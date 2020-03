Maailman menestyneimpiin muusikoihin kuuluvien Kanye Westin ja Taylor Swiftin välillä käyty surullisenkuuluisa puhelu on vuotanut julkisuuteen, kertoo BBC.

Koko puhelun transkription voi lukea esimerkiksi elokuvalehti Varietyn sivuilta.

Vuonna 2016 tapahtunut puhelu aloitti kaksikon välillä vihanpidon, joka on jatkunut näihin päiviin asti. Tähän asti ei ole aivan täysin ymmärretty, mistä puhelussa oli lopulta kyse ja mistä muusikot niin sydämistyivät.

Viikonloppuna nettiin vuodetussa videossa asia tulee paremmin ilmi.

Puhelussa oli kyse siitä, että West pyysi Swiftiltä lupaa mainita Swiftin nimen uudessa Famous-nimisessä laulussaan.

Kun kappale sitten julkaistiin, Swift vastusti sanoitusta, sillä häneen viitattiin kappaleessa sanalla ”bitch” (”ämmä”).

Tämän jälkeen Westin puoliso Kim Kardashian julkaisi editoidun version puhelusta ja ilmoitti, että Swift oli hyväksynyt sanat.

Nyt julkaistu puhelu osoittaa, että Swift on ollut koko ajan oikeassa. West ei kertonut puhelun aikana aikovansa puhua Swiftistä kappaleessaan halventavalla tavalla.

Kaksikon välit heikkenivät jo vuonna 2009, kun West keskeytti Swiftin kiitospuheen MTV Music Awards -gaalassa. Räppäri tarttui mikrofoniin ja ilmoitti, että Beyoncén Single Ladies -video olisi ansainnut palkinnon ennemmin kuin Swiftin voittoisa video You Belong With Me.

Välikohtauksesta tehtiin myös meemi, josta tuli yksi musiikin historian tunnistettavimmista meemeistä.

Uuden kolauksen kaksikon suhde koki, kun Swift otti hampaisiinsa Westin Famous-kappaleen sanoista kohdan ”tein siitä ämmästä kuuluisan”.

Kim Kardashian riensi puolustamaan puolisoaan kertomalla GQ Magazinelle, että Swift itse oli hyväksynyt sanat.

”Hän tiesi täysin, mitä oli tulossa. Mutta yhtäkkiä hän toimi kuin ei olisi tiennytkään. Vannon, että aviomieheni saa nyt paljon kritiikkiä sellaisesta asiasta, jonka suhteen hän toimi täysin asianmukaisesti ja jopa soitti Swiftille saadakseen tämän hyväksynnän.”

Kardashian myös julkaisi puhelusta version, joka sai aikaan valtavan viha-aallon Swiftin suuntaan. Laulajaa pommitettiin sosiaalisessa mediassa käärme-emojeilla merkiksi siitä, että häntä pidettiin kaksinaamaisena.

Swiftin vastasi lausunnolla, jossa hän kertoi, ettei puhelusta julkaistu video kerro totuutta heidän keskustelustaan.

”Missä on video, jossa Kanye kertoo minulle, että hän on aikeissa nimittää minua laulussaan ämmäksi? Sellaista ei ole, koska sellaista ei tapahtunut”, Swift ilmoitti.

Swift sanoi myös olleensa puhelun aikana kannustava Westille, mutta ettei hän voinut hyväksyä kappaletta, jota ei ollut koskaan kuullut.

Myöhemmin West otti kappaleesta tehtyyn videoon mukaan vahanuken, joka esitti alastonta Swiftiä. Swift taas kosti ottamalla vuoden 2018 maailmankiertueensa motiiviksi käärmeen.

Viime viikonlopun aikana nettiin ilmestyi 23 minuuttia kestävä video Westin ja Swiftin puhelusta.

Videolla räppäri kertoo ensin kappaleen rivistä ”minusta tuntuu että Taylor Swift ja minä saatamme harrastaa vielä seksiä” ja saa Swiftin nauramaan. Swift tajuaa, että virke on tehty kieli poskessa.

”Olen iloinen, ettei se ole ilkeä”, Swift sanoo. ”Jos minulta kysytään siitä, vastaan tietenkin rakastavani sitä ja pitäväni sitä hillittömänä. Mutta, hmmm, minun täytyy vähän miettiä tätä.”

Seuraavaksi keskustelu siirtyy pitkäksi aikaa vaihtoehtoiseen riviin, jossa West sanoisi: ”Taylor Swift taitaa olla minulle velkaa seksiä.”

Tätä Swift vastustaa ehdottomasti. Hän sanoo, että ”feministit puuttuvat asiaan”, mikäli West julkaisee sen.

Hetken kuluttua West nostaa esiin vielä kiistanalaisemman virkkeen.

”Mitäpä jos sanon myöhemmin kappaleessa, että ’tein hänestä kuuluisan’”, hän kysyy.

Swiftin äänensävy muuttuu selvästi. Hän kertoo Westille myyneensä miljoonia levyjä siinä vaiheessa, kun West keskeytti hänet MTV:n gaalassa.

”Sinun täytyy kertoa tarina niin kuin se tapahtui sinulle ja niin kuin olet sen kokenut”, hän sanoo.

”Sinä et tiennyt, kuka minä olen, ja se on ok.”

Vaikka nettiin vuotanut puhelu ei ole BBC:n mukaan julki täysin sellaisenaan, siitä käy kuitenkin ilmi, ettei Kanye West nostanut esiin ajatustaan kutsua Swiftiä laulussaan ”siksi ämmäksi”.

Swift ei myöskään antanut missään vaiheessa täyttä hyväksyntäänsä laululle.

”Minun täytyy miettiä sitä. Kun kuulee jotain ensimmäistä kertaa, sitä on pohdittava. Sillä kappale on täysin hullu.”

Vastauksessaan West lupaa lähettää hänelle laulun, sen tarkat sanat sekä kaiken muun siihen liittyvän.

Swiftin edustajien mukaan West ei ole pitänyt lupaustaan.

BBC:n mukaan on epäselvää, kuinka video on päätynyt nyt nettiin. Kumpikaan osapuolista ei ole ottanut virallisesti kantaa asioiden saamaan käänteeseen.