Tietokirjat, esseet

Karin Erlandsson: Alla orden i mig. S&S. 206 s.

Päivi Haanpää ja Terhi Rannela: Miksi en kirjoittaisi. Avain. 260 s.

Anneli Kanto: Kirjoittamassa. Reuna. 200s.

Jani Saxell: Tanssii kirjainten kanssa. Art House. 296 s.

Kirjoitusharrastus on muutamassa vuosikymmenessä vähentynyt Suomessa kovasti: kun vielä 2000-luvun alussa esimerkiksi päiväkirjaa piti neljännes yli kymmenvuotiaista, nyt niin tekee enää joka kymmenes.

Näin kertoo Tilastokeskuksen tuorein seurantatutkimus suomalaisten vapaa-ajan vietosta.

Onko siis oireellista, että vajaan vuoden aikana meillä on julkaistu ainakin neljä opaskirjaa, joissa rohkaistaan ihmisiä kirjoittamaan, oli kyse sitten harrastuksesta tai kirjailijaksi tähtäämisestä?

Ovatko niiden tekijät – kirjailijat ja sanataideohjaajat – huolissaan kirjallisen itseilmaisun tilasta?

Ja siitä, miten paljon paitsi luovuutta, myös silkkaa mielenterveyttä ja hyvää oloa kirjoittamisen kuihtuessa menetetään?

Varsinkin poikkeusoloissa, kuten nyt koronaviruksen aiheuttaman ahdistuksen ja eristyksen aikana, kirjoittamisesta voisi olla monelle todella paljon iloa ja hyötyä.

Turhaan ei Suomalaisen Kirjallisuuden Seurakaan kerää muistiinpanoja epidemiasta ja sen herättämistä tunteista.

Kun pari vuotta sitten kysyttiin SKS:n keruisiin vastanneilta syitä siihen, että he ylipäätään ovat osallistuneet, esiin nousi vahvasti mahdollisuus ymmärtää ja jäsentää omia kokemuksia juuri kirjoittamalla.

”Terapeuttinen motiivi oli yksi eniten mainituista”, SKS:n tutkija Anna Salonen vahvistaa.

”Kirjoittaminen tuntuu vahvistavan minäkuvaa ja itseymmärrystä, auttavan surutyössä ja tunteiden käsittelyssä. Vastauksista nousi esiin myös kirjoittamisen hyöty muistisairauksien ehkäisyssä.”

Terhi Rannela. Kuva: Laura Vesa

”Elämänkokemukset kerrostuvat kerrottuun”, vakuuttaa myös Terhi Rannela Miksi en kirjoittaisi? -kokoelmassa, ja Anneli Kanto komppaa omassa Kirjoittamassa-teoksessaan: ”Kirjoittamisessa on jotain mystistä ja selittämätöntä. Se avaa väylän johonkin kirjoittajaansa suurempaan.”

Tästä todistaa väkevästi hetki Karin Erlandssonin kirjailijapäiväkirjasta, joka on osa Orden i mig -teosta:

”Kynttilät palavat ympärilläni, on lakritsiteetä ja ulkona täysi pimeys, huomaan miten sanat kantavat, kirjoitan vain ja olen niin syvästi onnellinen, ettei sille ole vertaa.”

Ennen kuin tällaiseen onnentilaan päästään, kirjoittava ihminen kokee kuitenkin paljon muita tunnelmia. On totuteltava kirjoittamisen käytäntöihin, opittavakin paljon.

Jani Saxell. Kuva: Pertti Nisonen / WSOY

”Esikoiskirjailijoita tai sellaiseksi mieliviä odottaa pitkä ja kivinen tie”, varoittaa Jani Saxell omassa Tanssii kirjainten kanssa -kirjassaan.

Yksikään neljästä tuoreesta julkaisusta ei ole pelkkä opas, vaan pikemminkin – Jani Saxellin sanoin – inspiraatiokirja.

Tekstit ovat erilaisia, eri tarkoituksiin tehtyjä. On blogisisältöä, vuoropuhelua, päiväkirjaa. Silti myös harjoituksia annetaan, virkistetään sekä lukijan ajatuksia että sanallista ilmaisua.

Näin tekevät etenkin Päivi Haanpää ja Terhi Rannela, jotka pyrkivät innostamaan ketä tahansa kirjoittamaan, oli kyse sitten julki tarkoitetusta kaunokirjallisuudesta tai arjen muistiinpanoista.

Myös Jani Saxellin tekstit pohjautuvat paljolti hänen kokemuksiinsa kirjoitusryhmien vetäjänä.

Kaikki kolme antavat konkreettisia vinkkejä, alkaen italialaisesta pomodoro-neuvosta (joka soveltuu muuhunkin kuin kirjoittamiseen): hiljennä häiriötekijät, käynnistä ajastin (kuten tomaatin muotoinen munakello) ja keskity kirjoittamaan, kunnes se hälyttää. Pidä tauko ja jatka.

Keskittyminen on ehkä tärkein kirjoittamisen vaatima, usein harjoittelemalla opeteltava asia. Muitakin on: Anneli Kanto puhuu siitä, miten suhtautua kirjoittamiseen usein liittyvään lykkäämiseen ja välttelyyn tai liian suureen itsekritiikkiin. Itselleen on annettava myös lupa kirjoittaa huonosti, eihän muuten kehity.

Kaikissa neljässä kirjassa on runsaasti omakohtaisuutta, mikä tekee niistä koskettavaa luettavaa. Ammattimainen kirjoittaminen on usein fyysisesti kuluttavaa ja henkisesti raastavaa, yksinäistä työtä. Ideat voivat äkkiä ehtyä.

