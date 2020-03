Kirjallisuus

Vuoden 2019 kauneimmaksi kirjaksi on valittu valokuvaaja Sakari Piipon valokuvateos Eräitä huomioita Suomen poliittisesta järjestelmästä (Kosmos). Kirjan ulkoasun on suunnitellut Anna-Mari Tenhunen.

Valinnan teki Suomen kirjataiteen komitea, jonka raati oli valinnasta yksimielinen.

Sakari Piippo: Eräitä huomioita Suomen poliittisesta järjestelmästä. Kuva: Antti Huittinen

Raati kiitti teosta tinkimättömällä ammattitaidolla tehdyksi ja muistutti, kuinka siinä korostuu hyvän ja monialaisen työryhmän tärkeys.

”Mikään kirja ei synny yksittäisen kirjailijan, valokuvaajan, ulkoasusuunnittelijan, painajan tai sitojan yksilösuorituksena. Kirjan ulkoasu on yhtä sen sisällön kanssa. Kirja on kokonaisuus, jonka tekevät yhdessä eri alojen ammattilaiset”, raati kertoo tiedotteessa.

Piipon poliitikkokuvista syntyi muutama vuosi sitten kohu, sillä valtioneuvoston kansliasta haluttiin estää kuvien julkaisu hyvän maun vastaisina. Piippoa uhkailtiin jopa oikeustoimilla, kun kuvien katsottiin esittelevän poliitikot vähemmän mairittelevassa valossa.

Voit katsoa Piipon kuvia Kuukausiliitteen artikkelista.

Piipon suomalaisen politiikan arkipäivää kuvaavista kuvista pidettiin myös näyttely Suomen valokuvataiteen museossa.

Kaikkiaan Kauneimmat kirjat 2019 -kokoelmaan valittiin 29 kirjaa. Klassisen kirjasuunnittelun ohella kokoelmaan otettiin rajoja rikkovia näkemyksiä ja toteutustapoja.

Kirjataiteen onnistuneimmat kannet -kunniakirjalla palkittiin yhdeksän onnistuneinta kantta. Voit katsoa kaikki palkitut Suomen kirjataiteen komitean sivuilta.

Suomen kirjataiteen komitealle lähetettiin arvioitavaksi kaikkiaan 204 kirjaa.

Kauneimmat kirjat 2019 osallistuvat Best Book Design from all over the World -kilpailuun. Ne kiertävät näyttelyissä Suomessa sekä kolmessa Euroopan maassa, koronatilanteen niin salliessa.