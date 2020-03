The Holy päätti siirtää levynsä Mono Freedom julkaisun syksyyn 2020. Kuva: The Holy / Facebook

Viikko sitten torstaina indierockbändi The Holyn pakka alkoi levitä.

Rumpali Eero Jääskeläinen kertoo, että suunnitelmana oli pitää kesän Euroopan-kiertueen tuotantopalaveri. Lennot jäivät ostamatta, kun hallitus asetti ensimmäiset kokoontumisrajoitukset.

Koska keikat lähtivät alta, viime viikolla tehtiin päätös. Tuleva levy Mono Freedom siirretään syksyyn. Ehdotus oli levy-yhtiön, ja bändi kannatti sitä yksimielisesti. Tuhannen vinyylin painos saa kerätä pölyä siihen asti.

”Jos me tehdään kolme vuotta levyä, se on bändille tärkeä hetki, jota me halutaan juhlistaa kuuntelijoiden ja ystävien kanssa. Siinä live on aika tärkeässä osassa”, Jääskeläinen sanoo.

Kesälle oli buukattu kymmenkunta pientä ja keskisuurta festarikeikkaa Saksaan. Saman verran piti julkistaa lisää. Yhtään peruutusta ei ole vielä tullut, mutta mitä nopeammin kiertue pitää kasata, sitä enemmän se maksaa.

”Vaikka päästäisiin soittamaan, pahimmassa skenaariossa voidaan tehdä isosti takkia.”

Vulture-verkkomedia kirjoitti toissa viikolla, että kriisin tullen musiikkialan rakenteet paljastuvat.

Dua Lipa esiintyi San Remon musiikkifestivaaleilla helmikuussa 2020. Kuva: Mondadori Portfolio

Kuvio on sama kuin muillakin digitalisoituvilla kulttuurialoilla: internet kasvattaa isoimpia.

Koronan pitää muuttaa systeemiä kestävämmäksi kaikille, kirjoituksessa vaadittiin.

Huolenaihe on ikivanha. Vulturessa siteerattiin tuottajalegenda Steve Albinin kirjoitusta vuodelta 1993: Kuinka voi olla mahdollista, että myy miljoonia levyjä ja on silti köyhä?

Indie-muusikoiden tulot eivät ole striimeistä kiinni. Suurimmat kotimaiset Spotify-hitit keräävät parissa päivässä saman määrän kuunteluita kuin Holyn suosituimmat kappaleet parissa vuodessa.

Levyä kannattaa lykätä siksi, että sitä saataisiin keikoilla kaupaksi, Jääskeläinen sanoo.

”Levyille ja merchandiselle tuntuu keikkojen yhteydessä olevan aika hyvin kysyntää.”

Nettikeikkoja kokeilee kyllä joka toinen Litku Klemetistä Neil Youngiin. Silti niiden ansaintametodi on lähellä hyväntekeväisyyttä. Aiemmin vastaavia tuotteita on saanut ilmaiseksi.

The Holy ei ole ainut, jonka aikataulut menivät uusiksi.

Dua Lipan levyä aikaistettiin viikko tälle perjantaille. Haim-yhtyeen levy siirtyi huhtikuun lopulta kaukaiseen kesään, Jarvis Cockerin toukokuulta syksyyn.

Kimmo Valtanen Kuva: Karoliina Paavilainen

Suomen Universalin toimitusjohtajan Kimmo Valtasen mukaan heillä on luvassa ”adjusteerausta” ja sitäkin artistien omasta toiveesta. Räppäreiden F:n ja Adi L Haslan huhtikuulle kaavaillut levyt lykkääntyvät joillakin viikoilla. Sonyn ja Warnerin suomalaisjulkaisuihin koronatilanne ei tällä tietoa vaikuta.

Indiepuolella lykkäyksiä on tulossa enemmänkin, varsinkin fyysisten julkaisujen osalta.

Kärjistäen: niiden pitää siirtää, jotka tarvitsevat fyysistä levyä. Ja niiden, joiden pitää tukea levyllä keikkoja ja toisinpäin.

Kolmen siskoksen muodostoma Haim-yhtye on kotoisin Yhdysvalloista. Kuva: Sergione Infuso - Corbis

The Holynkin maine pohjautuu pitkälti yhtyeen jättikokoiseen keikkasoundiin.

The Holyn levy-yhtiön ja ja monia ulkomaalaisia indiebändejä Suomessa jakelevan Playgroundin Nick Triani sanoo, että albumi on yksi promootioväline muiden joukossa.

”Keikat ovat artistille tärkeämpiä, mutta mediaa kiinnostavat albumit enemmän.”

Voisi kuvitella, että vapautunut aika ja kotona hengailu lisäisi kaikenlaisia kuunteluprojekteja. Viihdepalvelu Netflix joutui jo heikentämään kuvanlaatuaan vähentääkseen verkkojen kuormitusta.

Varhaisten arvioiden mukaan Italiassa ja Yhdysvalloissa karanteenit ovat kuitenkin vähentäneet striimatun musiikin kuuntelua. Osin siksi, että ravintoloissa ei enää soi Spotify.

Sonyn Suomen toimitusjohtajan Henri Lanzin mukaan näyttäisi siltä, uutuuksia enemmän kiinnostaa tuttu ja turvallinen.

”Jos tällaista ilmenee Suomessa, täytyy miettiä tapauskohtaisesti, miten se vaikuttaa lanseerauksiin”, Lanz sanoo.

MGI eli Henri Lanz valittiin vuoden tuottajaksi vuonna 2016. Kuva: Terhi Ylimäinen

Tähän asti Suomen striimiluvut ovat kuitenkin näyttäneet normaaleilta.

Suurten levy-yhtiöiden tilannetta helpottaa, että ne eivät ole enää juurikaan riippuvaisia fyysisistä levyistä. Prismoista ostetaan J. Karjalaista ja Suvi Teräsniskaa, korkeintaan.

Mutta jos fyysistä tarvitsee, hätä seuraa. Epidemia on vasta alkamaisillaan, mutta fyysinen levymyynti putosi Yhdysvalloissa viime viikon aikana yli neljänneksen.

Levykaupat menettivät huhtikuusta huippuhyvän myyntipäivän, kun Record Store Day siirrettiin kesäkuulle. Helsinkiläinen levykauppa Rolling Records ehti jo sulkea toisen liikkeensä. Verkkokauppajätti Amazon ilmoitti, että se lopettaa levyjen tilaamisen varastoonsa.

”Jarruttaminen on väärä reaktio markkinaan. Pitää vain mennä eteenpäin. Ei me tiedetä, onko ne kaupat pystyssä enää syksyllä”, Universalin Valtanen sanoo.

Valtanen kertoo sanoneensa yhtiönsä artisteille, että nyt on aikaa tehdä vaikka mitä ja julkaisukynnys kannattaa pitää matalana.

”Poikkeusolot ovat aina olleet taiteelle kulta-aikaa ja murroskohtia.”

Myös The Holy aikoo käyttää vapautuvan ajan musiikintekoon. Heille tilanne ei ole yhtä yksinkertainen. Jos on sämplereitä ja syntikoita, makuuhuoneella ja tietokoneella pääsee pitkälle. Jos taas pari rumpusettiä ja viisihenkinen yhtye, pitää löytää esimerkiksi riittävän tilava huone ja riittävän laadukkaita äänitysvälineitä.

Se vaatii kassaa, Eero Jääskeläinen sanoo, eikä siitä ole nyt tietoa.

”Mutta tämä on nyt se tie, mikä me ollaan valittu.”