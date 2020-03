Romaani

Salman Rushdie: Kultainen talo (The Golden House). Suom. Maria Lyytinen. WSOY. 528 s.

Jos haluaa sukeltaa

ihmisten ideologiseen ja moraaliseen myllerrykseen New Yorkissa Donald Trumpin presidentiksi tulon kynnyksellä, kannattaa ehdottomasti uppoutua Salman Rushdien ihmiskohtaloiden yllättävistä yhteentörmäyksistä rakentuvaan romaaniin Kultainen häkki. Meno on aikamoista. Siinä lähtee kerronnan tuiverruksessa hattu päästä ja jakaus vaihtaa suuntaa.

Juonellisesti Kultainen talo aukeaa aika villisti moneen suuntaan, minkä tähden mikään juonireferaatti ei oikeastaan tee sille oikeutta. Poukkoilevat tarinat risteilevät itse asiassa kahden valtakunnan välillä.

Toista imperiumia edustaa kiinteistökaupoilla miljoonansa tehnyt Nero Golden perheineen ja hänen beaux-arts-tyylinen salaperäinen kartanonsa Greenwich Villagessa, MacDougal-Sullivanin puutarha-alueella. Toinen taas ruumiillistuu presidentiksi pyrkivään öykkärimäiseen Gary Green Gwynplaineen ja poliittiseen sirkukseen.

Vihreähiuksinen Gwynplaine tunnetaan lempinimellä Jokeri.

Yhdistäväksi tekijäksi paljastuu kertojana toimiva aikalaistodistaja, itseään Renéeksi kutsuva nuori elokuvakäsikirjoittaja, jonka auto-onnettomuudessa kuolevat vanhemmat asuvat hekin MacDougal-Sullivanin puutarha-alueella. Omasta kodistaan René siirtyy Nero Goldenin kartanoon, kultaiseen taloon ja joutuu perheen sisäisten jännitteiden ja valtapelin puristuksiin.

Poliittisena satiirina Kultainen talo kuvaa tapahtumaketjua, joka päätyy siihen, että nyky-Amerikka astuu lopullisesti sarjakuvien ja sarjakuvahahmojen maailmaan. Tässä mielessä Barack Obaman kausi näyttäytyy jonkinlaisena tulppana, joka esti kuonan nousun pintaan.

Vaalikiimaa masinoimassa nokkapokassa valttia on poliittinen infantilismi ja toden heittäminen roskiin. Rääväsuinen Gwynplaine on kehimässä uljasta uutta Amerikkaa, joka tottelee nimeä United States of Joker.

”Jokerin alkuperästä kiisteltiin, ja mies tuntui itse mielellään antavan ristiriitaisten versioiden vallata ilmatilaa, mutta yhdestä asiasta kaikki, sekä kiihkeät kannattajat että katkerat vastustajat, olivat yhtä mieltä: mies oli aidosti täysi mielipuoli. Ällistyttävää ja täysin ennenkuulumatonta näissä vaaleissa oli se, että miestä kannatettiin juuri siksi että hän oli mielipuoli, ei siitä huolimatta.”

Tässä kuplassa ilmasto ei ollut muuttumassa, arktisen jään sulaminen tarkoitti vain uusia mahdollisuuksia kiinteistösijoittamiselle ja joukkoampujat toteuttivat perustuslaillisia oikeuksiaan, mutta murhattujen lasten vanhemmat taas käyttäytyivät epäisänmaallisesti, Amerikan vastaisesti.

Tässä kuplassa tieto oli tietämättömyyttä, valhe totuutta, totuus valhetta ja viisaus tyhmyyttä.

Toisen kuplan muodostaa taas New York ja sen liberaali henki. ”New Yorkissa jonkinlainen todellisuus, ainakin toistaiseksi, vielä sinnitteli, ja newyorkilaiset tunnistivat kyllä huijarin sellaisen kohdatessaan.”

Ajanilmiöt ja trendit ovat myös niitä kuplia, joita Salman Rushdie puhkoo Kultaisessa talossa. Ihmiset ovat maalaamassa itseään nurkkaan New Yorkissa, vaikka pohjimmiltaan he haluaisivat keksiä itse oman maailmansa. Rushdie ei halua päästää ketään puhtain paperein. Tässä maailmassa sukupuoli-identiteetti on jakautuneempi kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa ja sukupuoli-identiteetti täyttää tyhjiön, joka on jäänyt Jumalan kuoltua.

Nero Golden työskentelee samassa WTC:n tornitalossa kuin Gwynplaine. Hän yrittää pitkään peitellä menneisyyttään Intiassa, mutta vähä vähältä Renéelle paljastuu, että hän on menettänyt vaimonsa Taj Mahal Palace and Tower -hotelliin tehdyssä tuhoisassa terrori-iskussa marraskuussa 2008. Sen jälkeen hän on ­avioitunut venäläisen Vasilisan kanssa.

Nero Goldenin pojat avaavat näkökulman New Yorkin taide- ja kulttuuripiireihin. Isä taas liike-elämään.

Huimasti sukkuloiva Kultainen talo katkaisee Salman Rushdien yli kymmenen vuotta jatkuneen hiljaisuuden romaanikirjailijana täällä Suomessa. Tervetuloa takaisin.