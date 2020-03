Romaani

Sadie Jones: Käärmeet (The Snakes). Suom. Sari Karhulahti. Otava. 450 s.

Raha turmelee. Erityisesti se on turmellut brittiläisen yläluokan. Tämä kävi selväksi Edward St Aubynin oma­elämäkerrallisesta romaani­sarjasta Loistava menneisyys, tai viimeistään siihen perustuvasta televisiosarjasta.

Tosin englantilaista kirjallisuutta lukeneet ovat tuskin aiemminkaan elätelleet harhakuvia asian suhteen.

Sadie Jones tarjoaa aiheeseen pehmeämmän laskun kuin St Aubyn. Eikä Jones näköjään kirjoita samaa kirjaa kahdesti. Uutta suomennosta Käärmeet voi verrata osin vain yhteen hänen aikaisemmista romaaneistaan. Muutaman vuoden takaisessa Kutsumattomissa vieraissa juna-onnettomuudesta selvinnyt joukko panee hyrskyn myrskyn läheisen kartanon elämän.

Nyt mennään Ranskaan rapistuneen kartanon kätköihin. Ja trillerimäisesti kehkeytyvä juoni vie vielä raisumpaan loppurytäkkään.

Rikkaan perheen vesa Alex pitää Ranskassa isänsä hankkimaa hotellia. Hotellin korjaus on ikuisesti vaiheessa, eikä vieraita ole, ja Alex keksiikin vieraskirjan merkinnät itse.

Romaanin nimen lupaamia käärmeitä etsitään ullakolta, kun perheen tytär Bea tulee käymään aviomiehensä kanssa.

Alexin horjuvassa käytöksessä näkyy yritys toipua huumeista. Ja tietysti yläluokan elämän pimeistä puolista.

Bea on kieltäytynyt ottamasta isänsä rahoja. Siippa Dan taas on peräisin vaatimattomista oloista mustan äidin ja kuvioista häipyneen valkoisen isän poikana. Bea on terapeutti, Dan riutuu kiinteistövälittäjän hommissa yhden prosentin välityspalkkioilla, vaikka tahtoisi olla taiteilija.

Siinä on alkuasetelmaa kerrassaan. Ja mutkikkaammaksi menee koko ajan.

Alex väittää Danille, että tämä on Bean kanssa vain, koska kärkkyy tämän rahoja. Hänen isänsä mukaan siippa elää Bean tossun alla. Dan ei kuitenkaan ole edes tiennyt niistä ennen Ranskan-visiittiä. Paikalle porhaltavat nimittäin myös Bean ja Alexin vanhemmat.

Isä on melkoinen öykkäri, jopa karikatyyrimainen hahmo, joka puheiltaan asenteiltaan tuo mieleen Donald Trumpin. Hän on lisäksi hankkinut satumaisen omaisuutensa hallitsemalla slummikiinteistöjä.

Lopussa ökyporho havittelee kulttuurikeskusta vävyn kotikonnuilta ja tekee tälle tarjouksen, josta ehkä voi kieltäytyä.

Tällaisissa kohdissa Jones on parhaimmillaan.

Eettisistä arvoista kiinni pitävä Bea ei tahdo olla tekemisissä perheensä kanssa, kun äidilläkään ei ole oikein muuta asemaa kuin menneen ajan seurapiirikaunotar. Hän herää eloon vasta, kun pääsee suunnittelemaan juhlia.

Koetaan kohtalokas onnettomuus. Santarmit ilmestyvät paikalle esittämään hyvää ja pahaa poliisia. Ehkä kyse ei ollutkaan onnettomuudesta.

Jones osaa kuvata henkilöitään ja heidän mielenliikahduksiaan tarkasti ja elävästi. Hän esittää oleellisia kysymyksiä ihmisten perimmäisistä vaikuttimista. Voimmeko edes tietää niitä?

Yksi kieltäytyy rahasta vapaaehtoisesti, toista taas alkaa himottaa, kun eteen avautuu näkymä siitä, ettei rahan eteen pitäisi raataa rutikuivissa hommissa.

Vuoropuheluita on väliin liiankin kanssa, ja juoni jumittaa pari kertaa. Hyvällä tahdolla kaiken voi nähdä vaivihkaiseksi tunnelman luonniksi.

Kallistun juuri sille kannalle. Sadie Jones tuo taitavasti yhteen sosiaalisen aseman tuomat ehdot ja aviopuolisojen välisen pienen valtapelin. Tarinan loppu on tosin tarpeettoman väkivaltainen, kun mukaan tulee vielä yksi ahne peto.