hänen perheenjäsentensä kanssa”, Mihr sanoo.

Perinteisten medioiden lisäksi tekstejä on myös vallanpitäjien kieltämiltä verkkosivuilta, ja ne on luettavissa sekä alkuperäiskielellä että englanniksi. Erään BBC:n haastatteleman mukaan kirjastoon kaivattaisiin lisää Pohjois-Koreasta kertovia journalistisia tuotoksia.

Sisäkuva Mindcraft-kirjastosta. Kuva: Uncensoredlibrary.com

Toisin kuin monet muut digitaaliset kirjastot, jossa tekstit on vain koottu yhteen ilman suurempaa visuaalista kunnianhimoa, Minecraftin kirjasto on arkkitehtoninen luomus.

Suunnitteluyrityksen toimitusjohtaja James Delaney kertoi BBC:lle, että tavoitteena oli luoda ”fantasian rajalla tasapainoilevaa klassista muotoilua”.

”Pyrimme tavoittamaan uusklassisen tyylin”, hän kertoo. ”Se muistuttaa jonkin verran British Museumia ja New Yorkin julkisia kirjastoja.”

Delaneyn mukaan Minecraftin kirjasto onkin loistava vastakohta diktaattorien pompööseille rakennelmille.

”Sen sijaan, että se edustaisi hallituksen tai järjestelmän valtaa, se edustaa vapaata lehdistöä”, hän sanoo.