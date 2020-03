Britannian yleisradioyhtiö BBC julkaisi tiistaina laajan ylistyksen suomalaistaiteilija Tom of Finlandista.

Tom of Finland eli kaarinalaissyntyinen Touko Laaksonen (1920–1991) tuli tunnetuksi homoeroottisista mieskuvistaan 1900-luvun jälkipuoliskolla.

BBC:lle artikkelin on kirjoittanut freelance-toimittaja Mick Levine. Hän käy artikkelissaan laajasti läpi Touko Laaksosen ammattiuraa, henkilöhistoriaa ja merkitystä.

Levine huomauttaa miten Laaksonen kasvoi maailmassa, jossa homoseksuaalisuus oli laissa kiellettyä ja miten Freddie Mercuryn ja Robert Mapplethorpen kaltaiset taiteilijat, muotisuunnittelijat kuten Jean-Paul Gaultier ja yhtyeet kuten Village People ja Frankie Goes to Hollywood ovat kaikki ottaneet tavalla tai toisella Tom of Finlandin kuvastosta inspiraatiota.

BBC:n haastattelemat asiantuntijat kutsuvat Laaksosen töitä ”kumouksellisiksi”.

Kulttuurihistoriallisesta merkityksestään huolimatta Tom of Finland on jäänyt BBC:lle kirjoittavan Levinen mukaan pienemmän piirin kulttihahmoksi verrattuna esimerkiksi samoihin aikoihin vaikuttaneeseen Andy Warholiin. Syynä Levinen mukaan on se, että tietyt Tom of Finlandin työt ovat edelleen hätkähdyttäviä ja provokatiivisia.

Tallinnan Fotografiska-museossa saattoi vielä helmikuussa päästä tarkastelemaan Tom of Finlandin töitä. Kuva: Jussi Nukari

”Monissa hänen piirroksissaan miehet näyttäytyvät voimakkaina ja lihaksisina vartaloina järjettömän suuret sukuelimet valmiina riemulliseen seksiaktiin. Muutamat varhaiset Tom of Finland -kuvitukset ovat myös luonnostaan ongelmallisia, kun kuvissa on sotilaita natsiunivormuissa”, Levine kirjoittaa.

Levine huomauttaa lisäksi, että Tom of Finlandin nykyinen laaja näkyvyys populaarikulttuurissa johtuu pitkälti säätiöstä, jonka Laaksonen ystävänsä ja entisen rakastajansa Durk Dehnerin kanssa perusti ennen Laaksosen kuolemaa. Laaksosen tuotanto kattaa yli kolmetuhatta kuvaa.

Säätiö ryhtyi keräämään tekijänoikeuskorvauksia ja tuorein säätiön aikaansaannos on Laaksosen töitä esittelevä näyttely Britanniassa. Se piti avata London House of Illustrationissa maaliskuussa, mutta koronaviruspandemia pitää näyttelyn ovet toistaiseksi suljettuina.

BBC:n haastattelema historioitsija Justin Bengry korostaa, miten Tom of Finlandin työt pitää nähdä aikakautensa tuotteina ja että Tom of Finlandin korostuneen miehekkäät mieshahmot olivat vastaus aiemmalle pehmoiselle homoimagolle.

”Hän (Laaksonen) näytti, että homoeroottinen halu voi olla miehekästä, varteenotettavaa, hauskaa ja leikkisää”, Bengry sanoo BBC:n artikkelissa.

Artikkelissa haastatellaan useita asiantuntijoita, joista yksi on drag-taiteilija Chris Weller, taiteilijanimeltään Baby Lame.

Hänen mukaansa Tom of Finlandiin liittyy aina tietty likaisuutta, josta ainakin Lame pitää kovasti.

”Hänen töissään tuntuu raaka seksuaalinen energia, joka on häpeilemätöntä, räävitöntä, kapinallista, mielikuvituksellista, törkyistä, ja ennen kaikkea erittäin hupaisaa”, Baby Lame toteaa ja arvioi, että uudetkin queer-sukupolvet saavat edelleen vaikutteita Tom of Finlandista ja hänen taiteestaan.

BBC:n artikkelin voi lukea tästä linkistä.