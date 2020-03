Euroviisut

Euroviisujärjestäjät pyrkivät löytämään ”vaihtoehtoisen” tapahtuman korvaamaan peruuntuneet viisut.

Ohjelma on vielä suunnitteluasteella, mutta jo nyt on selvää, ettei se tule olemaan minkään sortin kilpailu. Järjestäjien mukaan tapahtumalla on tarkoitus ”kunnioittaa kappaleita ja artisteja”.

Asiasta kertoi BBC.

Luultavasti ohjelmassa siis kuullaan jossain muodossa tämän vuoden kilpailukappaleita. Näin Suomen edustaja Aksel Kankaanranta pääsee kenties kuitenkin esittämään kappaleensa.

Euroopan yleisradioliitto EBU kertoi lauantaina, että Euroviisuihin on ensi vuonna osallistuttava uudella kappaleella. Kankaanranta toivoo voivansa osallistua viisuihin ensi vuonna.

Kukin osallistujamaa voi tuolloin itse päättää, lähettääkö se ensi vuoden kilpailuihin tänä vuonna valitun esiintyjän vai jonkun muun.

Euroopan yleisradioyhtiöt ovat yrittäneet miettiä kuumeisesti erilaisia vaihtoehtoja laulukilpailun järjestämiseksi koronaviruksen eskaloiduttua. Vaihtoehtoina pidettiin muun muassa kisan järjestämistä ilman yleisöä, kisan lähettämistä tv-studiosta tai viisujen lykkäämistä syksyyn.

Nyt ne on siis peruttu ja tarjolla on vaihtoehtoista ohjelmaa.

Viisut oli tarkoitus järjestää Hollannissa Rotterdamissa 12. toukokuuta alkaen.