Siksi vertaistuki, heimo, on alusta asti tärkeä harrastajallekin. Ilmaisun treenaamiseen Suomessa riittää kirjoitusryhmiä ja -opetusta, eikä enää ajatella, ettei kirjoittamista muka voisi opettaa.

Luovuutta voi kuka tahansa herätellä itsekseenkin, uusissa ympäristöissä.

Päivi Haanpää kehottaa menemään taidegalleriaan kirjoittamaan tai järjestämään iltamat, joissa omia tekstejä esitetään toisille.

Päivi Haanpää. Kuva: Avain

Terhi Rannela ja Anneli Kanto suosittelevat luovuuskouluttaja Julia Cameronin ideaa ”taiteilijatreffeistä”, joilla vieraillaan jossain oudossa paikassa: se voi olla museo, naapurikaupunki, rautakauppa tai ravit. Tarkoitus on olla uudessa ympäristössä yksin omien ajatustensa kanssa, antaa niille tuoreita virikkeitä.

Taiteilijatreffeihin rinnastuu myös tämänhetkinen korona-poikkeustila karanteeneineen. Ikävyydestään huolimatta se on uusi, ainutlaatuinen kokemus, jonka herättämiä ajatuksia ja tunteita kannattaa kirjoittaa muistiin.

Kaikki kirjailijat korostavat lukemisen merkitystä.

He listaavat viime vuosikymmeninä suomennettuja kirjoittamisoppaita Stephen Kingistä ja Natalie Goldbergista Claes Anderssoniin ja Maria Peuraan, ja Jani Saxellin kirjasta yli puolet on yleisempiäkin lukuvinkkejä.

Esittelemällä suomalaisen ja maailmankirjallisuuden merkkiteoksia hän ohjaa tutustumaan tekstilajeihin ja kerrontatekniikoihin, eri tapoihin käyttää kieltä, dialogia ja miljöötä.

Kuulostaa oppikirjamaiselta mutta on itse asiassa aika kiinnostavaa pohdiskelua kenelle tahansa kirjallisuudenharrastajalle. Kirjoittajille Saxell antaa monta muutakin persoonallista ohjetta.

Hän kehottaa esimerkiksi kokeilemaan fanifiktiota, varomaan liikaa omaelämäkerrallisuutta, pelaamaan videopelejä ja katsomaan tv-sarjoja. Matkustaakin pitäisi, tosin ekologisesti.

Kirjoittaminen ammattina on eniten esillä Anneli Kannolla ja Karin Erlandssonilla.

Anneli Kanto Kuva: Reijo Hietanen

Kanto vie kädestä pitäen tielle kirjailijuuteen: ensin aiheesta tekstin eri versioihin, sitten editointiin, kustannussopimukseen ja kirjalliseen julkisuuteen. Ja vielä eteenpäinkin, apurahojen hakemiseen ja niillä elämiseen.

Vielä konkreettisemmin tätä esittelee Erlandsson tiiviissä kirjailijapäiväkirjassaan 2014–2018.

Tänä aikana hän kirjoittaa kuusi romaania, vuorottelee Nya Åland -lehden toimittajan ja kirjailijan töiden välillä, tekee joskus molempia yhtäaikaa, koko ajan keskellä lapsiperheen arkea.

Esiin tulee pelottavia, liki itsetuhoisia piirteitä, kun Erlandsson piiskaa itseltään vaatimiaan päivittäisiä sanamääriä paperille.

Kun jaksaminen ja olosuhteet natsaavat, tuloksena on uskomaton onnen tunne. Erlandsson puhuu tässä yhteydessä myös riippuvuudesta ja arvelee, että ilman kirjoittamista onnen tavoittelu voisi hänen kohdallaan suuntautua johonkin haitallisempaan.

Usein kirjoittamisessa on onnen sijaan kyse olkapääkivuista, pettymyksistä, toisten kadehtimisesta, itseinhosta, yksinäisyydestä, rahahuolista.

Karin Erlandsson. Kuva: Juha Törmälä

Niiden takia Erlandsson neuvoo esimerkiksi tekemään perheen ruokalistat kuukaudeksi eteenpäin ja ostoksetkin vain kerran kuussa. Eniten säästää, kun käy kaupassa perjantaiaamuisin, kun tarjolla on eniten punalaputettuja alennustuotteita.

Tätäkin on suomalainen kirjailijaelämä 2000-luvulla.

Toisen, tavallaan yhtä valaisevan näkökulman siihen tarjoaa Anneli Kannon esimerkki omasta viikostaan: laskujen maksamista, taustatöitä, blogin kirjoitusta, palavereja, tapaamisia, seminaari, kustantajan juhlat – varsinaista kirjoittamista ei juuri lainkaan.

Kukaan tässä käsiteltyjen teosten neljästä kirjailija-tekijästä (viides on sanataideohjaaja) ei käytä kaikkea työaikaansa kaunokirjallisuuden kirjoittamiseen – vaikka heidät kaunokirjailijoiksi mielletäänkin.

Ainakin yhtä paljon aikaa vievät opetus ja muu esiintyminen, samoin monenlaiset, sekalaiset tekstit. Leipä on siellä täällä, todella pieninä murusina.

Kaikki kuitenkin allekirjoittavat Karin Erlandssonin todistuksen kirjoittamisen tuottamasta onnesta, samoin vaivasta. Sen kestää, Anneli Kannon sanoin, ”jos kirjoittamisen pakko on niin suuri, ettei kirjoittamattakaan voi olla”.