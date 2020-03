On olemassa äänekäs hyvin­vointi­tuputtajien ryhmä, jonka mielestä lähim­mäisen huono fyysinen kunto ja yleinen elämän­surkeus johtuu siitä, ettei raukka ole noussut ylös television äärestä eli ”ottanut itseään niskasta kiinni”.

Unelmissani tällainen optimistinen elämäntapavalmentaja joutuu pandemian aiheuttamaan kotikaranteeniin.

Valmentaja innostuu: karanteeni on haaste. Hän suunnittelee kroppaa kokonaisvaltaisesti kuormittavan kehonpainotreenin, jonka jakaa sosiaalisessa mediassa.

Videolla valmentaja muistuttaa, että neljän seinän sisällä pysyminen ei ole syy luistaa aktiivisesta elämäntavasta.

”Kas näin saa potkua tuttuun harjoitteeseen”, valmentaja ähisee videolla ja punnertaa jalat sohvalle nostettuina.

”Nyt työttömätkin treenaamaan”, valmentaja kähisee kivuliaassa kuuden minuutin lankussa. ”Karanteenin jälkeen on... kiva olla... heti... virkeässä iskussa... tavoittelemassa menestystä.”

Unelmissani valmentaja jumppaa päivästä toiseen iloisena, kunnes laittaa television päälle. (”Hallituksen tiedotustilaisuutta odotellessa on kätevä tehdä jalkakyykkyjä. Tehokasta!”)

Kun tiedotustilaisuus alkaa, valmentaja huomaa, että on vaikea erottaa Sanna Marinin puhetta kuulokkeissa soivan Eye of the Tigerin läpi.

Ensin valmentaja hiljentää musiikin. Sitten hän lopettaa kyykkäämisen.

Onpa vakava tilanne, valmentaja miettii. Tiedotustilaisuuden jälkeen Subilta tulee monta jaksoa Simpsoneita. Valmentaja katsoo ne kaikki, sillä hän haluaa muuta ajateltavaa.

Unelmissani valmentaja ei treenaa enää ollenkaan. Hän on ottanut selvää maailmasta ja löytänyt sieltä voimia, jotka ovat yhden ihmisen reippautta suurempia. Valmentaja ei tee enää mitään muuta kuin lukee uutisia, joista masentuu, ja katsoo televisiota, josta rauhoittuu.

Valmentajan seinänaapuri on pitkäaikaistyötön, jonka postiluukusta valmentajalla on ollut tapana työntää smuutieohjeita ja kohottavia voimalauseita.

Nyt valmentaja tipauttaa luukusta lapun, jossa kysyy, haluaisiko naapuri katsoa hänen kanssaan japanilaista Terrace House -realitya Netflixistä chatti-liven välityksellä.

Naapuri suostuu. Karanteeni jatkuu.

Televisio on päällä.