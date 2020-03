Klassinen

Helsingin kaupunginorkesterin kamarikonsertti Yle Areenassa perjantaina. Pekka Kauppinen, Maiju Kauppinen, Anna-Leena Haikola, viulu, Olga Reskalenko, Vuokko Lahtinen, Torsten Tiebout, alttoviulu, Jaani Helander, Senja Rummukainen, sello, Maria Krykov, kontrabasso. Sibelius, Bach, Bruckner, Saariaho.

Kulttuuri-instituutiot joutuvat koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen takia luottamaan verkkostriimien voimaan. Perjantaina 20. maaliskuuta Helsingistä striimattiin ainakin näytelmän ensi-ilta, levynjulkistuskonsertti ja Helsingin kaupunginorkesterin kamarimusiikkikonsertti.

Kamarimusiikkikonsertin ohjelma oli muuttunut moneen otteeseen. Kun hallituksen päätöstä julkisten kokoontumisten rajoittamisesta alle kymmeneen henkeen ei vielä ollut tullut, HKO:ssa mietittiin, voisiko sinfoniakonsertin soittaa tyhjälle salille. Tilanteen muututtua mietittiin sinfoniettakokoista kokoonpanoa ja lopulta päädyttiin kamarimusiikkikonserttiin, jossa missään teoksessa ei soittanut yli viittä soittajaa.

Konsertin nimi oli Impromptu, ensimmäisenä soitetun Sibeliuksen Impromptun nro. 5 mukaan – ja tietenkin myös konsertin poikkeusolosuhteista johtuvan, improvisatorisen luonteen tähden.

On myönnettävä, että suhtauduin konserttiin sekä ohjelman että formaatin puolesta lievän skeptisesti. Pohdin, voiko näin fragmentaarinen, barokista nykymusiikkiin ulottuva ohjelma tuottaa eheän konserttikokemuksen. Mietin myös, voiko konsertin tunnelma välittyä ruudun läpi, vaikka se tapahtuisikin reaaliaikaisesti.

Huoleni olivat turhia. Impromptu oli teko; vastarintaa, jossa ei taistella inhimillistä vihollista vaan olosuhteita vastaan. Emme hiljene, oli yksiselitteinen viesti. Hetki ruudun ääressä oli liikuttava ja arvokas, ehkä lukuun ottamatta sitä, että lähetystä ei ollut loppuun asti koordinoitu. Ainakin Yle Areenasta lähetystä seuranneet – joita reaaliaikaisestikin oli Areenan katsojalukujen mukaan yli kaksi ja puoli tuhatta, lauantaiaamuna jo yli 1 000 enemmän – joutuivat kuuntelemaan käytännössä samat, intendentti Aleksi Malmbergille esitetyt kysymykset kahdelta toimittajalta, HKO:n ennakkoluulijoista tutulta Jaani Länsiöltä ja Ylen Riikka Holopaiselta.

Pienet kauneusvirheet kuitenkin varmasti korjaantuvat, mikäli kamarimusiikkikonsertteja päästään joka toinen perjantai jatkamaan, niin kuin tarkoitus olisi. Nähtäväksi jää, peilaako 3. huhtikuuta toivottavasti kuultava kamarikonsertti joiltain osin kyseiseltä päivältä peruuntuneen sinfoniakonsertin ohjelmaa, niin kuin nyt tapahtui.

Alkuperäisen ohjelman mukaan perjantain konsertissa oli määrä kuulla Sibeliuksen Tapiola, Bergin Viulukonsertto ja Saariahon Vistan kantaesitys. Kamarimusiikkikonsertin ohjelma mukaili alkuperäisen konsertin säveltäjiä mahdollisuuksien mukaan, kun ohjelmassa oli sekä Sibeliusta että Saariahoa, eri sävellyksinä toki.

