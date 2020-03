Kotkalaiselta Mika Hostilalta ei puutu hyvää fiilistä, ja vaalibiisikin on valmiina. Kuva: Jukka Koskinen / Yle

Mikko Peltosen ja Pasi Riialin tuore dokumentti Vaalitaisto 2.0 kuvaa kevään 2019 eduskunta­vaaleja kotka­laisen Mika Hostilan näkö­kulmasta. 44-vuotias verkosto­markkinoija ryhtyy Hjallis Harkimon kipparoiman Liike Nytin kansanedustaja­ehdokkaaksi.

Optimismia ja sitä hyvää fiilistä ei puutu, kun politiikan untuvikko käy vaalitaistoon takamatkalta. Ruohonjuuritason vaikuttamisen ja ihmisten yhteen ko­koamisen sijaan aseiksi valikoituvat somenäkyvyys ja vaalibiisi.

Humoristinen Vaalitaisto 2.0 näyttää osuvasti, miten harhainen kuva politiikasta monilla saattaa nykyään olla. Eduskuntavaalit ovat arkea rytmittävä kisa, siinä missä television kykykilpailut, ja kansanedustajuus on valttikortti cv:ssä. Ensin mietitään markkinointistrate­giaa, sitten lataillaan peukutuskuvia someen. Jos aikaa ja kiinnostusta jää, voidaan miettiä hetki poliittista linjaa ja perehtyä asioihin.

Voi perustellusti kysyä, miksi tällainen käsitys on poliittisesta vaikuttamisesta syntynyt. On kuitenkin todettava, että onhan näillä eväillä myös menty läpi. Se on vielä huolestuttavampaa.

Ohjaajat käsittelivät vastaavia teemoja jo vuonna 2004 valmistuneessa Vaalitaisto-dokumentissaan. Olen tunnistavinani siinä myös samoja tragikoomisia sävyjä kuin esimerkiksi Mika Ronkaisen Autobonus-dokumentissa. Kyse on unelmoivasta ihmisestä, joka yrittää pitää päänsä pinnalla todellisuuden tyrskyjen keskellä.

Peltonen ja Riiali yhtyvät päähenkilönsä sinisilmäiseen optimismiin. Vaikka Hostilan tsemppi ei eduskuntaan asti riitä, dokumentilla on kaunis loppu.

Dokumenttiprojekti: Vaalitaisto 2.0, TV1 klo 19.00 ja Yle Areena.