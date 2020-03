Laulaja Anna Hanskilla, 49, on todettu koronavirustartunta. Hanski haluaa kertoa sairaudestaan auttaakseen muita. ”Haluan korostaa erityisesti henkisen avun merkitystä ja sen tarvetta”, Hanski sanoo.

Hanskin vahva arvaus on, että hän sai tartunnan oltuaan yhteydessä ihmiseen, joka oli osallistunut Helsingin keskustassa sijaitsevassa Musiikkitalossa Naisten päivän konserttiin 8. maaliskuuta. Samasta suositusta konsertista moni muukin on saanut tartunnan. Yksi heistä on presidentti Martti Ahtisaaren puoliso Eeva Ahtisaari. Myös presidentillä on todettu koronavirustartunta.

”Kyllä tämä varmaan sitä kautta tuli. Mutta totuus on tässä vaiheessa se, että tartunnan voi saada mistä vaan. Testiin ei tosin välttämättä pääse, jos ei ole näyttää suoraa kontaktia sairastuneeseen”, Hanski kertoo.

Hanski kertoo kärsineensä koronaviruksen lievänä.

”Oireet alkoivat noin viikko sitten. Minulla on ollut lihassärkyä ja yskää. Lisäksi olen menettänyt haju- ja makuaistin. Se on oire, josta vähän puhutaan. Sama oire on ollut neljällä muulla sairastuneella, joiden kanssa olen jutellut”, Hanski kertoo.

Laulajan koronavirustartunta varmistui keskiviikkona 25. maaliskuuta testissä. Testiin Hanski ajoi autolla ja testi tehtiin Hanskin mukaan telttaan rakennetussa laboratoriossa. ”Testi tehtiin niin, ettei edes autosta tarvinnut nousta”, Hanski kertoo.

Hanski on nyt eristyksissä ja saa apua muun muassa kaupassa käyntiin. Eristyksissä Hanskin pitää olla siihen asti, kunnes hän on muutaman päivän ajan oireeton. Iskelmälaulaja asuu Helsingin Jätkäsaaressa taiteilijakoti Jallukassa, jonka asukkaiden Suomen kansaa tsemppaava yhteislaulu nousi puheenaiheeksi koronavirustartuntojen alkuvaiheessa.

”Jallukassa on yksi sairastunut minun lisäkseni”, Hanski kertoo.

”Tv-uutisissakin nähty parveketempaus oli karanteenilaulu, eikä siinä tilanteessa mitään altistumista tapahtunut. On se vähän erikoista, että ensin laulaa Suomen kansalle Pidä huolta, ja sitten heti esityksen jälkeen kaatuu itse petiin. Suurin osa tämän sairastaa kuitenkin”, Hanski muistuttaa.

Hanski haluaa korostaa henkisen avun tärkeyttä epidemian keskellä.

”Meidän pitäisi löytää väylä, jossa voisi purkaa koronavirusepidemian aiheuttamaa ahdistusta ilman että lisää kuormitamme terveydenhoitojärjestelmää. Itse olen kärsinyt kovasta ahdistuksesta asian suhteen. Tässä on mukana niin suurta epätietoisuutta, kun vastauksia ei ole oikein mihinkään”, Hanski sanoo.

Hanski onkin halukas auttamaan, jos joku kokee ahdistusta ja kaipaa keskustelukumppania. Hanski on joutunut perumaan kaikki kevään esiintymisensä kuten moni muukin artisti.

”Odotan nyt tartuntatautilääkärin soittoa ja aion sitten toimia täysin ohjeiden mukaan.”