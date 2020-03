Pitkän uran tehnyt yhdysvaltalainen näytelmäkirjailija Terrence McNally on kuollut. Kuolemasta kertoo McNallyn lähipiiri amerikkalaismedialle.

McNally kuoli sairaalassa Floridassa ja oli kuollessaan 81-vuotias. Kirjailija oli sairastanut vakavasti pitkään. Los Angeles Timesin mukaan kuoleman aiheutti kuitenkin koronavirus. McNally oli syntynyt Floridassa 3. marraskuuta 1938.

McNallyn ura näytelmien kirjoittajana kesti yli kuusi vuosikymmentä. Näytelmiä syntyi useita kymmeniä, ja usein McNally käsitteli homoseksuaalisuuden teemaa kuten näytelmässä The Ritz, josta valmistui myös elokuva, suomeksi nimellä Remuhotelli (1976).

McNallyn käsikirjoittama oli myös elokuva Frankie & Johnny vuodelta 1991, jossa päärooleissa nähtiin Michelle Pfeiffer ja Al Pacino. Sekin perustui alun perin McNallyn kirjoittamaan näytelmään.

Teatteria McNally kuitenkin piti aina tärkeämpänä kuin elokuvaa. McNallyn ensimmäinen Broadway-näytelmä And Things That Go Bump in the Night tuli ensi-iltaan 1965, sai murskakritiikit ja sen näytökset lopetettiin muutamassa viikossa. McNally ei tästä lannistunut vaan jatkoi ja voitti urallaan useita teatterialan Tony-palkintoja.

Tuoreimman Tony-palkinnon elämäntyöstä hän sai viime vuonna.

Suomessa McNallyn näytelmiä on myös esitetty sangen tiuhaan. 2000-luvulla McNallyn näytelmistä esitetyimpiä ovat olleet Maria Callasin mestariluokka sekä edellä mainittu Frankie ja Johnny kuunvalossa.

McNally myös kirjoitti musikaalin Housut pois! -samannimisen elokuvan pohjalta. Elokuva oli alun perin Simon Beaufoyn käsialaa. Sitäkin on esitetty Suomessa tiuhaan, Helsingin kaupunginteatterissa ensi-ilta oli vuonna 2002.