Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää kaustislaista viulunsoittoperinnettä Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Kaustislainen viulunsoitto on koko Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen paikallinen kulttuuri-ilmiö. Perinne on säilynyt vahvana ja elinvoimaisena, ja viime vuosina sen voima on vain kasvanut muun muassa lasten näppäritoiminnan ansiosta.

Kaustisella pelkästään lapsia ja nuoria on kansanmusiikin ja -tanssin parissa noin 250, mikä on hyvä lukema noin 4 000 asukkaan kunnassa.

Esitystä ovat olleet valmistelemassa yhteistyössä Museovirasto, Kaustisen Kansanmusiikki-instituutti sekä kaustislaista soittoperinnettä harjoittavat yhteisöt.

Suomi on mukana myös ensimmäisessä yhteispohjoismaisessa hakemuksessa, jolla esitetään samaiseen luetteloon pohjoismaista limisaumaveneperinnettä.

Limisaumaisia puuveneitä on rakennettu Itämeren piirissä jo satoja vuosia. Esitystä koordinoi Norja.

Päätökset valinnoista saadaan joulukuussa 2021.

Jo aiemmin Suomi on esittänyt luetteloon suomalaista saunaperinnettä. Siitä saadaan päätös ensi joulukuussa.

Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa on tällä hetkellä yli 500 kohdetta 127 maasta.