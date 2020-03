Jo ensimmäinen kohtaus hätkähdyttää. Imelda Marcos jakaa kerjäläislapsille seteleitä liikennevaloihin pysähtyneen ­autonsa ikkunasta. Ollaan Manilassa vuonna 2014.

Marcos surkuttelee maan tilaa ja toteaa, että hänen aikanaan ei ollut kerjäläisiä.

Imelda Marcos (s. 1929) viittaa vuosiin 1965–1986, jolloin hänen miehensä Ferdinand Marcos oli Filippiinien presidentti.

Valtion varojen törsääminen meni mielikuvitukselliseksi. Imeldan 3 000 kenkäparia oli piskuinen osa siitä. Marcosit ryöväsivät miljardien edestä valtion varoja.

Vuonna 1972 julistettu poikkeustila teki maasta lopullisesti diktatuurin. 14 vuodessa vangittiin 70 000 toisinajattelijaa, puolta heistä kidutettiin ja yli 3 000 tapettiin.

Imelda Marcos sanoo sitä maan parhaaksi ajaksi ja kertoo olleensa koko kansan äitihahmo.

Marcosin puheiden ja histo­riallisen todellisuuden välinen surrealistinen ristiriita riittäisi nostamaan Lauren Greenfieldin dokumentin Imelda Marcos, kuninkaantekijä (USA 2019) yhdeksi kaikkien aikojen hurjimmista poliitikon muotokuvista.

Vielä jokunen vuosi sitten olisi voinut tuntua kummalliselta, että Marcos latelee kahjoja valheitaan auliisti kameralle. Mutta Yhdysvalloissa Donald Trump harrastaa samaa koko ajan.

Sitä paitsi Filippiineillä moni uskoo Marcosin juttuja.

Sekä hän että hänen poikansa Ferdinand ”Bongbong” Marcos, Jr. ovat palanneet maanpaosta ja nousseet kongressiin. Marcos puskee poikaansa presidentiksi.

Siksi Greenfieldin elokuva on ajankohtainen eikä vain histo­riadokkari. Marcosin perheen ja miljardien omaisuuden lonkerot ovat syvällä Filippiinien politiikassa. He tukivat nykyistä presidenttiä Dutertea, jonka tolkuttomassa huumesodassa on kuollut tuhansia.

Greenfield työskenteli valokuvaajana ennen kuin ryhtyi tekemään dokumenttielokuvia. Hän on kehittynyt alan kärkeen. Viime kuussa televisiossa nähtiin hänen edellinen dokumenttinsa Generation Wealth, joka kytkeytyi vielä valokuvaukseen.

Imelda Marcos, kuninkaan­tekijä -dokumentin rakenne toimii hienosti. Greenfield antaa Marcosin suoltaa tarinaansa, mutta rinnastaa sen monien mukana olleiden kertomuksiin. Jopa ystävät kertovat aivan muuta kuin Marcos.

Imelda Marcosin koreat puvut, ympärillä hyörivät palvelijat ja yletön asunto tarjoavat visuaalisesti hulppeat puitteet.

Ylen päättyvälle naisten maaliskuulle Greenfield tarjoaa kylmäävän muistutuksen tasa-arvon ulottuvuuksista.

Imelda Marcosin esimerkin valossa naiset eivät vaikuta vallanpitäjinä miehiä ihanteellisemmilta, vaikka heitä on totuttu alistamaan myös hyveelliseksi ylistämällä.

Imelda Marcos, kuninkaantekijä, Teema klo 21.30 ja Yle Areena.