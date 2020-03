Britney Spears on tunnettu sosiaalisen median aktiivisuudestaan. Kuva: Mario Anzuoni / Reuters

Poplaulaja Britney Spears on hämmentänyt seuraajiaan varsin poikkeuksellisella ulostulolla.

Spears julkaisi aiemmin tällä viikolla Instagramissa viestin, joka sai hänen seuraajansa epäilemään, että laulaja olisikin kommunistista vallankumousta vaativa marxilainen.

Viestissä ihmisiä houkuteltiin lakkoilemaan sekä toivottiin omaisuuden uudelleenjakoa.

Koko viestin vapaa suomennos kuului näin:

”Näinä eristyksen aikoina tarvitsemme yhteyttä enemmän kuin koskaan. Soita rakkaillesi, kirjoita virtuaalisia rakkauskirjeitä. Teknologiat kuten virtuaalinen viestintä, suoratoistot sekä televisio- ja radiolähetykset ovat osa yhteisömme yhteistyötä. Me opimme suutelemaan ja pitämään toisistamme kiinni verkon aaltojen läpi. Ruokimme toisiamme, jaamme omaisuuden uudelleen, lakkoilemme. Ymmärrämme oman merkityksemme niiden paikkojen kautta, joissa meidän on pakko pysytellä. Yhteen liittyminen onnistuu muurien yli. Voimme yhä olla yhdessä.”

Omaa viestiään hän korosti vielä ruusuemojein.

Spearsin jakamana manifesti lähti leviämään kulovalkean tavoin.

Sosiaalisessa mediassa alkoi levitä myös ”Toveri Britney”’ meemejä, joissa Marxin, Leninin ja Stalinin jatkoksi on jonoon asetettu poptähti Britney Spears.

Netissä lähti kiertämään myös meemejä, joissa Spearsin kuvan yllä lukee: ”Kapitalismi on sairaus, kohtaa sen parantaja.”

Myös Yhdysvaltain Demokraattinen sosialistipuolue kommentoi innoissaan Spearsin jakamaa tekstiä.

Mutta nyt maailman mediat ovat kiinnostuneet myös siitä, kuka tekstin on alun perin kirjoittanut.

Hän on Mimi Zhu, kiinalais-australialainen, Brooklynissä asuva queer-taiteilija. Hän muutti muutama vuosi sitten New Yorkiin toteuttaakseen unelmaansa kirjoittamisesta ja yhteisöllisestä toiminnasta.

Mimi Zhu ei osannut odottaa, että hänen viestinsä omaisuuden uudelleenjaosta koronaviruskriisin aikana saisi niin suuren huomion kuin se on nyt Spearsin ansiosta saanut.

Paper-lehden tavoittama taiteilija kertoo kirjaimellisesti pudottaneensa puhelimensa, kun hänelle selvisi, että lapsuuden sankari oli jakanut hänen tekstinsä ja että se oli resonoinut laulajassa niin voimakkaasti.

”Radikaalista muutoksesta puhuminen popkulttuurin avulla on todella, todella siistiä”, Zhu sanoo Paper-lehdelle.

Mimi Zhu on kirjoittanut vuoden ajan Write to Heal -nimistä uutiskirjettä. Taiteilijan mukaan kirjoittaminen on auttanut häntä parantumaan pahoinpitelyn aiheuttamista vammoistaan ja suoranaisesta traumastaan.

Mutta se on auttanut häntä parantumaan myös ”yhteiskunnallisesta traumasta”.

Hän kertoo keskittyvänsä kirjoituksissaan ennen kaikkea rakkauden etiikkaan ja rakkauden harjoittamiseen sekä ”parempien maailmojen luomiseen meille kaikille”.

Oppia hän on saanut New Yorkin ruohonjuuritason kollektiiveilta. Ne ovat auttaneet häntä löytämään toivoa yhteisöistä.

