Elokuvantekijä Woody Allenin kiistelty muistelmateos on julkaistu Yhdysvalloissa kaikessa hiljaisuudessa. Uutistoimisto AP:n mukaan 84-vuotiaan Allenin muistelmat on julkaistu maanantaina.

Uusi kustantaja on kirjatalo Arcade ja muistelmateoksen nimenä on edelleen Apropos of Nothing. Aiempi kustantaja Hachette luopui kirjan julkaisusta julkisen arvostelun jälkeen aiemmin tässä kuussa. Kirjan hyllyttäminen herätti myös vastakritiikkiä, jonka mukaan kirjoja ei pitäisi jättää julkaisematta minkäänlaisten painostusyritysten jälkeen.

AP:n mukaan 400-sivuisen kirjan kustannussopimuksesta Allenin ja Arcaden välillä ei ole sen tarkempaa tietoa eikä myöskään kirjan mahdollisesta tulevasta julkaisusta Euroopassa.

”Näinä outoina aikoina, jolloin totuutta usein vähätellään valeuutisena, me haluamme kustantamona mieluummin antaa äänen arvostetulle taiteilijalle kuin niille, jotka yrittävät hänet vaientaa”, Arcade-kustantamon edustaja on sanonut AP:n mukaan.

Kirjan aiemmasta hyllytyksestä toisessa kustantamossa ja yleisestä kuohunnasta aiheen ympärillä voit lukea lisää tästä artikkelista.

Uudessa kirjassa Allen käy läpi lapsuuttaan, elokuvauraansa sekä myös yksityiselämäänsä.

AP:n mukaan Allen muistelee kirjassa muun muassa hetkeä, jolloin Mia Farrow’lle käy ilmi, että Allenilla on suhde Farrow’n adoptoimaan tyttäreen, Soon Yi-Previniin. Allen on syntynyt vuonna 1935 ja Soon Yi-Previn vuonna 1970.

”Tietenkin ymmärrän hänen (Mian) järkytyksensä, hänen epäuskonsa, hänen raivonsa ja kaiken. Se oli oikea reaktio”, Allen kirjoittaa.

”Kun rapa on lentänyt ja minua on parjattu joka puolella, minulta on joskus kysytty, olisinko tehnyt toisin jos olisin tiennyt, mihin tämä johtaa. Olen aina vastannut, että tekisin samoin uudestaan”, Allen kirjoittaa.

Kirjan julkaisua on kovaäänisesti vastustanut muiden muassa Allenin poika Ronan Farrow, jonka äiti Allenin entinen puoliso Mia Farrow on. Heidän välejään on vuosia hiertänyt väite seksuaalisesta hyväksikäytöstä, josta voit lukea enemmän tästä artikkelista. Allenin on väitetty käyttäneen hyväksi Dylan Farrow’ta lapsena.

Allen on kiistänyt väitteet ja muistelmissa hän kirjoittaa tapauksesta myös. ”En koskaan koskenut Dylaniin enkä koskaan tehnyt mitään, minkä voisi edes tulkita olevan hyväksikäyttöä. Se oli täysin keksitty juttu alusta alkaen”, Allen kirjoittaa.

Allenin elokuvaurasta on aiemmin julkaistu useita teoksia. Allen on myös itse kirjoittanut useita fiktioteoksia, joita on myös suomennettu.