Entinen elokuvamoguli Harvey Weinstein sekä oopperalaulaja Plácido Domingo ovat saanet koronavirustartunnan. Weinsteinin tartunnasta kertoo elokuva-alan lehti Deadline, Domingon sairastumisesta taas kertoo laulaja itse omassa Facebook-päivityksessään.

Molemmat miehet ovat olleet viime aikoina julkisuudessa syytettyinä seksuaalisesta häirinnästä.

Weinstein tuomittiin 11. maaliskuuta 23 vuodeksi vankilaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskaamisesta. Hänet testattiin koronaviruksen varalta muutama päivä sen jälkeen, kun hänet oli siirretty korkeimman turvallisuusvalmiuden vankilaan, Buffalon lähistöllä sijaitsevaan Wende Correctional Facilityyn.

Weinstein oli ollut odottamassa tuomiotaan Rikersin saarella New Yorkissa.

Deadlinen mukaan viranomaiset eivät ole vahvistaneet tietoja, mutta lehden tavoittaman poliisilähteen mukaan Weinstein istuu nyt vankilassa eristyksissä lääketieteellisin perustein.

Deadlinen mukaan Weinstein oli viety Wendeen 18. maaliskuuta, päivää ennen 68-vuotissyntymäpäiväänsä. Lehden tietojen mukaan toinenkin vanki olisi sairastunut koronaan vankilassa, jonka kapasiteetti on 961 ihmistä.

Weinsteinin pr-päällikkö sanoo Deadlinelle, ettei ole kuullut Weinsteinin mahdollisesta tartunnasta mitään. ”En voi kertoa sellaisesta, mistä en tiedä”, hän sanoo lehdelle.

On mahdollista, että Weinstein on saanut koronan joko ollessaan aiemmassa vankilassaan Rikersin saarella tai sitten Manhattanilla sijaitsevasta yksityissairaalasta, jossa hän on ollut viime viikkojen aikana hoidettavana rintakipujen vuoksi.

Todennäköisempi vaihtoehto on pahamaineinen Rikersin saaren vankila, jossa ainakin 40 vankia on jo sairastunut koronaan.

Oopperatähti Plácido Domingo kertoi sunnuntaina omassa Facebook-päivityksessään, että myös hänellä oli todettu testeissä korona. Laulaja on parhaillaan Meksikossa.

”Minusta tuntuu, että on moraalinen velvollisuuteni ilmoittaa teille, että minut on todettu positiiviseksi covid-19:ään, koronavirukseen”, hän kirjoitti.

Laulaja kertoi kärsineensä kuumeesta ja yskästä ja menneensä siksi testattavaksi. Nyt hän sanoo asettaneensa itsensä ja perheensä omaehtoiseen karanteeniin niin pitkäksi aikaa kuin lääketieteellisesti on vain tarpeellista.

Kirjoituksensa lopuksi Domingo vetosi kaikkiin ihmisiin, että nämä noudattaisivat yleisiä ohjeita viruksen estämiseksi.

Vähän aiemmin tässä kuussa Lontoon The Royal Opera House ilmoitti Domingon vetäytyneen kesän esiintymisistään.

Ilmoitus tuli pian sen jälkeen, kun laulaja oli pyytänyt anteeksi naisilta, jotka olivat syyttäneet häntä seksuaalisesta ahdistelusta.

Domingon itsensä perustama Los Angelesin oopperatalo oli saanut tietoonsa kymmenen syytöstä naisilta, joita Domingo oli kohdellut epäasiallisesti vuosien 1986 ja 2019 välillä.

Domingo erosi Los Angelesin oopperan johtajan paikalta lokakuussa 2019. Viime syksynä hän jätti myös New Yorkin Metropolitan-oopperan.

Helmikuussa myös Yhdysvaltain muusikkojen liitto eli American Guild of Musical Artists (Agma) sai valmiiksi oman tutkintansa Domingon käytöksestä. Sen mukaan tämä oli käyttäytynyt sopimattomasti naisia kohtaan sekä työtehtävissään että vapaa-ajalla.

Oikaisu 23.3. klo 12.52: Rikers-saari sijaitsee New Yorkissa, ei sen ulkopuolella.