Myös Spearsin jakaman tekstin Zhu kirjoitti oman mielenterveytensä vuoksi. Toisaalta hän sanoo kirjoittaneensa sen myös omalle yhteisölleen, joka elää juuri nyt suurta hämmennyksen ja jopa epätoivon aikaa.

Hän halusi tuoda esiin yhteenkuuluvuuden ja sen, kuinka kaikista muutoksista voidaan selvitä yhdessä.

Zhun mukaan monet hänen ystävänsä New Yorkissa ovat jääneet koronaviruksen vuoksi ilman töitä. ”Monet ovat huolissaan vuokranmaksusta. Siitä, kuinka voi elää ja kuinka jaksaa kantaa tämän kaiken juuri nyt.”

”Halusin todella kirjoittaa viestin yhteydestä ja hellyydestä tänä kaoottisena aikana.”

Zhu sanoo, että hänen kirjoituksessaan on ”ehdottomasti” sosialistinen vire, sillä sosialismi on se, mihin hän uskoo. Hän sanoo esimerkiksi kannattavansa Bernie Sandersia Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi.

Nyt koronaviruksen aikana vuokranmaksun suhteen on pakko alkaa lakkoilla, Zhu sanoo.

Omaisuuden uudelleen jakaminen on sekin välttämättömyys, jotta Yhdysvalloissa ja koko maailmassa riittää kasvosuojuksia, sairaalasänkyjä ja muita terveydenhuollon kannalta välttämättömiä tarvikkeita.

Britney Spearsin elämänpolku on ollut hyvin erilainen kuin Zhulla, mutta juuri siksikin taiteilijasta on niin kiehtovaa, että teksti kosketti Spearsia.

Zhu on myös hyvillään siitä, että tapaus on saanut ihmiset keskustelemaan sosialismista. Se on herättänyt esimerkiksi kysymyksiä siitä, miten rikasta ihmistä voidaan muka kutsua sosialistiksi.

Zhu sanoo olevansa hyvin pettynyt siihen, kuinka vähän esimerkiksi rikkaat julkkikset ovat Yhdysvalloissa tehneet koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja kriisin selättämiseksi.

”Paljon sanoja, mutta vähän toimia ja vähän lahjoitettua rahaa.”

Mimi Zhun mukaan Spearsin toimet ovat tässä mielessä hieno poikkeus.

Aiemmin tällä viikolla Spears osallistui Instagramissa Do Your Part -nimiseen haasteeseen, jossa rohkaistaan ihmisiä auttamaan koronapandemian aikana. Spears pyysi, että apua tarvitsevat fanit lähettäisivät hänelle suoran viestin, mikäli he tarvitsevat apua ruoan ostamiseen lapsilleen.

Britney Spears on tullut tunnetuksi paitsi muusikkona, myös joskus hieman arvaamattomasta nettikäytöksestään. Jooga-asentojen ja tanssivideoiden joukkoon saattaa putkahdella vaikkapa poliittisia kannanottoja sekä koodistoa, joiden perusteella fanit yrittävät päätellä hänen vointiaan.

Spears ei enää nykyään vastaa omasta omaisuudestaan eikä tee liiketoimintaansa koskevia päätöksiä. Hänen isänsä on ollut hänen holhoojansa helmikuusta 2008 lähtien, jolloin laulaja vietiin hoidettavaksi psykiatriseen sairaalaan henkisen romahduksen jälkeen.

Sittemmin hän on julkaissut useita levyjä ja kiertänyt. Tammikuusta 2019 asti hän on pitänyt kuitenkin taukoa isänsä huonon terveyden vuoksi.

Oikeusoppineiden mukaan on epätavallista, että näin hyvin voiva aikuinen ihminen kuin Spears joutuu kohtaaman näin radikaaleja järjestelyjä.

Mimi Zhun mukaan se, että Britney Spears välitti hänen viestinsä, oli merkki myös laulajan omista oloista.

”Sen voi lukea sisään koodattuna viestinä hänen omista olosuhteistaan holhouksen alaisuudessa ja siitä, että hän ei voi jakaa eteenpäin omaa rahaansa.”