Englantia pidetään tunnetusti jalkapallon synnyinseutuna, mutta nykyisten, palloilullaan tienaavien pelaajien varhainen esikuva tuli piirun verran pohjoisemmasta.

Kun skotlantilainen Fergus Suter (1857–1916) houkuteltiin Glasgow’sta etelämmäs pelaamaan jalkapalloa pientä korvausta vastaan työläisjoukkue Darweniin, tuli hänestä tiettävästi ensimmäinen ammattilaisfutariksi laskettava pelaaja.

Duunaritaustainen Suter on myös toinen Netflixin tuoreen draamasarjan The English Gamen (2020) päähenkilöistä. Toinen on yläluokkaisen suvun vesa Arthur Kinnaird (1847– 1923), pankkiiri ja aikansa tähtipelaaja, josta sukeutui myöhemmin Englannin jalkapalloliiton pitkäaikainen presidentti.

Suteria sarjassa esittää Kevin Guthrie, Kinnairdia Edward Holcroft.

Kaksikon avulla sarjassa vaihdellaan näkökulmaa luokasta toiseen. Suterin mukana kuljetaan tehdastyöläisten nuhjuisissa ympyröissä. Kinnairdin kautta katsoja pääsee osaksi yläluokan elämäntapaa, johon kuuluvat niin hienot illalliskutsut kuin tukahdetut tunteet.

Sarjan luonut käsikirjoittaja Julian Fellowes käytti samaa luokkapoukkoilua myös tunnetuimmassa työssään Downton Abbeyssa. Tosin tuossa britti­epookkien kruununjalokivessä viehätti se, että kartanonväki ja palkolliset elivät niin rintarinnan. The English Gamessa eri yhteiskuntaluokat ovat selvemmin erillään.

Sarjan alussa Suter ja hänen aisaparinsa Jimmy Love (James Harkness) saapuvat Darweniin. Sympaattinen tehtaanjohtaja James Walsh (Craig Parkinson) haluaa työläisistään kootun joukkueen pärjäävän ja pestaa kaksikon muiden tietämättä.

Vuoden 1879 FA Cupin neljännesvälieräottelussa vastaan asettuu yläluokkainen Old Etonians, jonka riveissä Kinnaird pelaa. Kun altavastaajat pistävätkin yllättäen kampoihin, on ”herrasmiespelaajien” viimeisenä keinona muokata sääntöjä itselleen sopiviksi.

Kamppailu viheriöllä on pienoiskoossa se sama kamppailu, jota käydään yhteiskunnan tasolla. Tehtaiden, kaivosten ja kutomojen työläiset järjestäytyvät ja vaativat parempia oikeuksia, mutta omistajapuoli on viime kädessä se, joka sanelee säännöt. Fellowesin pointti on, että samalla kun laji uudistuu, voi myös yhteiskunta sen ympärillä muuttua.

Analyysi ei ole terävintä, mutta tarinaa ja henkilöitä Fellowes kuljettaa kyllin kiinnostavasti.

Jalkapallofanille kuusiosainen sarja ei tarjoa juuri muuta kuin pienen vilahduksen mahtavan pelin vaatimattomiin ensiaskeliin.

Rivien välissä tehdään toki selväksi sitä, miten suuri merkitys jalkapallolla ja oman porukan pärjäämisellä on ollut yhteisöille silloinkin, kun pelikentät muistuttivat vielä perunamaita.

The English Game, Netflix.