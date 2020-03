Romaani

Jani Saxell: Helsinki Underground. WSOY. 587 s.

On vuosi 2047. Helsingin Lammassaari on vuokrattu kansanuskoiselle lahkolle, joka ei käytä modernia teknologiaa.

Korkeasaaren ja Laajasalon väliin on rakennettu Mediaparkki, tekosaari ja erityistalousalue Uuden Silkkitien ja Hansaliiton käyttöön.

Energiaa tuotetaan kelluvilla ydinvoimaloilla, joiden jätteitä kuljetetaan pois pitkin Jäämeren rataa.

Östersundomista on löydetty aito kalevalainen kylä, ja nyt ympäristöön puuhataan myös perinnesuomalaisuudelle omistettua teemapuistoa, Muinaismetsää, jossa huhutaan kasvatettavan mammutteja ja neandertalilaisia.

Jätekuljetukseen kohdistunut terrori-isku, niin kutsuttu Hyvinkään jysäri, on tehnyt Helsingin pohjoispuolisesta Uudestamaasta väliaikaisesti asumiskelvottoman ja johtanut suureen epätasa-arvoon kansalaisten välillä.

Kaupungin kaduilla partioikin liike nimeltä Helsinki ensin, jolle kaupungin ulkopuolelta tulevat ovat joko kasvottomia kapitalisteja ja pandadiplomaatteja tai säteilypesäkkeitä.

Jälkimmäisiä saapuu myös pakolaisina Thaimaan ja Vietnamin välisestä sekä Koreoiden yhdistymissodasta.

Kun luin Jani Saxellin laajan, perinnetietoisen genreromaanin Helsinki Underground, elettiin vielä nippa nappa menneessä maailmassa, mutta arvostelua kirjoitan tässä uudessa.

Mikä aiemmin tuntui epäuskottavalta kriisin kasaamiselta kriisin päälle (teoksen sisältämien katastrofien kuvaukseen voisi käyttää koko kulttuuriosaston), rauhoittaa nyt oudosti: tulevaisuus sisältää niin monia poikkeustilan mahdollisuuksia, että koronaepidemia voi hirveydestään huolimatta olla tarpeellinen tulikaste.

Teoksen kertoja Verna Leppä on varsin Manhattanin kaltaiseksi muuttuneessa Kalasatamassa asuva 17-vuotias lukiolainen, julkkisjuristi Timjamin tytär, jolla on ”väkeä”, siis perinneuskon mukaan yliaistillisia kykyjä. Verna on älykäs outsider-hahmo, joka harrastaa Tulenkantajien aikakauden runoutta ja tasapainolautailua Helsingin rannoilla.

Yhdessä kahden kaverinsa kanssa hän muodostaa klassisen nuortenkirjaperinteen mukaisen jengin, Kilpineidot. He alkavat tutkia rikoksia, jotka virkavallalta ovat jääneet selvittämättä.

Sillä tarinan ytimessä on mysteeri: kuka sieppaa helsinkiläisiä, lähinnä nuoria, ja levittää heidän jäänteitään rituaalisiin muodostelmiin? Puhutaan Ka­toamisista isolla alkukirjaimella.

Modernia yhteiskuntaa vastaan avoimesti kapinoivat vanhauskoiset ovat aluksi epäiltyjä, mutta sitten jäljet johtavat Me­diaparkkiin ja Muinaismetsään.

X-sukupolvelaisen kuvittelema tulevaisuus näyttää kovasti 1990-luvulta. Nuoriso heimoutuu musiikkinsa ympärille ja potee selittämätöntä maailmantuskaa, on kirkasotsaisia aktivisteja, Bart Simpson -tason kyynikoita ja linkolalaisia survivalisteja.

Kirjan sympatiat ovat selvästi niiden puolella, jotka vielä uskovat aitoon rakkauteen ja elämään teknologian ulkopuolella.

