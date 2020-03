Hugleikur Daggson on toiselta huumoriammatiltaan stand up -koomikko. Kuva: Janne Lindroos / Yle

Islantilaisen Hugleikur Dagssonin räävittömät, mustaa huumoria viljelevät piirrokset ja sarjakuvat ovat laajalti tunnettuja. Piirrostyylin oppii tunnistamaan nopeasti, ja se jää helposti mieleen.

Vajaan kymmenen minuutin mittainen henkilökuva tarjoaa väläyksen taiteilijan persoonasta ja ajattelusta. Kiltin oloinen mies, kuten provokatiivisten töiden tekijät usein.

Hugleikurin yksinkertainen piirrostyyli mahdollistaa sokeeraavatkin vitsit, jotka realistisemmalla tyylillä ehkä häiritsisivät liikaa eivätkä naurattaisi niin paljon. Ohjelman nimi, Kakkaa, seksiä ja väkivaltaa (2019), viittaa miehen suosimiin aiheisiin.

Hugleikurin tuotantoa on ilmestynyt myös suomeksi useissa kirjoissa. Ensimmäisten suomennosten nimet Saako tälle edes nauraa? ja Onko tämä muka hauskaa? vihjaavat, että teoksissa vetoaa myös lukijalle tarjoiltu tunne siitä, että nyt on nähty jotain sopimatonta.

Piirtäjä on toiselta huumoriammatiltaan stand up -koomikko, ja hän esiintyi viime vuonna Suomessa. Ohjelmassa nähdään näyte Hugleikurin stand up -setistä.

Taiteilijalla on onneksi ihan kiinnostavaa sanottavaa huumorista. Hugleikur kertoo muun ­muassa, miksi hän voi tehdä röyhkeää huumoria lapsista, väkivallasta, kakasta, seksistä ja jopa niiden yhdistelmistä mutta ei esimerkiksi mustien ja valkoisten eroista tai islamista.

Kakkaa, seksiä ja väkivaltaa, TV1 klo 21.30 ja Yle Areena.