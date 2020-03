Suoratoistopalvelu Netflix on tilannut Angry Birds -hahmoista moniosaisen piirrossarjan.

Asiasta kertoo tuotantoyhtiö Cake tiedotteessa. Lontoossa majaansa pitävä animaatiostudio tekee sarjassa yhteistyötä Netflixin ja Rovion kanssa. Tuleva sarja kulkee nimellä Summer Madness eli kesän hulluutta.

Netflixin tilaamassa sarjassa on 40 jaksoa, joiden kesto on 11 minuuttia. Tarinat rakentuvat tuttujen Angry Birds -hahmojen ympärille. Jaksojen on määrä tulla katseltaviksi maailmanlaajuisesti vuonna 2021.

Angry Birdsit syntyivät mobiilipelihahmoiksi vuonna 2009, ja jo aiemmin Rovio-yhtiön brändihahmot ovat levinneet franchising-tuotteisiin, lyhytelokuviksi sekä myös pitkiksi elokuviksi, joista ensimmäinen valmistui vuonna 2016. Ensimmäinen elokuva oli riskipeliä, ja sen taloudellinen menestys siivitti Rovion muuttumista pelitalosta laajemmaksi viihdeyhtiöksi.

Elokuvissa Rovio on tehnyt yhteistyötä muun muassa viihdejätti Sonyn kanssa. Angry Birds -elokuva 2 valmistui ja tuli ensi-iltaan elokuussa viime vuonna.

Uudesta sarjasta kertovassa tiedotteessa Rovion johtaja Ville Heijari sanoo, että animoidut sisällöt ovat Rovion pitkän aikavälin strategiassa avainasemassa.