Kun lähdetään etsimään tuoreimmista tuoreita teatterintekijöitä, on katse käännettävä Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun. Teatterikorkean esitysten voi odottaa olevan pienoisnäkymä teatterin tulevaisuudesta.

Viime vuosien kiitetyimmät Teakin esitykset ovat käsitelleet globaaleja aiheita – kuten esimerkiksi Ilja Lehtisen Elinvoima (2018), jonka aiheena oli ilmastonmuutoksen synnyttämä ahdistus. Lehtisen esitys oli hänen taiteellinen opinnäytteensä dramaturgian maisteritutkintoon ja myös muodoltaan kiinnostava. Se palkittiin Kritiikin kannuksilla.

Geoffrey Eristan viime vuonna Tampereen teatterikesässäkin nähty näyttelijäntaiteen koulutusohjelman maisterityö N.E.G.R.O. käsitteli rodullistettua kehoa hyvin henkilökohtaisesti; sitä, millaista on kasvaa afrikkalaisten vanhempien lapsena suomalaisessa yhteiskunnassa.

Aivan uudenlaisen näkökulman nykyihmisen suhteesta kehollisuuteen puolestaan avasi dramaturgiopiskelija Ella Kähärän kuntosalille sijoittuva lopputyönäytelmä Liikunnan ilot. Teos nähtiin alkuvuodesta Teatteri Takomossa.

Koronavirusepidemia on siirtänyt yhtä lukuun ottamatta kaikki muut tämän kevään oppilastöiden ensi-illat syksyyn.

Kun katsomoon ei vielä pääse, täytyy kysyä oppilastöiden tekijöiltä ja opettajilta, mitä aiheita Teatterikorkean esitykset ja näytelmät nyt poimivat maailmasta. Millaista teatteria tulevaisuuden tekijät haluavat tehdä?

Ohjaajaopiskelija Ona Korpirannan teatteritaiteen maisterin tutkinnon lopputyö Sinä päivänä kun luoja teki isän ehti saada ensi-iltansa 11. maaliskuuta ennen koronatilanteen aiheuttamaa Teatterikorkeakoulun sulkua.

Kuva: Noomi Ljungdell

Korpiranta on itse myös kirjoittanut isän kaipuusta kertovan näytelmän.

”Kyseessä on aika koominen perhedraama, jossa isä on jättänyt perheen. Isän lähdön jälkeen äiti ja tytär ovat seilanneet helluntaiseurakunnan ja rikollisjengin välillä”, Korpiranta kuvailee.

Lähtökohta Korpirannan tekstissä oli henkilökohtainen, joskaan ei autofiktiivinen.

”Tulen itse helluntailaisesta ympäristöstä ja toisaalta olen asunut Itä-Helsingissä, jossa olen nähnyt paljon lapsia ja nuoria, jotka kamppailevat, koska heillä on päihdeongelmaiset vanhemmat. Näytelmässä on omaa kokemuspohjaa, toisaalta se on täysi fiktio.”

Hän kokee aiheen lähestymisen yksityisestä näkökulmasta kohti yleistä helpommaksi.

”Motivaatio tekemiselle on suurempi, kun aiheeseen on tunnesuhde.”

Ona Korpirannan Sinä päivänä kun luoja teki isän -näytelmä ehti saada ensi-iltansa 11. maaliskuuta. Kuvassa Wenla Reimaluoto ja Joel Hirvonen. Kuva: Roosa Oksaharju

Tuleva ohjaaja haluaa käsikirjoittaa jatkossakin omat esityksensä. Tekstiä kirjoittaessaan Korpiranta pohti paljon sitä, mistä saa ja voi kirjoittaa.

”En halua loukata ketään. Toisaalta taas pitää kirjoittaa siitä, mistä on omaa elämänkokemusta. Näen, että nyt isona trendinä on tehdä teatteria heidän kanssaan, joista esityksissä kerrotaan, esimerkiksi vähemmistöistä.”

Kun lähtee yksityisestä käsin, voi kertoa asioista usein tarkemmin myös yhteiskunnallisella tasolla, Korpiranta pohtii. ”Koen, että minulla on silloin myös lupa puhua.”

Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelman professorin Otso Huopaniemen mukaan opiskelijoiden opinnäytetöissä on pinnalla kolme aihepiiriä.

”Tulevat taiteilijat tekevät vahvasti identiteettityötä, esityksissä käydään läpi kysymyksiä taiteilijana olemisen ehdoista ja hinnasta. Jännite taiteellisen kunnianhimon ja toimeentulon epävarmuuden välillä näkyy”, hän kertoo.

Otso Huopaniemi Kuva: Laura Malmivaara

Toiseksi taiteessa ammennetaan usein omista tunteista ja persoonasta. Huopaniemen mukaan opiskelijat pohtivat paljon, mitä tapahtuu, jos ammentamisen lähde ehtyy.

”Tähän liittyen pinnalla on muuallakin taiteessa noussut kysymys autofiktiosta ja sen kiinnostavuudesta. Kiinnostaako omaelämäkerrallisuus vain, jos tekijä on tunnettu?”

Huopaniemen mukaan opiskelijat joutuvat pohtimaan omien rajojen ja koskemattomuutensa vaalimista.

”Tasapainoilu omakohtaisen materiaalin käytön ja itsensä suojelun välillä on jännitteistä.”