Teoksen loistavin oivallus on se, että futuristisesta asetelmasta huolimatta pääosassa on menneisyys. Samalla kun teknologia kehittyy, kaupungin historialliset hahmot heräävät henkiin: nähdään Ruotsin kuninkaan laivasto Vanhankaupunginlahden satamassa ja saksalaiskenraali Rudiger van der Goltzin vuoden 1918 joukot savustamassa Mediaparkin bolševisteja.

Muinaissuomalainen poika Birk ilmestyy Vernalle linnun hahmossa ja johdattaa vertauksin kadonneiden jäljille.

Rinnakkain pääjuonen kanssa kerrotaan sadan vuoden takainen tarina, jossa pääosassa on Sörnäistenkaupungissa elävä pariskunta: Suomenlinnan vankileireillä teloitettava työväenrunoilija Valtteri sekä hänen sodan jälkeen salakuljettajaparoniksi kohoava vaimonsa Agatha.

Hahmot uhkaavat jäädä paperinmakuisiksi historiallisiksi tyypeiksi, joiden varjolla tiputellaan anekdootteja ja fiilistellään 1910- ja 1920-lukujen maailmaa – kunnes he manifestoituvat tulevaisuudessa ilmielävinä auttamaan Vernan joukkoja.

Saxellin visiota kutsuisin etnofuturistiseksi, ellei äärioikeisto olisi kaapannut tätäkin hienoa termiä käyttöönsä.

Helsinki Undergroundissa etnofutu on musiikkityyli, jota suositaan Teurastamon alueen klubeilla ja Suvilahden konserteissa. Niitä tosin rasittavat myös vanhat millenniaalit iänikuisine Amy Winehouse -hologrammeineen.

Kyse ei ole nationalistisesta menneisyyden glorifioinnista, vaan korkeintaan arkipäivän selviytymistaisteluiden romantisoinnista. Sen mestareita ovat vanhat vasemmistorunoilijat Arvo Turtiainen ja Elvi Sinervo, joita Saxell usein siteeraa.

Romaanissa menneisyys ei ole menossa minnekään, vaan epävarmemmaksi muuttuvan tulevaisuuden ja aina vain kehittyvän teknologian äärellä pysyvyyttä haetaan yhä muinaisemmasta kulttuurista.

Aika ei ole lineaarinen jana, vaan jatkuvasti kerääntyvä röykkiö, josta voi paljastua aarteita, mutta myös kammottavia löydöksiä, kuten elävänä kuolleena kulkeva 1800-luvun sarjamurhaaja Matti Haapoja.

Uutuus yrittää niin monia ­asioita, että kaikessa se ei voi onnistua.

Kun esimerkiksi vuoden 2047 HS Nytin toimittaja esittelee Teurastamon alueen klubiskeneä, hän kirjoittaa rautalangasta vääntäen, siis meidän ajallemme, ei omallensa. Musiikkityylit aggropop, aavepunk, solarpunk ja etnofutu selitetään kaikkine syntyhistorioineen – niin kuin tämän päivän punk-konserttiarvostelussa olisi muka aina syytä palata vuoden 1976 Lontooseen.

Saxellin kirjoittamista rasittaa ylenmääräinen kiinnostus pintatason ilmiöihin, mikä johtaa paikoitellen luettelomaisuuteen ja syvemmän viestin kadottamiseen. Niinpä 600-sivuinen romaaninjötkäle jää loppuessaan kesken joka rintamalla, ennakoimaan uuvuttavaa kirjasarjaa, jollaisia tässä genressä on totuttu näkemään.

Tausta-ajatus on kuin kuuluisan kitaristin suusta: ”Miten vähemmän voisi olla enemmän? Siinä ei ole järkeä. Enemmän on enemmän.”

Aiemmin 1990-luvun Jugosla­vian tapahtumia futurisoinut kirjailija on kuitenkin tällä kertaa kotikentällään. Rakkaus Stadiin saa kirjan paikoin hehkumaan.

Toivottavasti erityisesti nuoret lukijat löytävät tämän sivistävän ja viihdyttävän teoksen.