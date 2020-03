Nurmijärvi on tuttu paikannimi ainakin meille uusmaalaisille, mutta harvapa tietää, että siellä on viime vuosisadalla kuivatettu kaksi järveä. Paikkakunnan nimi on peräisin siltä toiselta.

Tämä on oleellinen taustatieto Elisa Viihteen uudelle draamakomediasarjalle Kevyttä yläpilveä ja sen monipolviselle juonelle.

Sarjan päähenkilöt ovat sisaruksia, joista toinen on jäänyt hoitamaan perheen maatilaa Nurmijärvelle, toinen on lähtenyt maailmalle ja mennyt rikkaisiin naimisiin Espanjassa.

Tuhlaajasisko palaa häntä koipien välissä lasten kanssa kotikonnuille ja keksii liike­idean: Nurmijärvelle pitää saada tekojärvi niiden kuivattujen tilalle ja järven rannalle huippuhotelli.

Sarjan idea on peräisin ohjaaja Taavi Vartialta, joka asuu itse Nurmijärvellä. Käsikirjoituksesta vastaavat Laura Immonen ja Lassi Vierikko. Tulos on aika hulvaton.

Juoni haarautuu moneen suuntaan, ja melkein joka kohtauksessa tulee jokin käänne, mutta siitä huolimatta paketti pysyy kasassa.

Suomalaisissa sarjoissa usein varotaan monimutkaisuutta, ja tokihan se vaatiikin taitoa, mutta joskus kannattaa ottaa riskejä kuten tässä on tehty.

Kotitilalle jäänyttä Lindaa näyttelee Vuokko Hovatta ja maailmannaista Viviania Elsa Saisio, joka muuten puhuu sujuvasti tässä espanjaa.

Jo heidän keskinäistä ke­miaansa on mietitty tarkkaan, eikä siinä haksahdeta helpoimpiin stereotypioihin ja vastakkainasetteluihin.

Vivian on kaikkea muuta kuin bimbo, mutta hän ei myöskään ole pelkästään kova bisnesnainen. Linda puolestaan ei ole naiivi ekohippi, vaan hänellä on vähän pimeitä puolia.

Ja molemmilla on kykyä empatiaan, ja pohjalla on aina myös sisarrakkautta, joka puhkeaa kukkaan esimerkiksi paikkakunnan karaoketaksissa.

Kun Vivianin pitää kehittää hankkeelleen rahoitusta, hän saa riesakseen kunnan mystiset lobbarit, joilla on yllättäen riittävästi täpäkkää.

Oma juonikuvionsa on perheiden nuorisolla. Vivianin lapset ovat kasvaneet vailla taloudellisia huolia ja totuttelevat nyt suomalaisen maaseudun ”rauhaan”. Mitä merkitystä on tuhansilla insta-follaajilla, jos koululuokassa kukaan ei tule edes juttelemaan?

Kevyttä yläpilveä -sarjassa on tarjolla kaikkea: perhedraamaa, teinikuvausta, yhteisöä, paljon huumoria, vähän jännitystä, romantiikkaakin.

Näyttelijöilläkin on draivi päällä, myös nuorilla.

Vesa Vierikko ja Rea Mauranen ovat siskojen vanhempia. Alina Tomnikovin ylikierroksilla käyvä ravintoloitsija on mainiosti kirjoitettu hahmo.

Kevyttä yläpilveä, Elisa Viihteen Aitio.