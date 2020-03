Kuva: Markus Jokela / HS

Viime aikoina olen televi­siota katsel­lessani miettinyt meta­foria. Kirja Metaphors we live by (1980) kertoo, kuinka metaforat vaikuttavat paitsi valitse­miimme sanoihin, myös ajatuk­siimme.

Kohdatessamme uutta vertaamme sitä johonkin tuttuun. Kun joku asia tuntuu epämääräiseltä, annamme sille kuvan, kielessä ja mielessä. Siitä tulee ymmärrettävä.

Sanoihin voi vangita suuria asioita. Mutta sanat ja kuvat voivat estää näkemästä jotain puolia asioista. Sanojen ja asioiden suhde on vaikea.

Kaksi käynnissä olevaa scifi-sarjaa, Westworld ja Devs, käsittelevät metaforia tieteen ja käsityskykymme rajalla. Yksi liittyy tekoälyyn ja toinen kvanttitietokoneisiin. Tekoälyn kohdalla metafora on johtanut meitä vuosikymmeniä harhaan. Kvanttitietokoneelle taas kukaan ei ole keksinyt kunnollista metaforaa.

Westworld kertoo tietoiseksi tulevien robottien kapinasta. Tietoiseksi heräävistä tekoälyistä oltiin kovasti huolissaan vielä pari vuotta sitten. Nyt suuri yleisökin on tajunnut, että todellisella koneoppimisella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että tietokoneista tulisi meidän kaltaisiamme persoonia.

Luulen, että meitä houkuttaa tämän ajatuksen pariin sitkeä metafora aivoista biologisena tietokoneena.

Matthew Cobb kirjoittaa huhtikuussa ilmestyvässä kirjassaan The Idea of the Brain tämän ajatuksen historiasta sekä siitä, miten tätä metaforaa on alettu kyseenalaistaa. Hän muistuttaa, että aivoja on aiemmin verrattu hydraulisiin koneisiin ja puhelinkeskuksiin. Cobb näyttää kuinka kallomme sisällä on jotain, mikä on hyvin eri asia kuin nämä koneet.

Alex Garlandin sarja Devs kertoo kvanttitietokoneesta ja fantastisista asioista, joita epätoivoinen teknomiljardööri sillä yrittää tehdä.

Kvanttitietokoneen laskentateho on mullistava. Miksi – sitä on hyvin hankala selittää. Kvanttitietokoneen toiminnalle ei ole keksitty hyvää metaforaa. Sen toimintaperiaate on liian vaikea käsittää ja selittää ilman vaikeaa matematiikkaa. Kun sitä yrittää selvittää, se hajoaa. Kvanttimaailmassa havaitsemisen, ymmärtämisen ja asian suhdekin on mutkikas.