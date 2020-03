Teatterit ovat kevään kiinni, mutta perjantaina Espoon kaupunginteatteri avautuu yhdeksi illaksi. Etänä tietysti.

Teatteri näyttää tallenteen Lehman-trilogiasta, jonka ensi-ilta piti olla perjantaina 20. maaliskuuta. Yhteistyössä Teatteri Metamorfoosin, Tampereen Työväen Teatterin ja Kansallisteatterin kanssa valmistettu esitys kertoo kolmen Euroopasta Amerikkaan muuttaneen veljeksen kautta modernin kapitalismin historian.

Teatterinjohtaja Erik Söderblom sanoo, että esityksen tallenne haluttiin laittaa nähtäväksi, koska poikkeuksellinen aika vaatii poikkeuksellisia keinoja. ”Teatteriin ei pääse, mutta rajoite tuo uuden vapauden: teatteriin pääseekin! Omalta sohvalta.”

Tallenne on ”ei kaikille, mutta kenelle tahansa” – eli kenen tahansa ilmoittautuneen katsottavissa. Ilmoittautua pitää perjantaina ennen puoltapäivää teatterin nettisivuilla.

Tallenne on kuvattu näytelmän viimeisessä läpimenossa kolmella kameralla.

Söderblom uskoo, että epidemian surun ja hankaluuksien keskellä on mahdollista nähdä myös positiivisia asioita.

Hän myös toivoo, että esitysten striimaaminen on tulevaisuudessa ennemmin käytäntö kuin poikkeus. ”Suomessahan on monta paikkaa, josta ei ehdi teatteriin. Vaikka teatterin perimmäinen juttu on se, että ihmiset ovat samassa huoneessa, voi hyvin tehdystä striimauksesta välittyä läsnäolo.”

Espoossa onkin suunnitteilla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa nettiin uusi kanava, esittävien taiteiden kentän livefoorumi.

”Yritämme käynnistää kanavan niin pian kuin vain ehdimme. Aika paljon organisoitavaa siinä on. Tällä virtuaalisella kotinäyttämöllä voisivat näyttelijät vaikka lukea Decameronea tai Camus’n Ruttoa, joku jonglöörata kylpyammeessa, tanssia keittiössä... mahdollisuuksia on lukemattomia”, Söderblom visioi.

Tampereen Työväen Teatteri oli ensimmäisten joukossa ilmoittamassa, että koko kevään esitykset perutaan. Se oli kirpaiseva, mutta ei vaikea päätös, teatterinjohtaja Otso Kautto sanoo.

Syksyyn valmistautuminen aloitettiin saman tien eikä esitysten lähettämistä netin kautta ole juuri haikailtu. ”Jos harjoitukset olisivat jatkuneet – tai jos ne vielä jatkuvat – voisi miettiä avoimien harjoitusten hengessä olisiko jotain näytettävää. Sellaisia asioita, jotka näyttäytyvät juuri siinä muodossa edukseen.”

Kautto näkee, että huono taltiointi tekee teatterille suorastaan pahaa. ”Tubettajista huomaa, että somessa esitettäviksi sopivat asiat ovat ihan oma lajinsa. Näen, että ei kannata täyttää nettiä vain siksi, että olisi teatteria. Ihmiset pärjäävät ilman pari kuukautta.”

Ihmisten tärkeiden teatterimuistojen keräämistä Tampereella sen sijaan on suunniteltu.

”Muuten laitamme nyt teatteria kuntoon, siivoamme. En tarkoita, että meillä olisi ollut likaista, mutta rompetta on kertynyt. Kaikki tähtää siihen, että syksyllä ollaan iskussa.”

Lomautuksia TTT:ssä ei suunnitella, mutta pidennetty pääsiäisloma aloitettiin juuri. ”Sen jälkeen tehdään päätöksiä, toivottavasti hieman viisaampina.”

Helsingin kaupunginteatteri ilmoitti tällä viikolla peruvansa myös pääsiäisen jälkeiset esitykset. Striimaukset kävivät kaupunginteatterissakin mielessä, mutta esimerkiksi Pienen merenneidon kanssa ajatuksesta luovuttiin. ”Kokemus ei välity, ei siinä olisi ollut järkeä”, teatterinjohtaja Kari Arffman sanoo.

Suomen kansallisteatteri ilmoitti keskiviikkona lomauttavansa henkilökunnan kahdeksi viikoksi kesäkuussa. Kansallisteatterissakin katse on syksyssä, ja striimausajatuksista luovuttiin hyvin nopeasti, pääjohtaja Mika Myllyaho kertoo.

”Teatterissa ei ole studio-oloja, joten striimaaminen vaatii ison porukan. Siinä on äkkiä 40 ihmistä koossa, joten on ihan selvä, ettei sellaiseen ole turvallista ryhtyä.”

Lehman-trilogia katsottavissa verkossa pe 27.3. klo 17–24. Katselulinkin saa ilmoittautumalla pe 27.3. klo 12 mennessä Espoon kaupunginteatterin nettisivuilla.