Sibeliuksen Impromptu nro. 5, jonka HKO:n konsertissa soittivat vakavahenkisenä ja kaunissointisena tulkintana Pekka Kauppinen, Maiju Kauppinen, Olga Reskalenko, Jaani Helander ja Maria Krykov, on sävelletty pian Sibeliuksien Karjalaan suuntautuneen häämatkan jälkeen 1890-luvun alussa. Karjalaisten kansansävelmien vaikutteet voi kuulla teoksesta, eräänlaisena hymynä kyynelten läpi.

Aika on ollut ilmeisen onnellista Sibeliusten elämässä. Heti häämatkan jälkeen Aino Sibelius kirjoitti Jean Sibeliukselle, joka oli jäänyt vielä Ilomantsiin ja Korpiselälle kuuntelemaan kalevalaisia runonlaulajia: ”Sinä et usko mitenkä kovasti se eron hetki otti minuun. Oi jos sinä olisit nyt luonani!”

Sanoja, jotka moni poikkeustilanteen takia eroon läheisistään joutunut nyt tunnistaa.

Konsertin kolmannessa teoksessa, vuonna 1879 valmistuneessa Brucknerin jousikvinteton ääriromanttisessa Adagiossa, Krykovin kontrabasso korvautui kokoonpanossa Vuokko Lahtisen alttoviululla. Yli 15-minuuttista osaa kuulee usein soitettavan yksin, ja sitä onkin kutsuttu kvinteton sydämeksi. Kvintetti soitti kauniisti, intensiivisesti.

Konsertin nimestä huolimatta itselleni tähän tilanteeseen voimakkaimmin resonoivat teokset kuultiin toisena ja neljäntenä.

Ohjelmassa toisena oli Preludi Bachin ensimmäisestä soolosellosarjasta, jonka soitti orkesterin toinen soolosellisti Senja Rummukainen. Bachin soolosellosarjat ovat jokaisen sellistin peruskauraa ja ensimmäisen sarjan Preludi osista suuren yleisön varmasti parhaiten tuntema.

Rummukaisen soitosta välittyi se, joka arkisessa mielessä on näkynyt viime päivinä esimerkiksi kauppojen kassoilla: perusasiat ovat ne, jotka ratkaisevat. Rummukaisen ilmaisun voima syntyy yksinkertaisuudesta kikkailun sijaan. Soitto on samaan aikaan luontevaa, suvereenia ja persoonallista.

Neljäs teos oli puolestaan Saariahon Aure viululle ja alttoviululle, jonka hienosti tulkitsivat viulisti Anna-Leena Haikola ja alttoviulisti Torsten Tiebout. Alun perin teos on sävelletty vuonna 2011 säveltäjä Henri Dutilleux’n 95-vuotispäiväksi. Saariaho oli kuullut Dutilleux’n sarjan The Shadows of Time ensimmäisen kerran vuonna 1998 ja vaikuttunut etenkin sen kolmannesta, Anne Frankin päiväkirjamerkinnästä ammentavasta osasta, jonka vaikutteet kuulee Auressa selvästi.

Sanana Aure viittaa kevyeen aamuiseen tuulenvireeseen. Tietty määrittelemättömyys, usvaisuus, kysymys valmiin vastauksen sijaan ovat läsnä myös Saariahon sävellyksessä. Siksi se puhuttelee tässä tilanteessa niin paljon. Elämän epävarmuus on konkretisoitunut meille jokaiselle: emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan, millainen päivä on edessä seuraavaksi. Silti on elettävä.

Klassisen musiikin välillä ärsyttäväksi yltyvä traditiohakuisuus nousee tässä tilanteessa arvoon arvaamattomaan. Siksikin viimeisenä kuultu Sibeliuksen Andante festivo kaikessa juhlavuudessaan puolusti paikkaansa.

Parasta konsertissa oli kuitenkin se, että taiteen sisäiset kädenväännöt tulivat kumotuiksi. Irrelevantiksi muuttui kysymys: taidetta taiteen vuoksi vai kuitenkin hyvinvoinnin takia, lohdutukseksi? Molemmat aspektit olivat itsestäänselvästi läsnä, ja hyvä niin.

HKO:n kamarimusiikkikonsertti on nähtävillä Yle areenassa.