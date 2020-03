Viulisti Pekka Kuusisto on saanut koronavirustartunnan. Kuusisto kertoo asiasta Ylen uutisessa.

Kuusisto kertoo Ylelle saaneensa positiivisen testituloksen torstaina. Hän kertoo voivansa olosuhteisiin nähden siedettävästi. Tautia hän on sairastanut oman kertomansa mukaan puolitoista viikkoa. Kuusisto ei halua kommentoida HS:lle asiaa.

Viulisti Pekka Kuusisto, 43, on tunnetuimpia suomalaisia klassisen musiikin ammattilaisia. Hän teki läpimurtonsa 25 vuotta sitten arvostetussa Sibelius-viulukilpailussa ja on sen jälkeen esiintynyt laajasti myös ulkomailla. Sibelius-viulukilpailu järjestetään viiden vuoden välein. Seuraavan kerran viulistien on määrä kilpailla marras-joulukuussa.

Koronavirukseen sairastunut Kuusisto lähettää Ylen jutussa terveisiä suomalaisille.

”Uskokaa asiantuntijoita, ja pysykää kotona”, Kuusisto sanoo.

”Ja kun koronaepidemian jälkeinen musiikkielämä pääsee kokoamaan itseään, toivon sen tapahtuvan osittain uudenlaisilla arvoilla, kriisin jälkeisen vapauden tunteen kannattelemana”, Kuusisto kertoo.