Kolmas trendi on teatterissa jo näkyvä monikielisyys.

Opiskelijoilla on valmius liikkua suvereenisti kielestä toiseen. ”Useissa näytelmissä käytetään luontevasti montaa kieltä, monikielisyys on arkipäiväistynyt”, Huopaniemi kertoo.

Dramaturgian lehtorina toimiva näytelmäkirjailija Tuomas Timonen puolestaan nostaa esiin perinteisen perhedraaman. Se on nyt pinnalla.

Tuomas Timonen Kuva: Heini Lehväslaiho

”Huomasin muutama vuosi sitten, että perinteinen draama alkoi uudestaan kiinnostaa opiskelijoita. Kymmenisen vuotta sitten tehtiin paljon enemmän esityskokeiluja, jos kohta opintojen rakenne saattoi myös mahdollistaa sen paremmin.”

Timonen on opettanut Teatterikorkeakoulussa vuodesta 2005.

Luoko epävarma aika kaipuun perinteisiin teatterin muotoihin?

”Kokemukseni mukaan opiskelijoiden kiinnostus saada näytelmän kirjoittamiselle säännöt on lisääntynyt.”

Timosen mukaan se voi liittyä siihen, että kun aika on epävarma, antavat taiteen tekemisen säännöt rajoja ja luottamusta tekemiseen.

”Toisaalta se liittyy siihen, että kirjoittamiseen suhtaudutaan enemmän ammattina. Silloin halutaan oppia valmiudet, kuinka kirjoittaa isoille teattereille ja muille mahdollisille työnantajille.”

Timonen miettii, että perinteisen draaman suosioon vaikuttaa osaltaan myös se, että kandidaatintöiden tehtävänanto on rajattu perinteiseen ihmiskeskeiseen tarinankerrontaan. ”Maisterivaiheessa opiskelijoilla on vapaammat kädet rakentaa erilaisia näytelmiä.”

Koska esitykset ovat yhteistöitä eri koulutusohjelmien välillä ja niissä pitää olla esimerkiksi selkeitä rooleja näyttelijäopiskelijoiden näyteltäviksi, eivät esitykset voikaan olla kovin kokeellisia.

Silti esitystekstit myös käsittelevät Timosen mukaan melko perinteisiä aiheita, kuten aikuiseksi kasvamista ja paikan löytämistä työelämässä. ”On mielenkiintoinen kysymys, vaikuttaako perinteinen näytelmän muoto myös aiheen perinteisyyteen”, hän pohtii.

Tässä ajassa aivan erityistä huomiota kiinnitetään Timosen mukaan siihen, että näytelmissä pitää olla vahvoja ja itsenäisiä naisrooleja.

”Miehet voivat sitten olla sivuhenkilöitä ja poikaystäviä.”

Representaation – eli sen, kuka saa esittää ja ketä – ongelmat ovat tuttuja myös Teatterikorkeakoulussa.

”Viime keväänä käytiin vihainen keskustelu siitä, että eräässä kandidaatintyössä oli keravalainen henkilö, joka esiintyi kreikkalaisena. Kysymys oli siitä, saako suomalainen näyttelijä esittää keravalaista joka esittää kreikkalaista. Ja edelleen, onko komediassa sopivaa nauraa tällaiselle henkilölle.”

Kevääksi suunniteltujen lopputyöesitysten listalla näyttää todellakin olevan paljon perheistä kertovia esityksiä.

Yksi niistä on Anni Ihlbergin Mummin Kulta ja Ruusu -kandidaatintyö dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelmaan.

Anni Ihlberg Kuva: Noomi Ljungdell

Ihlbergin mukaan kyseessä on ikään kuin kamarinäytelmä, joka yrittää päästä pois kodin seinien sisältä, ja jossa sukupolvelta toiselle siirtyvät vaikeudet ovat keskeisessä osassa.

”Halusin tarkastella vanhenemisen pelkoa tässä ajassa, varsinkin yhteiskunnan suhdetta ikääntyviin naisiin”, hän kertoo.

Teksti ei Ihlbergin mukaan pohjaudu omiin kokemuksiin.

”Asiat, joita haluan tekstissä nostaa esiin ovat itselleni totta, mutta ne vaativat ympärilleen fiktion kehikon. Koska olen saman ikäinen kuin näytelmän näkökulmahenkilö, nuori nainen, pystyn hyvin juoksemaan henkilön perässä”, hän sanoo.

Myös Ihlbergin alkusysäys tekstille on todellisissa tapahtumissa. ”Kävin viime kesänä isovanhempien luona. Se sai pohtimaan, miltä vanhuus ja nuoruus näyttävät tässä ajassa omiin silmiini.”

Ihlbergin mielestä autofiktiivisyys on vain yksi tekemisen tapa, joka tosin tuntuu vetävän kovasti yleisöä puoleensa.

”Teatteriopetuksessa ei arvoteta erilaisia lähtökohtia. Se mahdollistaa monet erilaiset tulokulmat ja olen havaitsevinani oppilastöissä monia samanaikaisia, vastakkaisia trendejä”, Ihlberg pohtii.

”Monet tekijät lähtevät henkilökohtaisen rinnalla liikkeelle ihan eri mittaluokan lähtökohdista, esimerkiksi ihmisen osasta ekosysteemissä.”